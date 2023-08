Το μεγάλο στοίχημα της φετινής Πρέμιερ Λιγκ ακούει στο όνομα Άστον Βίλα - Ο Έμερι και οι σούπερ μεταγραφές

Η επιστροφή του Στίβεν Τζέραραντ στην Αγγλία -πλέον ως προπονητής- έφερε έναν αέρα αισιοδοξίας στην Άστον Βίλα πως το 2022/23 θα είναι μια διαφορετική σεζόν από εκείνες της μιζέριας που είχαν συνηθίσει για χρόνια οι «χωριάτες», τόσο πριν όσο και μετά την επάνοδό τους στην Πρέμιερ Λιγκ (απουσία από το 2015/16 έως και το τέλος της σεζόν 2018/19).



Το βαρύ όνομα που ο Τζέραρντ είχε φτιάξει ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες της Λίβερπουλ τού άνοιξε ευθύς αμέσως την πόρτα για να αναλάβει τις τύχες ιστορικών βρετανικών συλλόγων όπως η Ρέιντζερς και η Βίλα. Στα... χωράφια της Σκωτίας και έχοντας αρκετά καλό υλικό έδειξε κάποια θετικά δείγματα, αλλά στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου έμοιαζε εντελώς γυμνός. Πλέον είναι από τους πρώτους που πήγαν στη Σαουδική Αραβία κι ανάθεμα αν θα τον ξαναδούμε να επιστρέφει.



Με την απόλυση του Τζέραρντ επέστρεψε στο αγγλικό προσκήνιο ένας άλλος προπονητής, για τον οποίο στο πρόσφατο παρελθόν δεν υπήρχε η ίδια αβάντα από την πλευρά του Τύπου με αποτέλεσμα να πληρώσει το μάρμαρο στην Άρσεναλ και κυρίως να μην εισπράξει τον σεβασμό που του οφείλουν μετά τα τελευταία χρόνια του στη δουλειά. Ο Ουνάι Έμερι γύρισε στο Νησί και ενώ ξεκάθαρος στόχος του ήταν να κρατήσει τη Βίλα στην Πρέμιερ Λιγκ, καλούταν παράλληλα να αποδείξει ότι δεν είναι... ελέφαντας.



Από τότε η ομάδα του Μπέρμιγχαμ μεταμορφώθηκε και με λίγη τύχη μπήκε στις θέσεις που έδιναν ευρωπαϊκό εισιτήριο, τερματίζοντας στην 7η θέση. Ο Ισπανός κόουτς πόνταρε κυρίως στην σκληρή άμυνα και στο στρωτό build-up, με το δέντρο να βγάζει αμέσως καρπούς, αρχής γενομένης από το εντός έδρας 3-1 κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Σε εκείνο το κομμάτι της σεζόν η Βίλα ήταν «όσα φάμε κι όσα βάλουμε», μιας και τηρουμένων των αναλογιών ο Έμερι την ξεκλείδωσε αμέσως επιθετικά, αλλά χρειάστηκε περίπου τρεις μήνες για να τη δει να μην δέχεται παθητικό τέρμα για σερί αγώνων (σ.σ δύο σερί με μηδέν παθητικό, συνολικά δέχθηκε γκολ μόλις σε 3/10 μέχρι να βρεθεί ξανά σε θέση ηττημένου).



Εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, ωστόσο, χτίστηκαν για τα καλά οι βάσεις για τη φετινή σεζόν. Μια σεζόν που βρίσκει τον Έμερι να χαίρει της αμέριστης εκτίμησης της διοίκησης, που του έφερε πριν από λίγο καιρό και τον Μόντσι με στόχο να αλλάξουν μαζί το στάτους του κλαμπ. Όσον αφορά το κομμάτι της εκτίμησης, αυτό το απολαμβάνει και από την πλευρά των ποδοσφαιριστών του, με άπαντες να κάνουν λόγο για έναν καθηγητή ποδοσφαίρου που παράλληλα αποτελεί και έναν σπουδαίο άνθρωπο.



Βιώνει, δηλαδή, μια εντελώς διαφορετική κατάσταση από τότε που ήταν στο «Emirates» όπου έμεινε περίπου ενάμιση χρόνο για να ακούει τον κόσμο να τον κοροϊδεύει για τα αγγλικά του και κυρίως για την προφορά του. Το πιο γνωστό (κακεντρεχές) πείραγμα εκείνης της περιόδου αφορούσε το «Good evening» με το οποίο άνοιγε τις συνεντεύξεις Τύπου, μιας και πρόφερε «μπ» το «β» εξαιτίας της βασκικής καταγωγής του. Βέβαια όταν αποχώρησε από το Λονδίνο, και ειδικά από τη στιγμή που κατέκτησε το Europa League με τη Βιγιαρεάλ (το 4ο προσωπικό του) για να τη στείλει την επόμενη σεζόν μέχρι τα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ, σχεδόν άπαντες είτε παραδέχθηκαν πως τον έκριναν λάθος ή/και παρορμητικά είτε κατάπιαν τη γλώσσα τους.



