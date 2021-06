Κρίστιαν Έρικσεν: Οι γιατροί ψάχνουν απαντήσεις για την κατάρρευση του 29χρονου Δανού μεσοεπιθετικού - Πώς νιώθει ο ίδιος

και

είναι ο

, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του, ενώ

.



Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Δανίας επιβεβαίωσε χθες ότι ο Έρικσεν

και θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις, παραμένει στο νοσοκομείο, ενώ έστειλε και τους χαιρετισμούς του στους συμπαίκτες του.

«Δεν ξέρω αν θα ξαναπαίξει ποδόσφαιρο», ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Θα του επέτρεπε ένας γιατρός να ξαναπαίξει μπάλα; Η απάντηση είναι όχι». Ωστόσο, σχετικά με την υγεία του, υπογράμμισε οτι «τα καλά νέα είναι πως ο Κρίστιαν είναι ζωντανός», παρόλο που, όπως είπε «μάλλον η καριέρα του φτάνει στο τέλος της». «Δεν ξέρω αν θα παίξει ξανά επαγγελματικά. Στην Αγγλία πάντως δεν θα έπαιζε. Είμαστε πολύ αυστηροί σε τέτοια θέματα», συμπλήρωσε.





And there it is: although I must warn I don’t have firsthand knowledge of this interview - can someone provide a direct link if possible? pic.twitter.com/XaMl6szSyV