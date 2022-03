Στέφανος Τσιτσιπάς: Από την... Κρήτη στο Χόλιγουντ - Ο Έλληνας τενίστας όπως δεν τον έχετε ξαναδεί!

From Crete to Hollywood ✈️



Την Κρήτη με το Χόλιγουντ συνδυάζει στο τελευταίο του επεισόδιο στη σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο "Dear Fans" οΟ κορυφαίος Έλληνας τενίστας που έχει φτάσει στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης και έχει 7 τίτλους καριέρας είναι ένα από τα πιο δημοφιλή πρόσωπα στο άθλημα και για τον λόγο αυτό το Tennis Channel υπέγραψε μαζί του συμφωνία για μια σειρά ντοκιμαντέρ με 14 επεισόδια τονΣτο τελευταίο ο Έλληνας τενίστας παρουσιάζει την ζωή του στην Κρήτη, την οποία επισκέφτηκε μέσα στο 2021 και πέρασε κάποιες από τις ωραιότερες ημέρες της ζωής του.Το ταξίδι του και μαζί και το βίντεο τελειώνει στοκαι στα στούντιο του Tennis Channel όπου έδωσε συνέντευξη και ετοίμασε μαζί με τους παραγωγούς το επεισόδιο.Ο 23χρονος τενίστας είναι φωτογράφος και λατρεύει τα βίντεο τα οποία φτιάχνει μόνος του! Είναι πολύ ενεργός στο YouTube. Για το Tennis Channel δημιουργεί επεισόδια με θέμα τη ζωή του και επισκέψεις του σε διάφορά μέρη του κόσμου όπως είναι η Κρήτη, οι Αζόρες, το Μόντε Κάρλο.«Αγαπητοί θαυμαστές, είμαι ενθουσιασμένος που μοιράζομαι τη ζωή και τα πάθη μου μαζί σας, μέσα και έξω από το court. Δέστε τις ζώνες σας και ακολουθήστε με στη νέα μου σειρά #DearFans που μεταδίδεται από το Tennis Channel».