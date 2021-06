Μονόδρομος η νίκη για Ισπανία, ντέρμπι Πορτογαλία-Γαλλία στη Βουδαπέστη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η αυλαία πέφτει σήμερα στους ομίλους του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με κρίσιμα παιχνίδια για την πρόκριση.Στον 5ο όμιλο, η Ισπανία θέλει μόνο τη νίκη στο ματς με τη Σλοβακία στη Σεβίλλη, για να προκριθεί στη φάση των «16». Η Σλοβακία περνάει και με την ισοπαλία.Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου στην Αγία Πετρούπολη, θα αναμετρηθούν η Σουηδία και η Πολωνία. Έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο η Σουηδία. Με νίκη προκρίνεται και η Πολωνία.Στον 6ο όμιλο, ξεχωρίζει το ντέρμπι Πορτογαλία-Γαλλία, το οποίο θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη. Η Γαλλία έχει προκριθεί και θα κυνηγήσει τη νίκη για να πάρει την πρώτη θέση. Η Πορτογαλία χρειάζεται την ισοπαλία, αλλά μπορεί να περάσει και με ήττα.Στο Μόναχο η Γερμανία υποδέχεται την Ουγγαρία. Προκρίνεται και με την ισοπαλία η Γερμανία. Μόνο η νίκη δίνει το εισιτήριο στην Ουγγαρία.Το σημερινό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος:19:00 Σλοβακία-Ισπανία19:00 Σουηδία-Πολωνία22:00 Γερμανία-Ουγγαρία22:00 Πορτογαλία-ΓαλλίαΠερισσότερα από 500 ειδικά στοιχήματαΤο Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 500 στοιχηματικές επιλογές για κάθε παιχνίδι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.Ανάμεσα στις επιλογές που έχουν οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα είναι και οι ακόλουθες:• Νίκη ομάδας με μηδέν παθητικό• Ακριβές σκορ 1ου/2ου Ημιχρόνου• Τελικό Αποτέλεσμα & Goal/No Goal Aγώνα• Διπλή Ευκαιρία Αγώνα & Goal/No Goal 1ου Ημιχρόνου• Ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ• Παίκτης που θα σκοράρει το πρώτο γκολ• Τελευταίος σκόρερ του αγώνα• Στοίχημα χωρίς ισοπαλία• Κόρνερ νικητής• Ομάδα με τα περισσότερα ελεύθερα από το τέρμα• Μονά/Ζυγά Γκολ αγώνα• Παίκτης που πετύχει χατ-τρικ• Παίκτης που θα σκοράρει & Να κερδίσει η ομάδα του• Παίκτης που θα δεχτεί κάρτα• Πέναλτι στον αγώνα• Πόντοι αξιολόγησηςΤο πρώτο γκολ από Ρονάλντο και ΕμπαπέΣτον αγώνα Πορτογαλία-Γαλλία το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σήμερα ενισχυμένη απόδοση στην αγορά «Παίκτης που θα σκοράρει το πρώτο γκολ» για τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Κίλιαν Εμπαπέ.Για όλους τους αγώνες της πρώτης φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος προσφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ οι προωθητικές ενέργειες «Boost Νίκης», «Σκορ 3», «Επιστροφή Στοιχήματος» και σε επιλεγμένους αγώνες το «2-0 & Έληξε». Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για τις προωθητικές ενέργειες και για να μάθετε περισσότερα ρωτήστε τον πράκτορά σας.Το «2-0 & Έληξε» ισχύει σήμερα για το παιχνίδι Γερμανία-Ουγγαρία.Power Combo με ενισχυμένες αποδόσειςΤο Πάμε Στοίχημα προσφέρει και τα Power Combo, τα συνδυαστικά στοιχήματα με ενισχυμένες αποδόσεις.Τέσσερα από τα Power Combo, για τα σημερινά παιχνίδια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, είναι τα ακόλουθα:• Σουηδία-Πολωνία: Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ το δεύτερο & over 9,5 κόρνερ στον αγώνα.• Σλοβακία-Ισπανία: Ο Μοράτα να σκοράρει & ομάδα με τα περισσότερα κόρνερ η Ισπανία & over 0,5 γκολ η Σλοβακία.• Γερμανία-Ουγγαρία: Ο Μίλερ να σκοράρει & ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο & η Γερμανία over 5,5 κόρνερ.• Πορτογαλία-Γαλλία: Ο Ρονάλντο να σκοράρει & ο Εμπαπέ να σκοράρει & over 10,5 κόρνερ.Πηγή: www.gazzetta.gr