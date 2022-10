NBA: Ο νέος κανονισμός στην πράξη - Δείτε βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cnpgoghz17z5)

Η νέα σεζόν τουέφερε και έναν νέο κανονισμό, αφού πλέον τίθεται σε εφαρμογή το take foul.Τι είναι το take foul; Όταν ένας παίκτης φεύγει στον αιφνιδιασμό και ανακόπτεται αντικανονικά από τον αντίπαλό του, τότε οι διαιτητές θα σφυρίζουν το take foul.Έτσι, η ομάδα που το κέρδισε θα εκτελεί μια βολή και όχι δύο όπως ισχύει με το αντιαθλητικό, έχοντας και την επαναφορά της μπάλας.Ο νέος κανονισμός εφαρμόστηκε στην πρεμιέρα τωνμε τουςστο TD Garden.