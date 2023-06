Roland Garros: Δυσκολεύτηκε αλλά προκρίθηκε στον 4ο γύρο ο Τζόκοβιτς

The tightest of margins on Chatrier.... #RolandGarros | @alexdavidovich1 pic.twitter.com/sK6bwGsXBg

𝐈 𝐃 𝐄 𝐌 𝐎 💥@DjokerNole passes the Davidovich Fokina test, 7-6(4) 7-6(5) 6-2 to reach the fourth round at Roland-Garros for the 14th year in a row! #RolandGarros pic.twitter.com/aUywfiuO5U