Πατέρας Βεζένκοβ για Σάσα -Ολυμπιακό: «Δούλεψε σκληρά για να φτάσει εδώ, περιμένουμε να είμαστε νικητές στο Final Four» - Βίντεο

Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το Final Four της Euroleague στο Κάουνας η λίγκα ανακοίνωσε ότι MVP της κανονικής περιόδου είναι ο Σάσα Βεζένκοβ. Ο μπασκετμπολίστας τουείχε φανταστική χρονιά και ταξίδεψε στο Κάουνας για το 2ο Final Four του με στόχο την κούπα. Η Euroleague μάλιστα του είχε ετοιμάσει μια έκπληξη στην απονομή του βραβείου MVP αφού την έκαναν οι γονείς και η αδελφή του.Ο πατέρας του, Σάσο, ο οποίος στα 80s έπαιξε μπάσκετ σε υψηλό επίπεδο στημίλησε από το Κάουνας στογια το βραβείο, την πορεία του Σάσα αλλά και τον Ολυμπιακό και τις πιθανότητές κατάκτησης.«Για εμάς αυτό το βραβείο σημαίνει πολλά. Πρώτα μας δείχνει ότι δεν πρέπει να τα παρατήσεις εάν βρεις κάτι δύσκολο στο δρόμο σου. Πρέπει να προχωρήσεις και να ελπίζεις πάντα. Πρέπει να δουλέψουν τα παιδιά σκληρά για να φτάσουν ψηλά» είπε αρχικά και συμπλήρωσε για την πορεία και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο γιος του:«Από μικρός μπορούσε να βάλει τη μπάλα στο καλάθι. Αυτό ήταν ξεχωριστό. Κάθε ημέρα στην Μπαρτσελόνα, στον Άρη άκουγε ότι δεν μπορεί να μαρκάρει το τεσσάρι. Το άκουγε κάθε ημέρα και δούλεψε για να φτάσει έως εδώ. Δεν μπορεί να φτάσει έως εδώ χωρίς ομάδα χωρίς συμπαίκτες και οργάνωση».Για το Final Four είπε: «Το Final Four είναι δυνατό, έχει τέσσερις ομάδες που ελπίζουν στο τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός είναι πιο έτοιμος από πέρσι. Είναι διαφορετικός ο Ολυμπιακός. Δεν βάζει μόνο καλάθι αλλά παίζει και άμυνα. Περιμένουμε να είμαστε νικητές».