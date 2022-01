Ποια είναι τα «διαμαντάκια» που φέρνει ο Ολυμπιακός από Γαλλία

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Tο περασμένο καλοκαίρι ο Ολυμπιακός έφερε στόπερ από την Ίντερ (Ετιέν Γιουτέ Κινκουέ), τώρα ψωνίζει από την Παρί (Μπαντιουνγκού Φαντιγκά) και τη Ρεάλ (Ντιμπί Κεϊτά). Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με τον Γάλλο επιτελικό μέσο και με τον Ισπανό αριστερό εξτρέμ, αμφότεροι με καταγωγή από το Μάλι.Ας δούμε το who is who του καθενός, αλλά και τί μπορούν να προσφέρουν με βάση όσα μάς μετέφεραν άνθρωποι που τους έχουν να δει να αγωνίζονται.Ο Μπαντιουνγκού Φαντιγκά είναι γεννημένος στις 15 Ιανουαρίου 2001, έχει ύψος 1,78 και η κύρια θέση του είναι «10», ενώ αγωνίζεται και ως οκτάρι.Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της, με την οποία στις 29 Ιανουαρίου 2019 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, μέχρι το 2022. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο έκανε συνολικά 12 συμμετοχές. Έξι με την Παρί, όλες στη Ligue 1, αλλά ολιγόλεπτες.Δηλαδή έπαιξε έξι λεπτά κόντρα στη Μετς, έντεκα με τη Νις, πέντε με τη Ντιζόν, 16 με τη Ναντ, 19 με τη Λοριάν και ένα λεπτό κόντρα στη Στρασμπούρ.Στο δεύτερο μισό παραχωρήθηκε δανεικός στη Μπρεστ, με την οποία έπαιξε τέσσερις φορές στο πρωτάθλημα. Για τρία λεπτά κόντρα στη Λιόν, 27 κόντρα στη Μαρσέιγ, εννέα εναντίον της Λοριάν και ένα λεπτό απέναντι στη Λανς. Έκανε και δύο παιχνίδια στο Κύπελλο, το ένα εναντίον της Παρί στην οποία ανήκε.Εφέτος δεν έχει παίξει καθόλου, γι' αυτό και ο εκπρόσωπός του μπήκε στη διαδικασία να του βρει ομάδα. Διαθέτει καλή τεχνική κατάρτιση, μπορεί να χρησιμοποιήσει και τα δύο πόδια.Έχει εξαιρετική σχέση με τον Νεϊμάρ και μετά το ντεμπούτο του με την Παρί, μετά από αγώνα κόντρα στη Μετς, είχε δηλώσει: «Νιώθω μεγάλη περηφάνια, ήταν δύσκολο να μπω σε ένα τέτοιο ματς. Δεν μπορώ να ζητήσω κάτι περισσότερο από μια νίκη στο Parc στο πρώτο μου παιχνίδι. Είναι απέραντη χαρά. Όταν μπήκα, ο προπονητής μου είπε να παίξω χωρίς πίεση, να παίξω 1 εναντίον 1, να αμυνθώ και να βοηθήσω την ομάδα μου στο μέγιστο. Τα πρώτα λεπτά ήταν δύσκολα γιατί η ένταση ήταν υψηλή. Μετά όμως απέκτησα αυτοπεποίθηση. Ήταν μια τέτοια στιγμή απελευθέρωσης στο γκολ». Ο Φαντιγκά και ο μάνατζέρ του βρίσκονται στην Ελλάδα και προσπαθούν να ολοκληρώσουν το deal.Ο Ντιμπί Κεϊτά είναι γεννημένος στις 8 Ιουλίου 2003 και έχει ύψος 1.81. Γεννήθηκε στο Τολέδο της Ισπανίας και αγωνίζεται ως αριστερός εξτρέμ.Από τη Ράγιο Βαγιεκάνο μεταπήδησε στα τμήματα υποδομής της, το 2016. Εκεί ανήκε μέχρι και σήμερα, έχοντας φτάσει στην U19.Διαθέτει χαρακτηριστικά που λείπουν από την Ελλάδα. Είναι γρήγορος, έχει έκρηξη στα πρώτα μέτρα, ικανός στο ένας εναντίον ενός, αριστεροπόδαρος. Αυτοί που τον έχουν ζήσει κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα.«Χρειάζεται να τον αγκαλιάσει η ομάδα, θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση και σίγουρα θέλει χρόνο προσαρμογής. Στην καλή του μέρα μπορεί να πάρει μόνος του ένα παιχνίδι» μας είπαν.Το 2018 τα ισπανικά media μιλούσαν για το νέο μεγάλο αστέρι της Ρεάλ και για έναν από τους πιο υποσχόμενους παίκτες της γενιάς του. Ένα γκολ που σημείωσε τον Νοέμβριο του 2018 με τους «Μερένγκες» είχε κάνει τον γύρο του διαδικτύου και όλοι μιλούσαν γ' αυτόν.Ο Ολυμπιακός εδώ και μέρες βρισκόταν σε επαφή με τους εκπροσώπους του νεαρού ποδοσφαιριστή και η υπόθεση της μεταγραφής του έχει μπει στην τελική ευθεία.