Στέφανος Τσιτσιπάς: Έδωσε 10.000 δολάρια στην Ουκρανία με την βοήθεια της Σάκκαρη

.@steftsitsipas incentivizes @mariasakkari to serve big to @MattBerrettini and he'll make a donation to the Ukraine Crisis Relief Fund. pic.twitter.com/NcAkdd7rD5 — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2022

Finding creative ways to make good for the world 💛💙 https://t.co/oJ0P6yiEyH — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) August 25, 2022

The US Open hosted Tennis Plays for Peace providing an evening of entertainment and support of Ukraine humanitarian relief.💙 pic.twitter.com/3DCw8fiCSN — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2022

Στο πλαίσιο του τουρνουά για την ειρήνη στην Ουκρανία που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις της USTA στη Νέα Υόρκη οκαι ηένωσαν τις δυνάμεις τους για να παίξουν προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για την πληγωμένη χώρα.Ο Στέφανος και η Μαρία έπαιξαν κόντρα στονκαι την Ζαβάτσκα και στην διάρκεια του αγώνα ο Τσιτσιπάς έβαλε μια δύσκολη αποστολή στη Σάκκαρη.Την κάλεσε να σερβίρει στον Ιταλό χωρίς εκείνος να επιστρέψει τη μπάλα και εάν το έκανε θα δώριζεστους Ουκρανούς.Το πρώτο της σερβίς ήταν άουτ αλλά η Μαρία με την δεύτερη τα κατάφερε!Όπως ανακοίνωσε η USTA, τα συνολικά έσοδα της βραδιάς κυμαίνονται στα 2 εκατομμύρια δολάρια.