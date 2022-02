Πέφτει την Δευτέρα από το Νο1 του κόσμου ο Τζόκοβιτς - Δείτε βίντεο

HE'S GONNA BE NUMBER 1, BRO 🥇@DaniilMedwed will become the NEW ATP WORLD NO. 1! pic.twitter.com/a57CbVdBs4 — Tennis TV (@TennisTV) February 24, 2022

Γίρι Βέσελι (Νο123) και έτσι για πρώτη φορά μετά από τις 3/2/2020 θα πέσει από το Νο1.





There's a new name on the roll of honour 🌟@DaniilMedwed will become the 27th ATP World No. 1! pic.twitter.com/SsVMJHd34i — Tennis TV (@TennisTV) February 24, 2022

Την θέση του θα πάρει ο Ντανίλ Μεντβέντεφ ανεξάρτητα με το τι θα κάνει στη συνέχεια στο τουρνουά του Ακαπούλκο.





Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αυτή την εβδομάδα έφτασε στις 361 εβδομάδες στο Νο1 και τον Μάρτιο του 2021 ξεπέρασε τις 310 του Ρότζερ Φέντερερ και είναι στην κορυφή της σχετικής λίστας.



LIGHTNING STRIKES TWICE ⚡️ ⚡️@jiri_vesely stuns Djokovic for the 2nd time in his career, ending his reign at No. 1 with a 6-4 7-6 victory! pic.twitter.com/YXVuWHCuxq — Tennis TV (@TennisTV) February 24, 2022



Ο Ρώσος κάνει ντεμπούτο στο Νο1 και ο Σέρβος για να επιστρέψει πρέπει να βρει λύση με τον εμβολιασμό.



Ο Νόλε δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί τους βαθμούς του στο Australian Open αφού απελάθηκε από την χώρα και επιπλέον στις αρχές Μαρτίου δεν θα μπορεί να ταξιδέψει στις ΗΠΑ για το Indian Wells αφού είναι ανεμβολίαστος.







For 921 weeks, four men have shared the @ATPTour World No. 1 ranking. That changes with @DaniilMedwed on Monday.



Weeks at No. 1 since 2 February 2004@DjokerNole 361@RogerFederer 310@RafaelNadal 209@Andy_Murray 41



NOTE: Excludes 22 weeks when ATP Rankings were frozen in 2020 — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) February 24, 2022





