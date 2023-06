Μόντσι: «Διαζύγιο» της Σεβίλλης με τον άνθρωπο που έφτιαξε την ομάδα των 7 Europa League

🇪🇸🟣 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Monchi is the new president of football operations at Aston Villa!



This is following his extensive spell at Sevilla, where he helped the Spanish side win 10+ trophies, several of them being European ones.



This is a huge addition w/ Unai Emery. pic.twitter.com/RjiOX11qST — EuroFoot (@eurofootcom) June 16, 2023



Sevilla have won the UEFA Cup / Europa League more times (7) than any other club, Monchi was the club's Sporting Director each season.



Unai Emery has won the competition more times than any other manager (5), working with Monchi to win three of them at Sevilla.



Aston (se)Villa. pic.twitter.com/iM37Y5gOiT — Squawka (@Squawka) June 16, 2023

Aston Villa is delighted to announce the appointment of Ramón Rodriguez Verdejo ‘MONCHI’ as the Club’s new President of Football Operations. — Aston Villa (@AVFCOfficial) June 16, 2023

Τέλος εποχής κι επίσημα στη Σεβίλλη , με τους Ανδαλουσιάνους να ανακοινώνουν το βράδυ της Παρασκευής (16/6) τον χωρισμό τους με τον Ραμόν Ροντρίγκεθ Βερδέχο ή κατά κόσμον «Μόντσι» , ο οποίος αποτέλεσε για σχεδόν δύο δεκαετίες τον «ιθύνοντα νου» όλου του οργανισμού.Η διοίκηση του ισπανικού κλαμπ ανακοίνωσε το «αντίο» του 54χρονου αθλητικού διευθυντή, στα χέρια του οποίου «αναγεννήθηκε» όλος ο σύλλογος φτάνοντας τον αριθμό ρεκόρ των 7 τροπαίων Europa League/UEFA.Ο Μόντσι θα αποχαιρετίσει τους φίλους της ομάδας σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν», έχοντας περάσει σχεδόν τρεισήμισι δεκαετίες στη Σεβίλλη σαν παίκτης (1990/99) και σαν αθλητικός διευθυντής (2000-2017 και 2019-2023).Μαζί της ο Μόντσι κατέκτησε εκτός απ’ τα 7 ευρωπαϊκά τρόπαια και δύο Κύπελλα Ισπανίας, αλλά κι ένα Super Cup. Ο σπουδαίος παράγοντας θα συνεχίσει στην Άστον Βίλα όπως ανακοίνωσε το κλαμπ της Premier League.ΠΗΓΗ: ΑΠΕ