Ενώ πλησιάζει στον έναν χρόνο στο τιμόνι της Βίλα το κλίμα φαίνεται πως είναι πλέον πρόσφορο για ακόμη πιο σπουδαία πράγματα, ειδικά από τη στιγμή που κατάφερε να πείσει παίκτες όπως ο Πάου Τόρες και ο Μουσά Ντιαμπί να ενταχθούν στο δυναμικό της, ενώ το αυτό έγινε και με τον Γιούρι Τίλεμανς της υποβιβασμένης Λέστερ. Πρόκειται για τρεις σπουδαίες μεταγραφικές κινήσεις που θα ζήλευαν πολλές ομάδες, αλλά και άκρως στοχευμένες αφού δεν έρχονται για να διαταράξουν το σύνολο αλλά να του προσφέρουν τις λύσεις που χρειάζεται από τη στιγμή που υπάρχουν και ευρωπαϊκά ματς.



Ο Τόρες ήταν ένα από τα πιο καυτά προς αποχώρηση ονόματα στη λίστα της Βιγιαρεάλ. Πρόκειται για έναν μπαλαδόρο στόπερ που έρχεται να πάρει φανέλα βασικού και αναντικατάστατου, με τον Έμερι να γνωρίζει από τη Βιγιαρεάλ πως αποτελεί μία από τις βασικότερες μονάδες στον τρόπο με τον οποίο θέλει να παίζουν οι ομάδες του. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο Έμερι πέρασε σχεδόν αμέσως τον τρόπο παιχνιδιού του στους «χωριάτες», ωστόσο μία από τις πληγές του ήταν η ασφάλεια στις μεταβιβάσεις από πίσω. Ξεκινώντας την ανάπτυξή της υπομονετικά από το πρώτο τρίτο του γηπέδου, η Βίλα χρειάζεται έναν τύπο που θα ξέρει όσο λίγοι τη δουλειά στην Πρέμιερ Λιγκ, και τον βρήκε.



Όσον αφορά τον Τίλεμανς αν και τα σενάρια για μεταγραφή του από τη Λέστερ σε κάποια άλλη ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ έδιναν και έπαιρναν, εκείνος παρέμεινε στις «αλεπούδες» μέχρι και τον υποβιβασμό τους στην Τσάμπιονσιπ, πρωτάθλημα που δεν είναι αρκετό για να χωρέσει τις ποδοσφαιρικές αρετές του. Πλέον στο «Βίλα Παρκ» μαζί με τον συμπατριώτη του Λεάντερ Ντεντόνκερ και τον αρχηγό τους, Τζον ΜακΓκιν, είναι οι μέσοι με την μεγαλύτερη ηλικία στην ομάδα, για να προσφέρουν την πενταετή στα αγγλικά γήπεδα εμπειρία τους έκαστος δίπλα σε νεαρότερους παίκτες. Στο κάδρο υπάρχει πάντα και ο Φιλίπε Κουτίνιο, που φυσικά είναι φύσει και θέσει πιο επιθετικογενής.



Last but not least ο Μουσά Ντιαμπί, που παρά το γεγονός ότι προερχόταν από τις ακαδημίες της έφυγε από την Παρί Σεν Ζερμέν και βρήκε την υγειά του στη Γερμανία με τη φανέλα της Μπάγερ Λεβερκούζεν, σκοράροντας και δημιουργώντας ακατάπαυστα, με τους Γερμανούς να πλέκουν συχνά-πυκνά το εγκώμιό του και να τον παρομοιάζουν με τον θρύλο Άριεν Ρόμπεν. Ο βραχύσωμος Παριζιάνος αγωνίζεται ως εξτρέμ και στην καλή του μέρα δεν πιάνεται, ωστόσο αποτελεί και ένα μεγάλο στοίχημα για τον Έμερι, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα τον είχε δει και στην PSG, αφού την περίοδο που βρισκόταν εκεί, ο Ντιαμπί είχε αναδειχθεί καλύτερος παίκτης της Ακαδημίας πριν φύγει δανεικός για την Κροτόνε.



Κι αν είναι δύσκολο να βγάλεις εύκολα προγνωστικά για τον τελικό πίνακα του καλύτερου πρωταθλήματος του κόσμου, η Άστον Βίλα δείχνει αρκετά ικανή τόσο για μια θέση στην εξάδα, όσο και στην τετράδα, αν σταθεί αρκετά έως και πολύ τυχερή.



Η Μάντσεστερ Σίτι μοιάζει σταθερά εκτός ανταγωνισμού, η συμπολίτισσα Γιουνάιτεντ έχει αλλάξει πολλά και ευελπιστεί πως θα βρει και τη σταθερότητα που απαιτείται, η Άρσεναλ θεωρητικά θα χτίσει πάνω στην περσινή σεζόν της και θα μειώσει ακόμη περισσότερο τα λάθη της, η Λίβερπουλ πάλι με μια ενδεκάδα ίσως αντέξει λίγο περισσότερο φέτος, ενώ η Μπράιτον πρέπει πρώτα να διαχειριστεί το γεγονός ότι οι υπόλοιπες πήγαν να την αποδεκατίσουν και μετά... βλέπουμε. Στην εξίσωση υπάρχει φυσικά και η Νιούκαστλ, με την οποία η Βίλα παίζει το απόγευμα (19:30) εκτός έδρας. Τσέλσι και Τότεναμ δεν δείχνουν ικανές ούτε για επτάδα, συνεπώς ο Έμερι και οι ποδοσφαιριστές του έχουν κάθε δικαίωμα να ελπίζουν πως θα κάνουν την υπέρβαση.



Εν ολίγοις η Βίλα είναι μια ομάδα που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς στη φετινή Πρέμιερ Λιγκ, ακόμη και να την κυνηγήσει στοιχηματικά σε μακροχρόνια και πιο βραχυχρόνια πονταρίσματα.