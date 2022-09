Σάκκαρη - Τσιτσιπάς: Παίζουν σε Πάρμα και Ακαπούλκο

🤩🤩🤩 In arrivo a Parma @mariasakkari 🇬🇷 attuale n. 6 del mondo, con best ranking n. 3 raggiunto in questa stagione.



🚨 Scopri tutte le #WildCard del #ParmaLadiesOpen presented by Iren | WTA 250 qui 👉 https://t.co/ZtAt3FN10S#tennis | #WTA | @ComuneParma | @parmawelcomeoff pic.twitter.com/8AyRQoFsKN