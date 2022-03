Η UEFA καταργεί το Financial Fair Play και επιβάλλει πλαφόν 70% στα έξοδα μισθοδοσίας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Από τη μία η πανδημία και η συρρίκνωση των εσόδων κι από την άλλη η European Super League... Κάπου στη μέσηνα προσπαθεί να βρει μια ισορροπία για την επόμενη μέρα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αλλάζοντας άρδην το format του Champions League (που θα μοιάζει περισσότερο με μία λίγκα παρά με ένα τουρνουά) και ετοιμάζοντας το έδαφος και για σημαντικές αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον.Αλλαγές οι οποίες θεωρητικά θα έθεταν φραγή στα απίστευτα ποσά που δαπανούν οι πλούσιες ομάδες, αλλά απ' ότι φαίνεται η κρίση και η σκιά της European Super League οδηγούν την ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου σε μια άτακτη υποχώρηση., πρόεδρος της UEFA, υπερθεμάτιζε για την ανάγκη επιβολής πλαφόν στους μισθούς των ποδοσφαιριστών προκειμένου να σταματήσει το... ράλι τιμών στα ποδοσφαιρικά χρηματιστήρια και να επανέλθει η αγορά σε κανονικά επίπεδα, όμως οι πιέσεις των μεγάλων κλαμπ απέδωσαν καρπούς.Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα αποκαλύπτουν οι New York Times (έχει ένα ενδιαφέρον ότι η είδηση για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο βγαίνει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού) αντί για το ανώτατο όριο μισθών που ζητούσε ο Τσέφεριν, η τελική πρόταση θα αναφέρει ότι οι ομάδες θα μπορούν να ξοδεύουν για τη μισθοδοσία του ποδοσφαιρικού τμήματος έως και το 70% των εσόδων τους.Μια πολύ γενική και αόριστη ρύθμιση την οποία επιζητούσαν οι πλούσιοι σύλλογοι για να απεμπλακούν από τον βραχνά τουκαθώς πλέον θα μπορούν να κινούνται πιο ελεύθερα...Θέλετε ένα απλό παράδειγμα; Η Μάντσεστερ Σίτι ή η Παρί Σεν Ζερμέν ή η Νιουκάστλ θα μπορούν να παρουσιάζουν τεράστια ποσά ως χορηγίες από τους κρατικούς οργανισμούς του Ντουμπάι, του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας αντίστοιχα (που έχουν το πλειοψηφικό πακέτο) και αντιστοίχως να αυξάνουν τα χρήματα που θα μπορούν να ξοδεύουν.Το νέο σύστημα θα περάσει από την Εκτελεστική Επιτροπή στις 7 Απριλίου και θα ενσωματωθεί στο βιβλίο κανόνων της UEFA, από το οποίο θα διαγραφεί ο όρος financial fair play (οικονομικό ευ αγωνίζεσθαι) και θα αντικατασταθεί με το financial sustainability regulations (κανονισμοί χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας).