bwin: Το ντοκιμαντέρ της «ερυθρόλευκης» οικογένειας στη χρονιά της καθιέρωσης!

Sponsored contentΈνα ζεστό χειροκρότημα στην ομάδα που έδωσε στη φετινή EuroLeague το δικό της χρώμα, το κόκκινο του πάθους και της δύναμης. Στη χρονιά της καθιέρωσης στους κορυφαίους. Πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια της EuroLeague, δεύτερο στη σειρά Final Four, απόλυτη κυριαρχία εντός συνόρων με την κατάκτηση του Σούπερ Καπ και του Κυπέλλου Ελλάδας, παίζοντας παράλληλα εντυπωσιακό μπάσκετ.Οι «ερυθρόλευκοι» από την αρχή είχαν ισορροπία, τρομερή «χημεία» στα αποδυτήρια κι ενσυναίσθηση. Η ομοψυχία και η αυτοσυγκέντρωση των παικτών, αποτέλεσαν το μεγάλο «όπλο» του Γιώργου Μπαρτζώκα και των συνεργατών του. Δεν πτοήθηκε όταν η ψυχοφθόρα σειρά των Playoffs έφτασε στον 5ο τελικό, σε όλη αυτή την πορεία το ΣΕΦ πλημμύριζε από διψασμένους για μπάσκετ φίλους του Ολυμπιακού. Και κάθε φορά η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έβγαζε στο παρκέ πάθος, εκτόξευε το ρυθμό, κατέθετε ψυχή, όλοι για έναν, ένας για όλους.Ομάδα και κόσμος ένα! Η νέα εκδοχή του Ολυμπιακού, που έχει στο πλευρό του την bwin , εδώ και πέντε χρόνια, σε μία μοναδική σχέση ομάδας και Μεγάλου Χορηγού κέρδισε κι άλλους φίλους εκτός συνόρων, αποθεώθηκε από τον μπασκετικό πλανήτη. Η αξία του ηττημένου δίνει δόξα στον νικητή και η Ρεάλ Μαδρίτης εξήρε τον μεγάλο αντίπαλο, την ομάδα που πάτησε πιο γερά απ’ όλες στα παρκέ κι έπαιξε απολαυστικό μπάσκετ. Η χρονιά της εκτόξευσης διαδέχθηκε αυτή της καθιέρωσης και το μεγαλύτερο επίτευγμα γι’ αυτόν τον σύλλογο είναι η απόλυτη αποδοχή από την κοινότητα του μπάσκετ!Η πρόκριση στο Final Four ταυτόχρονα με την κατάκτηση της πρώτης θέσης σε μία EuroLeague, η οποία είναι αδυσώπητη σε ρυθμό και δε συγχωρεί, ήταν το ιδανικό σενάριο. Στο προτελευταίο κεφάλαιο η τύχη του γύρισε την πλάτη, όμως η ιστορία έγραψε πως το Κάουνας έζησε στιγμές ερυθρόλευκης… μαγείας. Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού ήταν ξανά εκεί, αψήφησαν τα χιλιόμετρα, με μοναδικό αγνό κίνητρο τη λατρεία για την ομάδα τους. Η “Zalgirio Arena” δεν δονήθηκε ποτέ ξανά, όπως τις δύο βραδιές του Μαΐου και η παρουσία τους θα μνημονεύεται για πάντα. bwin δίπλα στον Ολυμπιακό σε κάθε βήμα, σε κάθε προσπάθεια. Ο Μεγάλος Χορηγός των Πρωταθλητών Ελλάδας, ταξίδεψε με την αποστολή των Πειραιωτών στο Κάουνας κι έζησε από κοντά την αποθέωση, τον «ερυθρόλευκο» παλμό, τις χαρές και τις λύπες. Η κάμερα της bwin έγινε μάρτυρας του κορυφαίου δεκάλεπτου που έχουμε δει ποτέ σε Final Four, αποτύπωσε τις σκηνές αλλοφροσύνης μετά την πρόκριση στον τελικό. Η bwin αποχαιρέτησε τη λιθουανική μπασκετούπολη έχοντας στις αποσκευές της ένα συλλεκτικό ντοκιμαντέρ χαράς, στεναχώριας, τρέλας, μα περισσότερο ερυθρόλευκης υπερηφάνειας.Μπορεί ο ποταμός Νεμούνας του Κάουνας να μπήκε… εμπόδιο στο δρόμο για την κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ωστόσο ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει πως μπορεί να σταθεί στα πόδια του, αρνείται να παραδοθεί στην εσωστρέφεια και είναι έτοιμος για το επόμενο μεγάλο ραντεβού. Κάθε χαμένος τελικός πονάει, πληγώνει, αλλά ο οργανισμός έχει τον τρόπο να επουλώνει τις πληγές, να σηκώνεται και να κερδίζει.Το βιβλίο της σεζόν 2022-23 ολοκληρώνεται τον Ιούνιο και οι τελικοί πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό θα γράψουν το τελευταίο κεφάλαιο μιας χρονιάς που τα είχε όλα. Στην κορυφή της κανονικής διάρκειας της EuroLeague για πρώτη φορά στην ιστορία του, κατάκτηση Κυπέλλου και Σούπερ Καπ Ελλάδας, αλλά και καθολική αναγνώριση για την ομάδα, την οποία κράτησαν ψηλά η ενότητα, η πειθαρχία και το οικογενειακό κλίμα.Κάποτε, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το ευρωπαϊκό δίνοντας 15 συνολικά αγώνες. Φέτος, ξεπέρασε τους 40 σε ρυθμούς που ζαλίζουν κι έδειξε το μέταλλο από το οποίο είναι φτιαγμένος. Η επίπονη ευρωπαϊκή σεζόν, τα Playοffs, το Final Four, οι τελικοί του ελληνικού πρωταθλήματος είναι σαν… πινακοθήκη ωραίων και μοιραίων και η ιστορία μπορεί να έχει τον τέλειο ερυθρόλευκο επίλογο.21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα