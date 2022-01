Νέο σκάνδαλο για τον Γκρίλις της Σίτι με φόντο τη Μύκονο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πρωταγωνιστής σε ερωτικό σκάνδαλο που διαδραματίστηκεείναι ο Τζακ Γκρίλις, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η tabloid εφημερίδα «Sun».Η Κλόι Μπρόκετ, πρωταγωνίστρια του βρετανικού ριάλιτι Towie (σ.σ. The Only Way Is Essex), υποστήριξε πως γνωρίστηκε με τον Άγγλο διεθνή στη Μύκονο και την κάλεσε στη βίλα του. Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γκρίλις, ο οποίος διατηρεί χρόνια σχέση με τη Σάσα Άντγουντ, εμπλέκεται σε αντίστοιχο σκάνδαλο,«Ο Τζακ κι εγώ ήμασταν στη Μύκονο στο ίδιο μέρος, την ίδια στιγμή. Δεν τον είχα ξανασυναντήσει ή μιλήσει μαζί του. Δεν ήξερα καν ποιος ήταν πριν από το Euro, αλλά τον είδα να παίζει για την Αγγλία» εξομολογήθηκε η 21χρονη Κλόι Μπρόκετ.«Συναντηθήκαμε στο Toy Room και ήρθε κατευθείαν προς το μέρος μου. Δεν είμαι σίγουρος αν με αναγνώρισε από το "TOWIE" ή όχι, αλλά παρουσιάστηκε και ξεκινήσαμε κουβέντα. Η πρώτη μου εντύπωση ήταν ότι ήταν πραγματικά γοητευτικός, πολύ ομιλητικός και φιλικός. Και προφανώς είναι πολύ όμορφος. Φαινόταν σαν ένα υπέροχο αγόρι. Μετά μου ζήτησε να πάω μαζί του στη βίλα του και συμφώνησα».«Ο Τζακ είναι ένας υπέροχος τύπος και ένας φανταστικός ποδοσφαιριστής. Εύχομαι σε αυτόν και στη Σάσα ό,τι καλύτερο» πρόσθεσε.