Ο Κάιρι Ίρβινγκ προώθησε ταινία με αντισημιτικό περιεχόμενο - Η οργισμένη αντίδραση του Μπάρκλεϊ

“Fight antisemitism” t-shirts spotted front row at tonight’s @BrooklynNets game in response to Kyrie Irving’s promotion of an antisemitic book - ‘Hebrews to Negroes: Wake Up Black America’ pic.twitter.com/jODaXXKmr5

"I think he should have been suspended. Adam Silver should have suspended him. They made a mistake. I can't believe we're talking about this idiot." Charles Barkley on Kyrie Irving #NBATwitter pic.twitter.com/dnlykjx6i4

I’m disappointed that Kyrie appears to support a film based on a book full of anti-semitic disinformation. I want to sit down and make sure he understands this is hurtful to all of us, and as a man of faith, it is wrong to promote hate based on race, ethnicity or religion. — Joe Tsai (@joetsai1999) October 29, 2022

The blatantly false antisemitic tropes spreading around the black community thanks to (pro-Iran regime) Jew haters like Louis Farrakhan are extremely dangerous. The Black and Jewish communities are historical allies. @KyrieIrving do better.https://t.co/cQZ1Pr1BVe — Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) October 29, 2022

“It hurts me sometimes when we have to sit up here and talk about stuff that divides the game.”



Shaq on Kyrie Irving pic.twitter.com/r3haGIj0U9 — NBA on TNT (@NBAonTNT) November 1, 2022

Στη νέα πρόκληση του Ίρβινγκ αντέδρασε ο ιδιοκτήτης των Νετς. «Είμαι απογοητευμένος που ο ΚαΪρί φαίνεται να υποστηρίζει μία ταινία βασισμένη σε ένα βιβλίο γεμάτο αντισημιτικά σχόλια. Θέλω να καθίσω μαζί του και να σιγουρευτώ ότι καταλαβαίνει ότι αυτό μας βλάπτει όλους και ως άνθρωπος της πίστης είναι λάθος να προωθεί μίσος με βάση την φυλή, εθνικότητα και πίστη. Αυτό είναι πιο μεγάλο από το μπάσκετ», ανέφερε ο Τζο Τσάι.Σκληρή ήταν η απάντηση τουΟ παλαίμαχος All Star και νυν σχολιαστής σημείωσε:«Νομίζω ότι το NBA έχει χάσει την μπάλα. Θα έπρεπε να έχει αναβληθεί. Νομίζω ότι ο Άνταμ Σίλβερ θα έπρεπε να τον έχει αποβάλει. Καταρχάς ο Σίλβερ είναι Εβραίος. Δεν μπορείς να παίρνεις τα 40 εκατομμύρια δολάρια μου και να προσβάλλεις τη θρησκεία μου.Έχουν αποβληθεί παίκτες για ομοφοβικά σχόλια και αυτό ήταν το σωστό, αν προσβάλλεις την κοινότητα των μαύρων πρέπει επίσης να αποβληθείς ή να σου επιβληθεί μεγάλο χρηματικό πρόστιμο, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτών που είπες.Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μιλάμε για αυτόν τον ηλίθιο. Όταν είσαι τόσο σπουδαίος στο μπάσκετ όπως αυτός, τότε ο κόσμος θα ακούει αυτά που έχεις να πεις. Πλέον είναι αργά. Το NBA ενέδωσε στις πιέσεις. Όταν ένας παίκτης κάνει κάτι είτε η ομάδα, είτε το NBA πρέπει να κάνει κάτι αμέσως. Θα έπρπε να το έχουν διευθετήσει ήδη».Ο Σακίλ Ο' Νιλ είπε από την πλευρά του: « Με πονάει που πρέπει να καθόμαστε εδώ και να μιλάμε για πράγματα που μας χωρίζουν. Πρέπει να καθίσουμε εδώ και να απαντήσουμε για το τι έχει κάνει αυτός ο ηλίθιος. Υπερασπίζομαι την ισότητα όλων των ανθρώπων».Πάντως ο Ίρβινγκ απάντησε σε όλους.«Η ετικέτα του αντισημίτη που μου έχει κολλήσει δεν δικαιολογείται και δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα ή την αλήθεια στην οποία ζω καθημερινά. Σέβομαι και θέλω να μάθω από όλα τα κοινωνικά στρώματα και από όλες τις θρησκείες», έγραψε ο 30χρονος στον λογαριασμό του στο Twitter.Πάντως ο Ίρβινγκ πέτυχε μόλις 4 πόντους στο τελευταίο παιχνίδι των Νετς και είδε και οπαδούς της ομάδας να τον αποδοκιμάζουν με τον τρόπο τους.