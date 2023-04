Η λάμψη δεν σβήνει: Ο θρύλος του γέρο-Τζακ Νίκολσον

Με τη Ρεμπέκα Μπουσάρ στην πρεμιέρα του «Καλύτερα δεν γίνεται»

Στα 86 του χρόνια, στη βεράντα της βίλας του

Με την Αντζέλικα Χιούστον και τον Ρομάν Πολάνσκι

«Ξένοιαστος καβαλάρης»





Η συνέχεια συναρπαστική. Επειδή ο «κλόουν» αποφασίζει να ενταχθεί στο δυναμικό των σπουδαστών της θρυλικής σχολής Actor’s Studio του Λι Στράσμπεργκ και του Ελία Καζάν. Από εκεί και ο Μάρλον Μπράντο, ο Αλ Πατσίνο, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, όλοι. Το πρώτο εφαλτήριο στην καριέρα του ο Ρότζερ Κόρμαν των b movies.



Το 1969, εκ συμπτώσεως βρίσκεται να παίζει μικρό ρόλο στον «Ξένοιαστο καβαλάρη», αφού ο Ριπ Τορν, που είχε επιλεγεί από τον Ντένις Χόπερ, εγκατέλειψε τα γυρίσματα μετά από καβγά με τον τελευταίο. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στις Κάννες τον Μάιο του 1969 και ο άγνωστος «Νικ» μέσα σε λίγες ώρες έγινε ο πιο υποσχόμενος ηθοποιός της χρονιάς, ενώ η κριτική μιλούσε για τον επόμενο μεγάλο σταρ.



Δείτε το τρέιλερ της ταινίας «Η γνωριμία της σάρκας» του Μάικ Νίκολς





Ο Τζακ τώρα από το καλύτερο στο καλυτερότερο! Θα ακολουθήσουν «Πέντε εύκολα κομμάτια» του Μπομπ Ράφελσον και «Η γνωριμία της σάρκας» του Μάικ Νίκολς, με την Αν Μάργκρετ. Ο Jack είναι πλέον σταρ.



Οι αναρίθμητες ερωτικές περιπέτειές του, πολλές φορές με διάσημες ηθοποιούς, τα τρελά πάρτυ, το αλκοόλ, η παρέα με «αμαρτωλά» αγόρια όπως ο Γουόρεν Μπίτι και ο Μπράντο, ακόμη και η τρέλα του με τους Λέικερς ή τους τσακωμούς του στους δρόμους του Λος Αντζελες, θα τον καταστήσουν θρύλο, ενώ ακόμη δεν έχει ούτε δεκαπέντε χρόνια στο θέαμα.



Το 1975 θα τον φέρει και στο ευρωπαϊκό σινεμά. Θα πρωταγωνιστήσει στο αριστουργηματικό «Επάγγελμα ρεπόρτερ», ικανοποιώντας ακόμη και το απαιτητικό κινηματογραφικό κύκλωμα της Γηραιάς Ηπείρου. Την ίδια χρονιά μαζί με τον Μάρλον στο εμβληματικό γουέστερν «Φυγάδες του Μισούρι» με σκηνοθέτη τον Αρθουρ Πεν. Μερικοί ερμήνευσαν την ταινία ως πλάγια ομολογία ερωτικής συνάντησης των δύο «ιερών τεράτων». Ο μεν Μπράντο ως διώκτης να μεταμορφώνεται σε νοικοκυρά καβάλα στο άλογο. Ο δε Τζακ ο άτακτος να καταδιώκεται ως κλέφτης και αρσενικός κατακτητής.



Δείτε το τρέιλερ της ταινίας «Στη φωλιά του κούκου»



Προηγουμένως, με παραγωγό τον Μάικλ Ντάγκλας (όσο κι αν ακούγεται εξωφρενικό) και με σκηνοθέτη του Τσέχο Μίλος Φόρμαν, προκύπτει η αξεπέραστη ιστορία «One Flew over the Cuckoo’s Nest», δηλαδή «Στη φωλιά του κούκου». Με πέντε Οσκαρ, φυσικά καλύτερης ταινίας αλλά και ερμηνείας για τον Τζακ Νίκολσον. Που ήταν δεν ήταν 37 Μαΐων. Φανταστείτε ότι μια ταινία κόστους 3 εκατ. δολαρίων, κατάφερε να «αποσπάσει» με εισιτήρια και εισπράξεις κάτι περισσότερο από 110 εκατ. δολάρια. Ο Τζακ πλέον ο πιο περιζήτητος όλων των αρσενικών του star system.



