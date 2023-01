Ο γιος του Μάικλ Τζόρνταν και η πρώην σύζυγος του Σκότι Πίπεν ανακοίνωσαν τη σχέση τους

Κλείσιμο

Η πρώην σύζυγός του Σκότι Πίπεν,και ο γιός του Μάικλ Τζόρνταν,είναι και επίσημα ζευγάρι.Η 48χρονη και ο 32χρονος είχαν απαθανατιστεί να βγαίνουν ραντεβού μαζί, με την Αμερικανίδα τηλεπερσόνα να υποστηρίζει ότι είναι απλά «φίλοι».Η πρώην σύζυγος του Σκότι Πίπεν - για περισσότερα από 21 χρόνια πριν χωρίσουν το 2018 - αποφάσισε να σταματήσει να κρύβεται και να επιβεβαιώσει τη σχέση με της με τον γιο του συμπαίκτη του άντρα της στους Σικάγο Μπουλς. Συγκεκριμένα η Λάρσα, η οποία είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία, όπου ποζάρει με τον Μάρκους Τζόρνταν, με φόντο μια τεράστια φανέλα του θρυλικού πατέρα του που έγραψε ιστορία με το Νο 23 στην φανέλα των Μπουλς, Μάιλκ.Το ζευγάρι εθεάθη για πρώτη φορά για μεσημεριανό γεύμα μαζί στο Μαϊάμι τον Σεπτέμβριο και αργότερα τον ίδιο μήνα... συνελήφθη να φιλιέται στο Rolling Loud Music Festival.Ο Μάρκους συνόδευσε επίσης τη Λάρσα στο πάρτι της πρεμιέρας της σεζόν 5 των Real Housewives of Miami τον Δεκέμβριο.και οέγραψαν ιστορία μαζί στα γήπεδα του μπάσκετ κατακτώντας έξι πρωταθλήματα στο NBA με τους Σικάγο Μπουλς στη δεκαετία του 1990. Οι σχέσεις τους χάλασαν, όταν ο «Ινδιάνος» από τη θέση του σχολιαστή του τηλεοπτικού δικτύου «ESPN» άρχισε να αποθεώνει τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ενώ… διαλύθηκαν εντελώς όταν κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ του «ESPN» και του Netflix, The Last Dance. Η κόντρα τους συνεχίστηκε όταν κυκλοφόρησε το Unguarded, η αυτοβιογραφία του Πίπεν.