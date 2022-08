Γκράινερ: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 9 ετών

ναρκωτικές ουσίες (λάδι κάνναβης) σε φιαλίδια στις αποσκευές της.







Breaking: Brittney Griner was found guilty of drug possession and smuggling in a Russian court outside Moscow. Griner has been sentenced to nine years in prison.



The true length of her detainment will be determined by negotiations on a prisoner swap between the U.S. and Russia. pic.twitter.com/2PBk2HFBR2 — ESPN (@espn) August 4, 2022





"In Brittney Griner's world, this is what was expected. ... In a lot of ways, it's the closing of the first chapter and it moves her essentially closer to coming home."



—@TJQuinnESPN pic.twitter.com/XD1wxoF8D1 — ESPN (@espn) August 4, 2022

WNBA star Brittney Griner's trial in Russia on drug-related charges is expected to come to a close Thursday, with a verdict and sentence expected at any time.



Here's a look at how we got to this point: https://t.co/PO9QF2pTqT pic.twitter.com/yJVAb3El7Z — ESPN (@espn) August 4, 2022

Κλείσιμο

Biden statement just now on Brittney Griner: pic.twitter.com/VaJpHr9xNn — Andrew deGrandpré (@adegrandpre) August 4, 2022

Κλείσιμο

Σε εννέα χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε από δικαστήριο στη Ρωσία ηγια λαθρεμπορία και κατοχή ναρκωτικών.Η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια του WNBA είχε συλληφθεί στις 17 Φεβρουαρίου στο αεροδρόμιο τηςμε τις αρχές να εντοπίζουνΌλο αυτό το διάστημα παρέμεινε στη φυλακή.Σύμφωνα με το Reuters, μια πηγή που γνωρίζει την κατάσταση είπε ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να ανταλλάξουν τον καταδικασθέντα διακινητή όπλων, Βίκτορ Μπουτ, του οποίου η ζωή βοήθησε να εμπνεύσει την ταινία του Χόλιγουντ «Lord of War» του 2005, με πρωταγωνιστή τον Νίκολας Κέιτζ με την μπασκετμπολίστρια.Ρώσοι αξιωματούχοι τόνισαν ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία. Υποστηρίζουν ότι η Γκράινερ -γνωστή ως «BG» στους οπαδούς του μπάσκετ- παραβίασε τους νόμους της χώρας και θα πρέπει να κριθεί αναλόγως. Σε ενδεχόμενη συμφωνία έχει αντιδράσει ο Ντόναλντ Τραμπ.Η 31χρονη σούπερ σταρ του WNBA στην απολογία της μίλησε για λάθος., είπε ο Γκράινερ στο δικαστήριο πριν ξεσπάσει σε κλάματα.«Οι γονείς μου με δίδαξαν δύο σημαντικά πράγματα: ένα, να αναλαμβάνω τις ευθύνες μου και δύο, να δουλεύω σκληρά για όλα όσα αποκτώ. Γι' αυτό δήλωσα ένοχη για τις κατηγορίες μου. Καταλαβαίνω όλα όσα έχουν ειπωθεί εναντίον μου, τις κατηγορίες που είναι εναντίον μου, και γι' αυτό δήλωσα ένοχη. Αλλά δεν είχα πρόθεση να παραβιάσω κανέναν ρωσικό νόμο. Θέλω το δικαστήριο να καταλάβει ότι αυτό ήταν ένα ειλικρινές λάθος που έκανα ενώ βιαζόμουν, υπό πίεση, προσπαθώντας να συνέλθω από την Covid-19 και απλώς προσπαθούσα να επιστρέψω στην ομάδα μου», πρόσθεσε.«Ξέρω ότι όλοι συνεχίζουν να μιλούν για πολιτικό πιόνι και πολιτική, αλλά ελπίζω ότι αυτό απέχει πολύ από αυτή την αίθουσα του δικαστηρίου. Θέλω να πω ξανά ότι δεν είχα καμία πρόθεση να παραβιάσω οποιονδήποτε ρωσικό νόμο. Δεν είχα καμία πρόθεση, δεν συνωμότησα ή σχεδίαζα να διαπράξω αυτό το έγκλημα. Ποτέ δεν είχα σκοπό να βλάψω κανέναν. Ποτέ δεν είχα σκοπό να θέσω σε κίνδυνο τον ρωσικό πληθυσμό.Ποτέ δεν είχα σκοπό να παραβιάσω κανέναν νόμο εδώ. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου, τον σύλλογό μου UMMC, τους οπαδούς και την πόλη (Εκατερίνμπουργκ) για το λάθος μου και την αμηχανία που τους έφεραν. Αυτό είναι το δεύτερο σπίτι μου και το μόνο που θέλω να κάνω είναι να κερδίσω πρωταθλήματα και να τους κάνω περήφανους. Θέλω επίσης να ζητήσω συγγνώμη από τους γονείς μου, αδέρφια, την ομάδα μου στις ΗΠΑ, Φοίνιξ Μέρκιυορι, τις καταπληκτικές γυναίκες του WNBA και την καταπληκτική σύζυγό μου πίσω στο σπίτι.»Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ,δήλωσε για την καταδίκη της Γκράινερ:«Σήμερα, η Αμερικανίδα πολίτης, Μπρίτνεϊ Γκράινερ, έλαβε ποινή φυλάκισης που είναι ακόμη μια υπενθύμιση αυτού που γνώριζε ήδη ο κόσμος: η Ρωσία αδίκως κρατά την Μπρίτνεϊ. Είναι απαράδεκτο και καλώ τη Ρωσία να την απελευθερώσει αμέσως, για να είναι με τη σύζυγό της, τους αγαπημένους της, τους φίλους και τους συμπαίκτες της».Επίσης, λίγο μετά την ανακοίνωση της ποινής από το δικαστήριο, η υπεράσπιση της Μπρίτνεϊ Γκράινερ δήλωσε ότι θα καταθέσει έφεση, λέγοντας ότι κατά την εκδίκαση το δικαστήριο αγνόησε όλα τα στοιχεία που είχαν παρουσιάσει, καθώς και την δήλωση ενοχής της Γκράινερ. Είπαν ότι ήταν «απογοητευμένοι» από την ετυμηγορία.ΠΗΓΗ: ΑΠΕ