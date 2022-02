Η ευχή του Τσιτσιπά και για την Σάκκαρη: «Ελπίζω και οι δυο να φύγουμε με το τρόπαιο»

Tsitsipas dismantles the demon. ✔️👿



A splendid 6-4 6-4 win over Alex de Minaur earns the 1️⃣st seed at the #abnamrowtt a second straight semifinal. 👏



Tsitsipas will face tournament revelation Jiri Lehecka on Saturday. 😁 pic.twitter.com/lnrascyUBy