Η συνέχεια ακόμα πιο εντυπωσιακή: η στιγμή της «Λάμψης» (1980), στην οποία ο Τζακ Νίκολσον με την ερμηνεία του θα προκαλέσει ρίγη ανατριχίλας, ενώ πριν ακόμη τον καταβάλει η παράνοια, γράφοντας απλώς σε μια γραφομηχανή, θα προσφέρει εκρήξεις τρόμου.



Ο τελειομανής Στάνλεϊ Κιούμπρικ για να αποσπάσει ερμηνεία βιωματικών προδιαγραφών, εγκλωβίζει τον Τζακ σε ένα «σφραγισμένο» ξενοδοχείο, μέσα στα χιόνια, πάνω στο βουνό. Αυτό ήταν. Η παράνοια αποτυπωμένη στο πρόσωπό του. Φουριόζος να εξοντώσει το παιδί του και τη γυναίκα του.

Με τη Σαρλίζ Θερόν

Ων ουκ έστιν αριθμός απογόνων



Ο Τζακ η ζωντανή επιτομή της ταραχής. Ταραγμένα παιδικά χρόνια. Ταραγμένες εφηβικές και νεανικές περιπέτειες. Ταραγμένες σχέσεις. Στο επίσημο βιογραφικό του αναφέρονται τρεις γάμοι και πέντε παιδιά. Μόνο; Λάθος. Ωσπου κάποια του χτύπησε την πόρτα. Οπως και ο τίτλος της εκρηκτικής, ερωτικής και δολοφονικής ιστορίας «Ο ταχυδρόμος χτυπάει πάντα δυο φορές». Τότε που ξάπλωσε την Τζέσικα Λανγκ πάνω στο τραπέζι και κολύμπησε στο κορμί της. Ασε που εκείνη ήταν σύζυγος εστιάτορα, μέλους της ελληνικής ομογένειας!



Το όνομά της Τέσα Γκούριν. Γεννημένη το 1994. Η μητέρα της, σερβιτόρα με το όνομα Τζανίν. Τι είχε συμβεί; Ενα από τα ατελείωτα περιστατικά που περιλαμβάνονται στο προσωπικό πρωτόκολλο του Τζακ. Το κορίτσι, η Τζανίν δηλαδή, έπεσε στο κρεβάτι του. Η καλύτερή της. Ετσι αισθάνθηκε. Ο Τζακ, κανένα πρόβλημα να πάει με όποιο πρόθυμο θηλυκό έπεφτε στο οπτικό του πεδίο. Και ήταν τόσες, μα τόσες πολλές!



Ο Νίκολσον δεν έχει αναγνωρίσει ποτέ δημοσίως ότι η Γκούριν είναι κόρη του, αλλά το ότι είναι πατέρας της είναι «κοινό μυστικό» στο Χόλιγουντ, σύμφωνα με το The Daily Beast.



Η Τέσα αφηγείται: «Από πολύ μικρή ηλικία, η μητέρα μου μού είπε να μην πω σε κανέναν ότι αυτός ο διάσημος άνδρας είναι ο πατέρας μου. Ηξερα ότι ήταν ισχυρός και πλούσιος, οπότε κατά κάποιον τρόπο εξίσωσα τη ζωή μου με εκείνην της ορφανής Ανι. Εχοντας μεγαλώσει χωρίς τον πατέρα μου, καθόμουν στο πλάι κι έβλεπα με αγανάκτηση τα παιδιά άλλων διασήμων να παίρνουν ρόλους ή και να συνεργάζονται με τεράστια πρακτορεία. Τώρα αισθάνομαι ακόμη μεγαλύτερη αγανάκτηση βλέποντας τα nepo babies, όπως ονομάζονται, να παραπονιούνται γι’ αυτό, αντί να αρπάξουν την ευκαιρία, να το αποδεχτούν και να το στηρίξουν».



Βάλτε με τον νου σας τώρα τι άλλο θα προκύψει. Πόσα αδέσποτα παιδιά έχει σκορπίσει ο τρομερός Τζακ ανά την υφήλιο; Ων ουκ έστιν αριθμός!

