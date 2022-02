Στο Νο18 όλων των εποχών ο Αντετοκούνμπο, στο Νο1 ο Τζόρνταν σύμφωνα με το ESPN

🚨 ESPN’s ranking of the #NBA75 is here 🚨



Μετά την ολοκλήρωση του All Star Game και το ESPN ανακοίνωσε την λίστα με τους 75 καλύτερους του NBA.Φυσικά στο Νο1 είναι ο Μάικλ Τζόρνταν. Στο Νο2 είναι ο ΛεΜπρον και ακολουθεί ο Τζαμπάρ. Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι στο Νο18 έχοντας αφήσει πίσω του "Θρύλους" του αθλήματος όπως είναι ο Αϊζέια Τόμας (Νο27), ο Σκότι Πίπεν (Νο32), ο Ντομινίκ Ουίλκινς (Νο36), ο Ντουέιν Ουέιντ (Νο30), ο Ντέιβιντ Ρόμπινσον (Νο25)!Στην πρώτη πεντάδα είναι ο Μάτζικ Τζόνσον (Νο4) και ο Ουίλτ Τσάμπρερλεϊν. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι 4/5 του top-5 έχουν αγωνιστεί στους Los Angeles Lakers και ο μοναδικός που δεν έχει φορέσει την φανέλα τους είναι ο Τζόρνταν.Μπροστά από τον Giannis είναι στο Νο16 είναι ο Στεφ Κάρι και στο Νο17 ο Ντιρκ Νοβίτσκι.1.Μάικλ Τζόρνταν2.ΛεΜπρόν Τζέιμς3.Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ4.Μάτζικ Τζόνσον5.Ουίλτ Τσάμπερλεϊν6.Μπιλ Ράσελ7.Λάρι Μπερντ8.Τιμ Ντάνκαν9.Όσκαρ Ρόμπερτσον10.Κόμπι Μπράιαντ11.Σακίλ Ο' Νιλ12.Κέβιν Ντουράντ13.Χακίμ Ολάζουον14.Τζούλιους Έρβινγκ15.Μόουζες Μαλόουν