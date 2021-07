Αποθεώνουν τον Γιάννη Μάτζικ, Κάρι και άλλοι σταρ του ΝΒΑ

Watch out LeBron…KD and Giannis are right there coming for your throne👀 — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 21, 2021

Aye! Enjoyed watching greatness out there tonight. GREATNESS! @Giannis_An34 congrats bro — Stephen Curry (@StephenCurry30) July 21, 2021

So happy for Giannis and Milwaukee man...amazing to see what happens when you put your heart and your soul into something and stay genuine and true to yourself. Inspirational 🙏🏽 — Rudy Gobert (@rudygobert27) July 21, 2021

Great series and much respect and congrats to Giannis and the @Bucks they earned it the hard way! This was a great competitive series and the @Suns can hold their heads high, learn and come back renewed with finals experience next year! #SunsvsBucks — Eddie A Johnson (@Jumpshot8) July 21, 2021

Nothing but respect for the Milwaukee Bucks franchise, the city of Milwaukee and those loud ass fans. Incredible playoff run fellas! — Kevin Durant (@KDTrey5) July 21, 2021

Wow Giannis! — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) July 21, 2021

GIANNIS ANTETOKOUNMPO



50 points, 14 rebounds, 5 blocks!!!! Nothing else to add🔥🔥🔥 MVP, MVP, MVP!!! — Pau Gasol (@paugasol) July 21, 2021





Όλοι οι σταρ του ΝΒΑ, νυν και παλαιότεροι, έβγαλαν το καπέλο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τα κατορθώματά του στην πορεία προς την κατάκτηση του τίτλου στο ΝΒΑ.Μάτζικ Τζόνσον: «Συγχαρητήρια, Γιάννη. Πρόσεχε, Λεμπρόν. Ο KD και ο Γιάννης έρχονται για το θρόνο σου».Στεφ Κάρι: «Απολαύσαμε μεγαλείο απόψε. ΜΕΓΑΛΕΙΟ. Γιάννη, συγχαρητήρια αδερφέ».Κέβιν Ντουράντ: «Τίποτε άλλο πέρα από σεβασμός για τους Μπακς, το Μιλγουόκι και τους θορυβώδεις φιλάθλους τους. Σπουδαία πορεία στα playoffs, παιδιά».Ρούντι Γκομπέρ: «Είμαι τόσο χαρούμενος για τον Γιάννη και το Μιλγουόκι. Είναι φανταστικό να βλέπεις τι συμβαίνει όταν βάζεις την καρδιά και την ψυχή σου σε κάτι και παραμένεις αυθεντικός. Πηγή έμπνευσης».Ντρέιμοντ Γκριν: «Απόλυτος σεβασμός, Γιάννη».Μπαμ Αντεμπάγιο: «Respect, Γιάννη».Ντόνοβαν Μίτσελ: «Ουάου, Γιάννη!».Έντι Τζόνσον: «Σπουδαία σειρά και μπράβο στον Γιάννη και τον Μπακς που κέρδισαν με τον δύσκολο τρόπο».Πάου Γκασόλ: «Τίποτε άλλο. Γιάννης Αντετοκούνμπο, MVP»Πηγή: www.sport-fm.gr