Santorini Experience 2022: «Γιορτή» αθλητισμού, πολιτισμού και τουρισμού με μεγάλα ονόματα - Δείτε φωτογραφίες

Η Ολλανδή, χρυσή και αργυρή Ολυμπιονίκης, παγκόσμια πρωταθλήτρια και οκτώ φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης Sharon van Rouwendaal.Η Βρετανίδα, δύο φορές αργυρή Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης Jazz Carlin.Ένα από τα κορυφαία ονόματα του ελληνικού στίβου, ο Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής Ευρώπης στα 400μ. με εμπόδια, Περικλής Ιακωβάκης.και ο Ελληνοαμερικανός υπεραμαραθωνοδρόμος Κωνσταντίνος Καρνάζης, ο οποίος, με τη συμμετοχή του, πρόβαλε και διέδωσε το μήνυμα του αθλητισμού και του πολιτισμού της Σαντορίνης, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε όλο τον κόσμο.Μια νέα διαδρομή περιλάμβανε το πρόγραμμα του 2022 για τα πέντε χιλιόμετρα, καθώς και έναν ημιμαραθώνιο -για πρώτη φορά.Επίσης, οι συμμετέχοντες στα 5χλμ «Αριστείδης Αλαφούζος» αντίκρισαν για πρώτη φορά την εικόνα μιας άλλης Σαντορίνης, δίπλα από έναν από τους σημαντικότερους προϊστορικούς οικισμούς της Ευρώπης, στο Ακρωτήρι και μια θέα διαφορετική από αυτή που έχουμε συνηθίσει, αλλά εξίσου μαγευτική.Οι δρομείς, με αφετηρία την εκκλησία του Αγίου Ραφαήλ κατευθύνθηκαν προς τον Φάρο του Ακρωτηρίου, έναν από τους παλαιότερους φάρους της Ελλάδας, που κατασκευάστηκε το 1892, φτάνοντας στο δυτικότερο σημείο του νησιού, επιστρέφοντας πάλι πίσω στον Άγιο Ραφαήλ για τον τερματισμό τους.Στην εκκίνηση του αγώνα βρέθηκε η δις χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης και Ολυμπιονίκης του βάδην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, ο Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής Ευρώπης στα 400μ. με εμπόδια Περικλής Ιακωβάκης, ο πρώην διεθνής τερματοφύλακας και πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδος Αντώνης Νικοπολίδης και ο EuroLeague Legend, Τζον Αρλάουκας.Το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε ο Ημιμαραθώνιος «Δαιδαλική Κόρη της Θήρας» με εκκίνηση από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Οία, πέρασμα από τις μαγευτικές περιοχές του Ημεροβιγλίου και των Φηρών και τερματισμό πάλι πίσω στην Οία. Η διαδρομή αυτή έλαβε το όνομα «Δαιδαλική Κόρη της Θήρας», από το μοναδικό αρχαιολογικό εύρημα, που χρονολογείται στα 640 π.Χ.Οι δύο αγώνες δρόμου συνδιοργανώθηκαν με τον ΑΣ Ήφαιστο Θήρας και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων.Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου, οι συμμετέχοντες αθλητές κολύμπησαν στη μοναδική κολυμβητική διαδρομή ανοιχτής θαλάσσης «L & E Nomikos», 1,5 μιλίου (2,4 χλμ) του Santorini Experience, που διεξήχθη από το ηφαίστειο έως το παλιό λιμάνι των Φηρών με την επιβλητική όψη του νησιού μπροστά τους, με την έγκριση της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΚΟΕ).Στην κολύμβηση έλαβαν μέρος παγκόσμια ονόματα όπως μεταξύ άλλων η Ολλανδή, χρυσή και αργυρή Ολυμπιονίκης, παγκόσμια πρωταθλήτρια και 8 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης Sharon van Rouwendaal, που τερμάτισε και πρώτη, η Βρετανίδα, δύο φορές αργυρή Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης Jazz Carlin, καθώς και αθλητές της εθνικής ομάδας κολύμβησης όπως οι Δημήτρης Νέγρης, Στελλίνα Απλαντή, Παναγιώτης Χιώτης, Μαρίνα Τριανταφυλλίδη και Μαρίνα Πάκου.Η ονοματοδοσία της διαδρομής δόθηκε προς τιμήν του ευεργέτη Ευάγγελου Νομικού και της συζύγου του, στη μνήμη της οποίας δημιουργήθηκε το ομώνυμο Ίδρυμα, το οποίο κατασκεύασε, πριν 40 χρόνια το οραματικό έργο του Τελεφερίκ. Τη διαδρομή έχει σχεδιάσει ο τεχνικός διευθυντής του αγώνα με Ολυμπιακές και παγκόσμιες διακρίσεις στην κολύμβηση, Νίκος Γέμελος. Τους αγώνες τίμησε με την παρουσία της η παγκόσμια πρωταθλήτρια κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης και εκπρόσωπος των αθλητών στο ΔΣ της ΚΟΕ, Κέλλυ Αραούζου.Στην απόλυτη ασφάλεια του αγώνα συνέβαλε τα μέγιστα η Συνένωση Λεμβούχων Θήρας που μετέφερε τους αθλητές στο ηφαίστειο και συνετέλεσε στην ομαλή διεξαγωγή της κολύμβησης ανοικτής θαλάσσης, οι 100 εξειδικευμένοι συνοδοί μέσα στο νερό, κυρίως με την βοήθεια της Lifeguard Patrol που πέραν του προσωπικού, είχε και αρκετά ναυαγοσωστικά σκάφη, το Εθελοντικό Διασωστικό Σώμα Θήρας, το Atlantis Dive Center, ο Ναυτικός Όμιλος Σαντορίνης, και η Caldera Yachting, έχοντας όλοι μαζί πάνω από 30 σκάφη δίπλα στους αθλητές! Το Santorini Experience φρόντισε τους κολυμβητές με την παροχή του σωσιβίου ασφαλείας που φόρεσαν υποχρεωτικά για ασφάλεια όλοι οι κολυμβητές. Μάλιστα, αθλητές όπως οι Rouwendaal και Carlin έδωσαν το παράδειγμα, κολυμπώντας με σωσίβιο ασφαλείας.Με το τέλος του κολυμβητικού αγώνα, ο τεχνικός διευθυντής, κ. Νίκος Γέμελος δήλωσε σχετικά: «Κάθε χρονιά στο Santorini Experience είναι μοναδική. Αυτή τη χρονιά όμως είναι η χρονιά που ξαναμπήκε κανόνας ώστε αυτή η διοργάνωση να γίνεται και πάλι κάθε χρόνο. Η επανάληψη αυτή μας βοηθάει να μην χάσουμε αυτό το ωραίο γεγονός και η εμπειρία να μεταφερθεί σε όλους. Διοργανώσεις σαν το Santorini Experience φέρνουν κόσμο στην κολύμβηση».Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν από ένα τεχνικό μπλουζάκι με το νέο υπέροχο σχέδιο της διοργάνωσης από τη Luanvi, ενώ αυτοί στην κολύμβηση και από ένα σκουφάκι. Το Santo Maris Oia και η Blue Star Ferries πρόσφεραν από μια βιώσιμη τσάντα πλάτης, ενώ στο τέλος κάθε διαδρομής το Erotokritos Cretan Bakery φρόντιζε με παραδοσιακές γεύσεις τους καλεσμένους και φυσικά η εταιρεία Βίκος, την ενυδάτωση τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τους αγώνες.Κατά τη διάρκεια του Santorini Experience εκτός από τους αγώνες και την επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήρας πραγματοποιήθηκαν: ένα εντυπωσιακό Sunset Pilates Session με την καθηγήτρια φυσικής αγωγής Μάντη Περσάκη στο Santo Maris Oia, Cocktails στα Esperisma bar restaurant και Volcano View, ένα μοναδικό Boat Tour στη μαγευτική Σαντορίνη από την Travel to Greece by Med Shore Tours & Travel, καθώς και πλούσια γεύματα στα εστιατόρια Seaside Santorini, Trinacria, Τα Δελφίνια και Σκάλα.