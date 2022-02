Ολυμπιακοί Αγώνες Πεκίνου: Χρυσό μετάλλιο στο Big Air για την «Πριγκίπισσα του χιονιού» της Κίνας - Δείτε βίντεο

08 Feb -Day 4️⃣#FreestyleSkiing - Women's Freeski Big Air



AILING EILEEN GU is taking home the #Gold!



🎉Congratulations to Team China on making the third gold!#Beijing2022 #Olympics #BingDwenDwen#TogetherForASharedFuture



📸GettyImages pic.twitter.com/AzO3lbCpWp