Ο Σεβτσένκο έστειλε μήνυμα μέσω του Μίλαν-Ίντερ: «Ο κόσμος της Ουκρανίας θέλει ειρήνη»

Λίγο πριν τη σέντρα στο «Derby della Madonnina», ανάμεσα στηνο Ουκρανός πρώην ποδοσφαιριστής της Μίλαν Αντρέι Σεβτσένκο, έστειλε το δικό του μήνυμα για την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα του.Ο θρύλος του ποδοσφαίρου της Ουκρανίας που είναι ως προπονητής οδήγησε την ομάδα της χώρας του στους "8" στο Euro 2020 έστειλε μήνυμα στους φιλάθλους μέσω του μάτριξ στο «Τζουζέπε Μεάτσα».

AC Milan and Ukrainian legend Andriy Shevchenko shared a message of peace ahead of the Coppa Italia match between Milan and Inter. 🇺🇦 pic.twitter.com/aifPJDCGqO

Cari amici italiani vi chiedo di far sentire il vostro sostegno per la pace. Il popolo Ucraino vuole la pace, perché la pace non ha confini, perché ciò che ci unisce deve essere più forte di ciò che ci divide. Fermiamo insieme questa guerra. Un abbraccio a tutti! Grazie San Siro. https://t.co/11QaYTRAws — Andriy Shevchenko (@jksheva7) March 2, 2022





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 1, 2022 Ο Αντρέι ζει στο Λονδίνο με την οικογένεια του και πριν από λίγες ημέρες διαδήλωσε κατά του πολέμου.«Αγαπητοί Ιταλοί φίλοι μου, σας ζητάω από το Σαν Σίρο να μας υποστηρίξετε για να έχουμε ειρήνη στην Ουκρανία. Ο κόσμος της Ουκρανίας θέλει ειρήνη, η ειρήνη δεν έχει σύνορα, επειδή ότι μας ενώνει είναι πιο δυνατό απ’ ότι μας χωρίζει. Ας σταματήσουμε τον πόλεμο όλοι μαζί. Σας αγκαλιάζω όλους», ανέφερε στο μήνυμα του.