Τζακ Νίκολσον: Επέστρεψε μετά από δύο χρόνια για να δει τους Lakers

Ενώ τις τελευταίες ημέρες αναπτύχθηκαν θεωρίες για επιδείνωση της υγείας τουεκείνος αποφάσισε να εμφανιστεί δημόσια στο γήπεδο των Λέικερς.Ο θρυλικός οσκαρικός ηθοποιός που έχει φτάσει στα 86 εμφανίστηκε σχεδόν μετά από 2 χρόνια στο γήπεδο των Λέικερς για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα να κερδίζει τουςΟ Τζακ Νίκολσον χειροκροτήθηκε από όλο το γήπεδο και αποθεώθηκε την ώρα που στις οθόνες έδειχναν την εικόνα του. Μετά το τέλος του αγώνα είχε και συνομιλία με τον ΛεΜπρον Τζέιμς.Ο Αμερικανός ηθοποιός είναι φανατικός οπαδός και θαμώνας στο γήπεδο των Λέικερς από τη δεκαετία του '70 και ταυτίστηκε όσο κανείς άλλος με την τεράστια ομάδα με τους Μάτζικ και Τζαμπάρ και το περίφημο Showtime.O Νίκολσον είχε να εμφανιστεί στο γήπεδο του Λος Άντζελες από τον Οκτώβριο του 2021!