Ελιζαμπέτα Κανάλις: Ντεμπούτο στο ρινγκ στις 18 Ιουνίου

Την έχουμε χορτάσει ως ηθοποιό, μοντέλο και παρουσιάστρια αλλά πλέον θα την απολαύσουμε και στο ρινγκ.που εδώ και χρόνια είναι πιστή οπαδός του κικ μπόξινγκ πήρε τη μεγάλη απόφαση να ανέβει στο ρινγκ και να δώσει τον πρώτο της αγώνα.Η 44χρονη Κανάλις που είναι σε τρομερή φυσική κατάσταση θα συμμετάσχει τοστην 12η έκδοση του The Night of Kick and Punch που θα φιλοξενηθεί στο Τορίνο.Η Κανάλις θα "χτυπηθεί" με την Ρακέλε Μουρατόρι σε τρεις αγώνες διάρκειας 1,5 λεπτού και όλοι περιμένουν να μάθουν την νικήτρια.Η Ιταλίδα ηθοποιός εξασκείται στο κικ μπόξινγκ εδώ και αρκετά χρόνια και όταν βρίσκεται στην Ιταλία προπονείται με τον Άντζελο Βαλέντε, ο οποίος πριν ασχοληθεί με την προπονητική ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής στο άθλημα.«Το kickboxing για μένα σημαίνει ισορροπία, σταθερότητα.Προπονούμαι συνεχώς εδώ και αρκετό καιρό και αγαπώ την πειθαρχία γιατί απαιτεί, εκτός από σωματική προσπάθεια, πολλή συγκέντρωση στον εαυτό σου και επίσης στον αντίπαλο. Θέλει επιμονή στο συνδυασμό του σώματος με το μυαλό.Ανυπομονώ να φτάσουμε στις 18 Ιουνίου και για τον αγώνα μου», είπε η γνωστή ηθοποιός.Κατά τη διάρκεια του "Night of Kick and Punch 12 - Black Tie Edition" θα διεξαχθούν δώδεκα αγώνες kickboxing.Η Ελιζαμπέτα Κανάλις ήταν στα νιάτα της αρραβωνιασμένη με τον διάσημο ποδοσφαιριστή Κριστιάν Βιέρι ενώ είχε σχέση και με τον σταρ του Χόλιγουτ,