Και, τέλος, μπας και καταλάβουμε το μέγεθος του ανδρός αλλά και το αντίστοιχο των επιτυχιών, των θαυμαστών, κυρίως θαυμαστριών, αλλά και των χρηματοκιβωτίων, μερικά, έτσι, ενδεικτικά στοιχεία είναι αρκετά και εντυπωσιακά.



Για την ταινία καλλιτεχνικών προδιαγραφών του παράλληλου αμερικανικού κυκλώματος με τίτλο «Σχετικά με τον Σμιντ» και σκηνοθέτη τον ελληνικής καταγωγής Αλεξάντερ Πέιν (Παπαδόπουλος) λαμβάνει το ασήμαντο ποσό των 10 εκατομμυρίων. Για την «Υπόσχεση» (The Pledge) του Σον Πεν, επίσης μια καλλιτεχνική ταινία, λαμβάνει 15 εκατομμύρια. Και για τη φαρσοκωμωδία «Ασκήσεις ηρεμίας» το ποσό αναρριχάται στα 20 εκατ. δολάρια.



Α, να μην ξεχάσω τα ταραγμένα επεισόδια που έλαβαν χώρα στη διάρκεια γυρισμάτων δύο ταινιών με τη Μέριλ Στριπ. Εχει σημασία αυτό. Και έχει επειδή η Μέριλ θεωρείται, και είναι, κορίτσι από σπίτι, χωρίς σκάνδαλα και πιστά αφοσιωμένο τόσο στον σύζυγο όσο και στην οικογένειά της.

Το 1979 στο Φεστιβάλ της Ντοβίλ

Το 1986 σχεδόν «πλακώνονται» στα παρασκήνια των γυρισμάτων μιας ιστορίας με τίτλο «Φλογισμένες σχέσεις». Ηταν όντως φλογισμένες. Αμφότεροι ορκίζονται «ποτέ ξανά μαζί». Λάθος. Λίγο αργότερα, και μετά από επίμονη προτροπή του σκηνοθέτη Εκτορ Μπαμπένκο, συνυπάρχουν ως πρωταγωνιστές μιας δραματικής ιστορίας με τίτλο «Ξένοι στην ίδια πόλη». Ομως πριν αρχίσουν τα γυρίσματα, τα δυο τους εγκλωβίζονται κάτω από τη στέγη ενός μεγαλοπρεπούς τροχόσπιτου. Και αφού πέρασαν κάμποσες ώρες, κάποια στιγμή βγαίνουν αναμαλλιασμένοι και με κατακόκκινα μάγουλα φλογισμένοι. Αραγε τι να έγινε; Μπας και ο ένας έκανε ψυχοθεραπεία στον άλλο;



Ως φινάλε, μια δική του ρήση θα κρατήσω. Κάτι ξέρει ο Τζακ. Οταν τον ρώτησαν «Τζακ, αισθάνεσαι ελεύθερος;», εκείνος, με τη γνωστή σαρδόνια μούτα, απάντησε: «Είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ελεύθερος όταν πουλιέσαι και αγοράζεσαι στην αγορά»!



Φίλοι μου, τα σκάνδαλα είναι κι αυτά μέρος της δημοσιότητας ώστε οι παραγωγοί, μέσω των σταρ, να βγάζουν έναν σκασμό λεφτά!



