Αντετοκούνμπο: Χάρισε φανέλα του σε παιδί με κινητικά προβλήματα

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cmhxm8hdxoy1)

Η φανέλα του @Giannis_An34 πήγε σε καλά χέρια... Spreading joy even after the end of the game! #FIBAWC #GREBEL #WinForHellas #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/qp1r0fwF6h