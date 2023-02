Europa League - Conference League: Ποδοσφαιρική πανδαισία - Δείτε τα 70 γκολ της βραδιάς και στις δύο διοργανώσεις

-Νικητές απ’ τα play off: Γιουβέντους, Σπόρτινγκ, Λεβερκούζεν, Σεβίλλη, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ουνιόν, Ρόμα, Σαχτάρ. Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στους πρώτους αγώνες των play-off πρόκρισης στους «16» του Europa League:

Η κλήρωση της φάσης των «16» για το Europa League θα πραγματοποιηθεί σήμερα (24/2) στις 13:00 στα γραφεία της UEFA στη Νιόν. Οι 8 ομάδες που προκρίθηκαν από τον γύρο των play off, θα αντιμετωπίσουν τις 8 που είχαν εξασφαλίσει θέση στη φάση των «16», ως νικήτριες των ομίλων του θεσμού.

Ρόμα (Ιταλία)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 2-0 (0-1)

* Σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αναμετρήσεων



** Στην φάση των «16» έχουν εξασφαλίσει θέση, ως πρώτες των ομίλων τους, οι Άρσεναλ, Μπέτις, Φενερμπαχτσέ, Φερεντσβάρος, Φέγενορντ, Φράιμπουργκ, Σοσιεδάδ και Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ







Europa Conference League: Προκρίθηκαν Λεχ Πόζναν, Φιορεντίνα, μοιραίος ο Μπακασέτας στο ματς με τη Βασιλεία



Με την ολοκλήρωση και των ρεβάνς στα play off, συμπληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (23/2) και το «παζλ» των 16 ομάδων που θα συνεχίσουν στη φάση των «16» του Europa Conference League.



Η κλήρωση της φάσης των «16» θα πραγματοποιηθεί την σήμερα (24/2) στις 14:00 στα γραφεία της UEFA στη Νιόν. Οι 8 ομάδες που προκρίθηκαν απ’ τον γύρο των play off, θα αντιμετωπίσουν τις 8 που είχαν εξασφαλίσει θέση στη φάση των «16», ως νικήτριες των ομίλων του θεσμού.



Αξίζει να επισημανθεί πως στην κλήρωση υπάρχει περιορισμός σε συλλόγους από την ίδια ομοσπονδία. Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν την Πέμπτη 9 Μαρτίου και οι δεύτεροι στις 16 Μαρτίου. Οι 8 νικητές θα μπουν σε νέα κλήρωση στις 17 Μαρτίου.



Αναλυτικά οι ομάδες που έχουν προκριθεί στη φάση των «16»:



-Νικητές απ’ τη φάση των ομίλων: Μπασακσεχίρ, Γουέστ Χαμ, Βιγιαρεάλ, Νις, Άλκμααρ, Τζουργκάρντεν, Σίβασπορ, Σλόβαν Μπρατισλάβας.



-Νικητές απ’ τα play off: Λάτσιο, ΑΕΚ Λάρνακας, Σέριφ, Άντερλεχτ, Βασιλεία, Λεχ, Φιορεντίνα, Γάνδη.





Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των δεύτερων αγώνων στη φάση των νοκ-άουτ play-off του Europa Conference League:



Κλουζ (Ρουμανία)-Λάτσιο (Ιταλία) 0-0 (0-1)

Ντνίπρο (Ουκρανία)-ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) 0-0 (0-1)

Παρτιζάν (Σερβία)-Σερίφ Τιράσπολ (Μολδαβία) 1-3 (1-0)

Άντερλεχτ (Βέλγιο)-Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 3-0 πέν. (2-1 κ.α. και παρ.) (0-1)



Α' αγ. 0-1: Προκρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι η Άντερλεχτ

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 1-0 (0-0)

Βασιλεία (Ελβετία)-Τραμπζονσπόρ (Τουρκία) 2-0 (0-1)

Φιορεντίνα (Ιταλία)-Μπράγκα (Πορτογαλία) 3-2 (4-0)

Γάνδη (Βέλγιο)-­Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 5-3 πέν. (1-0 κ.α. και παρ.) (0-1)

*Σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αγώνων



** Οι νικητές των νοκ-άουτ play off παίρνουν το «εισιτήριο» για τη φάση των «16» του Europa Conference League (9 και 16/3), η κλήρωση της οποίας θα πραγματοποιηθεί στις 24/2 (14:00).



**( Στη φάση των «16» του Europa Conference League έχουν εξασφαλίσει θέση, ως πρώτες των ομίλων τους, οι Άλκμααρ, Τζουργκάρντεν, Μπασακσεχίρ, Νις, Σίβασπορ, Σλόβαν Μπρατισλάβα, Βιγιαρεάλ και Γουέστ Χαμ.