Οταν έχεις πάρει τρία Οσκαρ. Οταν έχεις δει το όνομά σου σε 13 ακόμα υποψηφιότητες. Οταν έχεις παίξει σε μερικές από τις πιο αλησμόνητες ταινιάρες της υφηλίου. Οταν έχεις κοιμηθεί με αμέτρητα θηλυκά, γνωστά και άγνωστα. Οταν έχεις πλαγιάσει στο ίδιο κρεβάτι με τον Μάρλον Μπράντο . Οταν έχεις στην κατοχή σου ένα πηγάδι γεμάτο δολάρια. Οταν όλοι οι σκηνοθέτες του κινηματογραφικού πλανήτη σε θέλουν στις ταινίες τους. Και όταν είσαι ο Jack Joseph Nicholson , ε τότε τι τριάντα, τι πενήντα, τι ογδόντα, τι ενενήντα!Οπως και ο τίτλος πασίγνωστης κωμωδίας: As Good as it Gets. Καλύτερα δεν γίνεται. Οπως και η θρυλική του ατάκα «My motto is: more good times». Χωρίς μετάφραση.- Εχετε πάρει ποτέ βιάγκρα;«Μόνο όταν είμαι με πολλές γυναίκες στο κρεβάτι».Ολα αυτά με αφορμή το ξεροστάλιασμα δεκάδων παπαράτσι στα πέριξ της βιλάρας του Τζακ στο Μπέβερλι Χιλς. Κάπως έτσι προέκυψε προσφάτως μια είδηση που έκανε τον γύρο του πλανήτη: ο 86χρονος καλλιτέχνης εθεάθη για πρώτη φορά έπειτα από 18 μήνες να κάθεται στο μπαλκόνι του σπιτιού του . Φορούσε μια φόρμα και ένα μπλουζάκι, ενώ φαινόταν ατημέλητος.Ε και; Πάντα ο Τζακ κυκλοφορούσε με ό,τι να ’ναι. Πάντα έκανε του κεφαλιού του. Και πάντα πλακωνόταν στο ξύλο ως φανατικός οπαδός των Λέικερς. Μάλιστα κάμποσες φορές είχε ορμήσει να φορέσει σομπρέρο φωτογραφικές μηχανές σε παπαράτσι!Επειδή λοιπόν βγήκε στο μπαλκόνι της βιλάρας του ατημέλητος, κακοντυμένος και αξύριστος, άρχισε να διαδίδεται μια αυτοσχέδια ιατρική διάγνωση. O ίδιος φαίνεται να τα ’χει χαμένα. Η υγεία του έχει κλονιστεί. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η «Daily Mail», φίλοι του εξέφρασαν φόβους ότι ο διάσημος σταρ θα πεθάνει μόνος σαν τον άλλο θρύλο του κινηματογράφου, τον Μάρλον Μπράντο.«Εχει ξεκαθαρίσει ότι το σπίτι του είναι το κάστρο του. Αλλά οι άνθρωποι εύχονται να έβγαινε από το σπίτι προκειμένου να ξέρουν ότι είναι καλά», δήλωσε ένας φίλος του, που παρέμεινε ανώνυμος, στο Radar Online τον Ιανουάριο.«Ο Τζακ Νίκολσον έχει επαφή με ορισμένους συγγενείς, ειδικά με τον Ρέι που είναι ο προστατευόμενός του και είναι περήφανος γι’ αυτόν. Ωστόσο οι μέρες των κοινωνικών συναναστροφών έχουν περάσει ανεπιστρεπτί», πρόσθεσε. Η ίδια πηγή είχε δηλώσει ότι ο Νίκολσον είναι σε καλή σωματική κατάσταση, αλλά «το μυαλό του έχει χαθεί».Περίπου, δηλαδή, ο Τζακ πάσχει από Αλτσχάιμερ. Γεροντική άνοια. Οπου να ’ναι, ο Τζακ ten feet under.Τρία τα βασικά και αναλλοίωτα χαρακτηριστικά των σταρ. Ιδιαιτέρως στον πλανήτη Χόλιγουντ. Το πρώτο, rich, λεφτά. Αφθονα. Με το τσουβάλι. Το δεύτερο, famous. Διασημότητα. Αναγνωρισιμότητα. Ολες, κάποτε, φαντασιώνονταν να κοιμηθούν με τον Τζακ. Ακόμα και η δική μας Δέσποινα Μοίρου ισχυρίζεται ότι το έκανε. Who Knows. Ηταν τόσες μα τόσες πολλές. Το τρίτο, τα σκάνδαλα. Απειρα σκάνδαλα.Οι σταρ εκλαμβάνονται ως ημίθεοι. Μονίμως προστατευμένοι από το άσυλο του ονόματός τους. Οπως έλεγε και ο Τζακ, «εμείς κάνουμε αυτά που θέλουν αλλά δεν μπορούν να απολαύσουν οι κοινοί θνητοί». Σωστός.