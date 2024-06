Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία: Θερινές κινηματογραφικές βραδιές με θέα στην πισίνα του ξενοδοχείου

Κλείσιμο

Aφιερωμένες σε κορυφαίους πρωταγωνιστές που έχουν φιλοξενηθεί στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία τα τελευταία 150 χρόνια της λειτουργίας του θα είναι οιπου ξεκινούν στις 6 Ιουνίου και θα πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα, από Πέμπτη έως Σάββατο, στον 7ο όροφο του εμβληματικού ξενοδοχείου με την πισίνα και την μοναδική θέα.Οι σινεφίλ θεατές θα έχουν την ευκαιρία ν’ απολαύσουν, κάτω από τ’ αστέρια, αγαπημένες κλασσικές ταινίες αλλά και πρόσφατες επιτυχίες του Χόλιγουντ, με τους Ντάνιελ Ντέι Λιούις, Χιου Τζάκμαν, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Έμα Στόουν κ.α.Η αυλαία για φέτος ανοίγει στις 6 Ιουνίου, με τη θρυλική ταινία του 1957 «Το Παιδί και το Δελφίνι», σε σκηνοθεσία Jean Negulesco και τη Sophia Loren ν’ αναρωτιέται «Tι’ ναι αυτό που το λένε αγάπη».Προσεχώς, στην οθόνη το: θα προβληθούν οι ταινίες «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου , «Did you hear about the Morgans» του Marc Lawrence, «Inside Man» του Spike Lee, «The Prestige» του Christopher Nolan και «Phantom Thread» του Paul Thomas Anderson.Την κινηματογραφική απόλαυση συμπληρώνει μια γαστρονομική εμπειρία υψηλού επιπέδου, με την υπογραφή των έμπειρων σεφ του Ξενοδοχείου.Συνοδεύοντας ιδανικά ένα χαλαρωτικό ποτό δίπλα από την πισίνα, το ατομικό σετ μενού με fingerfood περιλαμβάνει κλασσικά πιάτα που θυμίζουν σινεμά: Φρεσκοψημένο pop corn με θαλασσινό αλάτι, οργανικά nachos με χειροποίητο τραγανό φύλλο τορτίγιας από κίτρινο καλαμπόκι, λαχταριστά taco με φύλλα μαρουλιού ή γαρίδα tempura, mini cheeseburger με ζουμερό μπιφτέκι από μοσχάρι ‘Black Angus’, αλλά και δροσιστικό παγωτό θα δώσουν διαφορετική γεύση, σε κάθε λεπτό προβολής.Πέμπτη, Παρασκευή, ΣάββατοΏρα Προσέλευσης: 21:15 | Ώρα Έναρξης: 21.30Ηλεκτρονική κράτηση θέσεων