Νέος χορηγός της ΠΑΕ Ολυμπιακός το SHOPFLIX.gr

μεγάλο ηλεκτρονικό marketplace

SHOPFLIX.gr και το logo του θα κοσμεί το μανίκι της φανέλας του Ολυμπιακού αρχής γενομένης από το παιχνίδι των πλέι οφ της Super League 1 με τον Άρη στο "Γ. Καραϊσκάκης".





«Καλωσορίζουμε το νέο μας χορηγό SHOPFLIX.gr στην οικογένεια του Ολυμπιακού! / We welcome our new sponsor @shopflix.gr to the Olympiacos family!», έγραψαν σχετικά οι ερυθρόλευκοι στα social media.