Αρκετοί εξ αυτών των αστέρων κάπου προς το τέλος της καριέρας τους αποφασίζουν να «καταθέσουν την ψυχή τους» υπογράφοντας αυτοβιογραφικές αναμνήσεις. Μία εξ αυτών και της Αντζέλικα Χιούστον που κάποτε, τότε στην «Τιμή των Πρίτζι», κυκλοφορούσε χεράκι-χεράκι με τον Τζακ τον τρομερό.Το 1977, λοιπόν, αφού προηγουμένως ο Νίκολσον με υποψηφιότητα για την εκπληκτική ερμηνεία του στο αριστούργημα «Chinatown», είχε δώσει τα κλειδιά της βιλάρας του στον Πολωνοεβραίο Ρομάν Πολάνσκι, σκηνοθέτη εκείνης της ταινίας του. Παρεμπιπτόντως, η Φέι Νταναγουέι, συμπρωταγωνίστριά του στο «Chinatown», υπήρξε κι αυτή ένα από τα «τρόπαιά» του. Τέλος πάντων.Οταν λοιπόν γνωρίζεις τι ακριβώς λαμβάνει χώρα εντός της βιλάρας του Τζακ. Πάντως όχι φιλοσοφικές αναζητήσεις. Οταν πρόκειται να συναντήσεις τον Ρομάν Πολάνσκι, πασίγνωστο για την ασυγκράτητη παιδοφιλία του. Και όταν είσαι μητέρα της 13χρονης Σαμάνθα Γκέιμερ, ε τότε είσαι παντελώς ανόητη.Στις αναμνήσεις της, που κυκλοφόρησαν πριν από δέκα χρόνια, γράφει η Αντζέλικα Χιούστον πως όταν έφτασε στο σπίτι του Τζακ, βρήκε το μπουφάν και την κάμερα του Πολάνσκι στην κουζίνα: «Τότε εμφανίστηκε ο Ρομάν με ένα κορίτσι, μας σύστησε και μου είπε ότι έβγαζαν φωτογραφίες. Εκείνη φορούσε πλατφόρμες και φαινόταν αρκετά ψηλή. Ο Ρομάν μάζεψε το μπουφάν και την κάμερά του και έφυγαν μαζί. Δεν σκέφτηκα τίποτα περισσότερο από αυτό».Μωρέ το σκέφτηκε, αλλά δεν το ομολόγησε. Και συνεχίζει: «Την επόμενη μέρα που αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι με ακολούθησαν στον επάνω όροφο όπου τους υπέδειξα ένα συρτάρι, μέσα στο οποίο βρήκαν “χόρτο”. Ψάξανε την τσάντα μου και βρήκαν μέσα ένα γραμμάριο κοκαΐνης. Αυτά ήταν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία για αυτούς. Ο Ρομάν κι εγώ βρεθήκαμε στα πίσω καθίσματα δύο περιπολικών. Είχαμε συλληφθεί. Επειτα από αυτό ακολούθησαν άρθρα σε εφημερίδες και φωτογραφίες. Ο Ρομάν χρεώθηκε τον βιασμό ενός 13χρονου κοριτσιού μέσα στο σπίτι του Τζακ».Εκτός όλων των άλλων, το όνομα Τζακ Νίκολσον συνοδεύεται από άφθονες αλλόκοτες καταστάσεις. Μία εξ αυτών το αληθινό όνομα της μητέρας του. Αραγε ποια εκ των δύο; Η φερόμενη ως μητέρα του ή μήπως η αδερφή του; Αν ισχύει το τελευταίο, τότε η μητέρα του είναι η γιαγιά του και μητέρα του η αδερφή του. Το περιστατικό πάει κάπως έτσι:Ηταν το 1974, λίγο πριν την πρεμιέρα της ταινίας, «Chinatown», όταν ο Τζακ δέχτηκε τηλεφώνημα από άνθρωπο του περιοδικού «Τime» το οποίο του ετοίμαζε μεγάλο αφιέρωμα. Τον ενημέρωσαν ότι ο πατέρας του ήταν ζωντανός και ότι η μητέρα του ήταν στην πραγματικότητα η γιαγιά του. Η πραγματική του μητέρα ήταν η αδερφή του, Τζουν, που έμεινε έγκυος στα 18 και οι γονείς της δεν μπορούσαν να διαχειριστούν το σκάνδαλο. Ο σοκαρισμένος Νίκολσον παρακάλεσε το περιοδικό να μη βγάλουν στη δημοσιότητα τη συγκεκριμένη ιστορία και στη συνέχεια κάλεσε τον κουνιάδο του. Απίστευτα πράγματα.Ο Τζακ Νίκολσον γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1937. Μεγάλωσε με ρωμαιοκαθολικές αρχές και πιστεύοντας ότι είναι ιρλανδικής καταγωγής. Στο γυμνάσιο ήταν γνωστός ως ο «κλόουν της τάξης», ενώ το 1957, σε μια κίνηση να ξεφύγει από το τέλμα στο οποίο είχε περιέλθει, θα ενταχθεί στην Αεροπορική Εθνική Φρουρά της Καλιφόρνιας.