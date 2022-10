Super League 1, ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 1-2: Αϊτόρ ανατροπής και στο +7!

Κλείσιμο

Ο Αϊτόρ χτύπησε δύο φορές…Η απάντηση του Παναθηναϊκού ήρθε έξι λεπτά μετά την έναρξη του β’ μέρους. Ο Πέρεθ στη δεύτερη καρμπόν πάσα ακριβείας πέρασε την μπάλα στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ. Τις έψαχναν οι «πράσινοι» αυτές τις κάθετες πάσες.Οι ισορροπίες στο ντέρμπι άλλαξαν μέσα σε μερικά λεπτά. Οι «ασπρόμαυροι» εκτός από το γκολ της ισοφάρισης είδαν τον βασικό και μοναδικό τους φορ, τον Νέλσον Ολιβέιρα να βγαίνει off στο 57ο λεπτό με πρόβλημα στο δικέφαλο και έβγαλαν το υπόλοιπο του ντέρμπι με τον Μπίσεσβαρ στην κορυφή της επίθεσης!Ο Αϊτόρ ξαναχτύπησε στο 73ο λεπτό του ντέρμπι. Τέσσερα λεπτά νωρίτερα ο Κοτάρσκι βγήκε με άτσαλο τρόπο από την εστία του και στην έξοδο του βρήκε με τις γροθιές τον Σπόραρ. Ο Αυστριακός Βαϊνμπέργκερ πήγε VAR και έδωσε την παράβαση, με τον Ισπανό να ευστοχεί από την «άσπρη βούλα»Η απάντηση του Λουτσέσκου ήταν η είσοδος των Ελ Καντουρί και Τσαούση στο παιγνίδι, αντί των Ντάντας και Βιεϊρίνια, ενώ έδωσε εντολή στους Νάρεϊ και Ζίβκοβιτς να αλλάξουν πλευρές. Στο τελευταίο πεντάλεπτο και τις καθυστερήσεις έβαλε τον νεαρό Γκορντεζιάνι (έκανε ντεμπούτο) στην κορυφή της επίθεσης και πέρασε τον Μπίσεσβαρ στο δέκα καιτον Κωνσταντέλια, αντί του Λύρατζη.Ο Κωνσταντέλιας ήταν πρωταγωνιστής στη φάση του 90’ όταν αρχικά ο Βαϊνμπέργκερ καταλόγισε αρχικά πέναλτι για να πάρει πίσω την υπόδειξή του εξετάζοντας τη φάση στο μόνιτορ.MVP: Ο Αϊτόρ χτύπησε δις στην Τούμπα και υπέγραψε το «διπλό» του Παναθηναϊκού.ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Η ποιότητα του Ρούμπεν Πέρεθ έκανε τη διαφορά στη μεσαία γραμμή και έκρινε το ντέρμπι.Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Παναθηναϊκός παραλίγο να πληρώσει ακριβά την αδυναμία του Σάντσες.Η ΓΚΑΦΑ: Ο άγαρμπος τρόπος με τον οποίο βγήκε ο Κοτάρσκι στη φάση του 69ου λεπτού κόστισε στον ΠΑΟΚ.ΤΟ «ΣΤΡΑΓΑΛΙ»: Ο Βαϊνμπέργκερ (Αυστρία) κλήθηκε από τον συμπατριώτη Σουτενρούμπερ στο VAR να εξετάσει on the field τη φάση του δίνοντας πέναλτι στο χτύπημα του Κοτάρσκι κατά την έξοδο πάνω στον Σπόραρ. Ο Αυστριακός ξαναπήγε στο VAR για να δει τη φάση του Κωνσταντέλια παίρνοντας πίσω την αρχική απόφαση του για πέναλτι.ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο ντέρμπι, αλλά το πρόβλημα στο σκοράρισμα που έχει δεν του επέτρεψε να κλειδώσει το ματς, ενώ έχασε και τον μοναδικό κανονικό σέντερ φορ του και σκόρερ του στο σημερινό ντέρμπι (Ολιβέιρα) παίζοντας με τον… Μπίσεσβαρ στην κορυφή για σχεδόν μισή ώρα. Ο Παναθηναϊκός, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, είχε τον τρόπο να περάσει από την καυτή Τούμπα και να συνεχίζει την αήττητη πορεία του.ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Λύρατζης (85’ Κωνσταντέλιας), Βιεϊρίνια (77’ Τσαούσης), Ίνγκασον, Νάσμπεργκ, Ντάντας (77’ Καντουρί), Κούρτιτς (85’ Γκορντεζιάνι), Νάρεϊ, Α. Ζίβκοβιτς, Αουγκούστο, Ολιβέιρα (58’ Μπίσεσβαρ).Παναθηναϊκός (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Σάντσες, Χουάνκαρ, Σένκεφελντ, Μάγκνουσον, Πέρεθ, Κουρμπέλης, Τσέριν, Αϊτόρ (95’ Σάρλια), Μπερνάρντ (90’ Γκάνεα), Σπόραρ (85’ Ιωαννίδης)Σάββατο 1 ΟκτωβρίουΛαμία - Λεβαδειακός 1-0Αστέρας Τρίπολης -ΟΦΗ 2-0Ολυμπιακός – Ατρόμητος 2-0Βόλος – Άρης 2-0ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1-2ΠΑΣ Γιάννινα - Παναιτωλικός (18.00μμ)AEK -Iωνικός (20.00μμ)1. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 182. Π.Α.Ο.Κ. 113. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 114. ΑΡΗΣ 105. A.E.K. 96. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 87. ΒΟΛΟΣ 88. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 79. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 710. ΛΑΜΙΑ 611. Ο.Φ.Η. 412. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 413. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 214. ΙΩΝΙΚΟΣ 1Παναιτωλικός – Βόλος (17.00μμ)Ιωνικός – ΠΑΣ Λαμία (19.30μμ)ΟΦΗ – Ολυμπιακός (16.00μμ)Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ (16.30μμ)Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης (19.30μμ)Αρης – ΑΕΚ (21.15μμ)Ατρόμητος – ΠΑΣ Γιάννινα (18.00μμ)