διοργάνωση δεν θα μπορούσε να είχε πραγματοποιηθεί χωρίς την αμέριστη στήριξη κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και ξενοδοχειακών μονάδων που βρίσκονται ανάμεσα στα καλύτερα ξενοδοχεία όλου του κόσμου.Official Sponsors της διοργάνωσης ήταν το Metaxa Hospitality Group – Santo Maris που δημιούργησε το απόλυτα χαλαρωτικό και αναζωογονητικό πακέτο Relax Day Spa για τη βέλτιστη απόδοση των αθλητών και η Blue Star Ferries που ταξίδεψε με ασφάλεια τους συμμετέχοντες προσφέροντας τους σημαντικές εκπτώσεις.Signature Sponsor ήταν το Seaside Santorini.Official Water της διοργάνωσης ήταν το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος, που πρόσφερε την απαραίτητη ενυδάτωση και αναζωογόνηση σε όλους τους αθλητές.Official Sports Store ήταν το Alafouzos Sport που αποτέλεσε και το κέντρο εγγραφών των αγώνων.Official Sports Supplier ήταν η Luanvi που φρόντισε για την ένδυση των αθλητών.Official Travel Partner ήταν η Englobia που πρόσφερε ειδικά πακέτα φιλοξενίας και εκπτώσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλου του κόσμου.Επίσημοι Υποστηρικτές ήταν οι Esperisma bar restaurant και Caldera Yachting.Partners της διοργάνωσης ήταν οι Blue Island Rental, Trinacria, Travel to Greece by Med Shore Tours & Travel, Holiday Tours Santorini, Lux Bar Santorini, εστιατόριο Τα Δελφίνια, εστιατόριο Η Σκάλα και Volcano View.Αρωγοί της διοργάνωσης ήταν οι: Συνένωση Λεμβούχων Θήρας, Lifeguard Patrol, Εθελοντικό Διασωστικό Σώμα Θήρας και Erotokritos Cretan Bakery.Σε μια τόσο δύσκολη περίοδο για τους ξενοδόχους στη Σαντορίνη είναι πραγματικά τιμητικό και συνάμα εντυπωσιακό η ανταπόκριση τους και η συμμετοχή τους ως Χορηγοί Φιλοξενίας, στο Santorini Experience. Μάλιστα οι 30 και πλέον ξενοδοχειακές μονάδες έδωσαν ένα αξέχαστο τριήμερο σε όλους τους φιλοξενούμενούς τους, κάτι που τονίστηκε από όλους: Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa, Canaves Oia, Nous Santorini, Kivotos Santorini, Fanouris Condo by Meraki Collection, Apeiron Blue Santorini Luxury Suites, West East Suites, Sienna Eco Resort, White Pearl Villas, De Sol Hotel & Spa, The Tsitouras Collection, 270 Oia’s View Lydia’s House Santorini, El Greco Resort & Spa, Santorini Palace, Vedema – A Luxury Collection Resort Santorini, K & K Unique Holiday Homes, Andronis Colombo’s Beachfront Hotel, Loizos Stylish Residences, Santo Houses, Holiday Beach Resort, Marvarit Suites, Glaros Hotel Santorini, Athina Luxury Suites.Το Santorini Experience έγινε φέτος για 6η χρονιά και αποτέλεσε συνδιοργάνωση του Δήμου Θήρας, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του τμήματος Αθλητικού Τουρισμού της ActiveMedia Group.Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού καθώς και με την έγκριση της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.Το Santorini Experience εντάχθηκε στις ελληνικές δράσεις του προγράμματος #BeactiveHellas 2022 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.Το Sports Production ανέλαβε η ActiveMedia Group.