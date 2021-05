ΜακΓκρέγκορ: Από την πρόνοια... «βασιλιάς» του ΜΜΑ - Ο μεγάλος έρωτας, οι σεξουαλικές επιθέσεις και τα αμύθητα πλούτη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στη δημοσιότητα έφερε το δημοφιλές περιοδικό τη λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές στον κόσμο, προκαλώντας έκπληξη με το όνομα που φιγουράρει στην πρώτη θέση.Συγκεκριμένα, ο Ιρλανδός αστέρας του ΜΜΕ, Κόνορ ΜακΓκρέγκορ , κατέκτησε την κορυφή, αφήνοντας πίσω του, τους Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο Ο σκληροπυρηνικός καισυγκέντρωσε συνολικά 180 εκατομμύρια δολάρια τους τελευταίους 12 μήνες, εκ των οποίων τα περισσότερα προέρχονται από την πρόσφατη πώληση του μεριδίου πλειοψηφίας του στο brand ουίσκι Proper No. 12. Μάλιστα, αυτή είναι πρώτη φορά που ο 32χρονος φτάνει στο νούμερο ένα, ενώ είναι η δεύτερη εμφάνισή του στην πρώτη δεκάδα.Η ζωή ωστόσο του «» όπως πολλοί τον έχουν χαρακτηρίσει δεν ήταν πασπαλισμένη με αστερόσκονη... Απεναντίας, ο Μακ Γκρέγκορ πέρασε δια πυρός και σιδήρου μέχρι να καταφέρει να καταστεί ο απόλυτος άρχων των πολεμικών τεχνών.Γεννημένος στις 14 Ιουλίου του 1988 σε μια φτωχογειτονιά του Δουβλίνου, αναγκάστηκε από την εφηβική του ακόμη ηλικία να εργαστεί ως υδραυλικός, προκειμένου να εξασφαλίζει τα χρειώδη. Παράλληλα, έπαιζε ξύλο σε αγώνες επίδειξης και γύρναγε σε χείριστη κατάσταση στις οικοδομές και στους σωλήνες.Το 2013, έπαιρνε 180 ευρώ την εβδομάδα από την Πρόνοια. Μέσα σε περίπου 1,5 χρόνο, ο ΜακΓκρέγκορ έγινε ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές σε ολόκληρο τον κόσμο.Η επιτυχία του «κλουβιά» του UFC εξαργυρώθηκε με την υπογραφή συμβολαίων εκατομμυρίων με εταιρείες όπως οι Reebok, η EA Sports, η Bud Light, η Rolls Royce και η Monster Energy.Στο δύσκολο ταξίδι προς την επιτυχία είχε συνοδοιπόρο και στήριγμα του την γυναίκα της ζωής του, Ντι Ντέβλιν.Μάλιστα σε μια δημόσια ομολογία αγάπης είχε υποστηρίξει:Είμαστε μαζί πάνω από 8 χρόνια. Ζούσαμε μαζί στην Ιρλανδία, 30 χιλιόμετρα έξω από το Δουβλίνο σε ένα διαμέρισμα που νοικιάζαμε και το πληρώναμε με τα 188 ευρώ του επιδόματος ανεργίας. Δεν δούλευα, γιατί περνούσα όλη μου την μέρα στο γυμναστήριο.Πίστευα, ότι θα γίνω πρωταθλητής και το πίστευε και εκείνη. Πίστευε σε μένα, παρά την έλλειψη χρημάτων. Η γυναίκα μου φρόντιζε για την υγιεινή διατροφή μου και κρατούσε ημερολόγιο με την δίαιτά μου.Αφιέρωσε τον εαυτό της σε αυτόν τον σκοπό. Όταν γυρνούσα σπίτι μετά από μια εξοντωτική προπόνηση, πάντα μου έλεγε, “Conor όλα θα πάνε καλά. Θα τα καταφέρεις.Τώρα κερδίζω εκατομμύρια δολάρια. Σε κάθε αγώνα έρχονται 50-70 χιλιάδες κόσμος για να με δει.Μπορώ να αγοράσω όποιο σπίτι ή αυτοκίνητο θέλω. Θέλω να της παρέχω όλα αυτά τα πράγματα και ακόμα παραπάνω. Είναι ακόμα εδώ και μου λέει, ότι μπορώ να καταφέρω όποιον στόχο θέλω.Είμαστε μαζί για χρόνια. Μέναμε στην Ιρλανδία, 188 χιλιόμετρα από το Δουβλίνο, σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα, με επίδομα ανεργίας 188 €. Μεταπήδησε στο μποξ και όχι μόνο αυτό, αφού βρέθηκε αντιμέτωπος με τον θρύλο του αθλήματος, Φλόιντ Μέιγουέδερ!Τα λεφτά που συμφώνησαν να εισπράξουν οι δύο μονομάχοι ξεπερνούσαν κάθε λογική, καθώς «άγγιξαν» τα 300 εκατ. δολάρια!Ο ανίκητος μέχρι σήμερα Φλόιντ Μέιγουέδερ, σε ηλικία 40 ετών, έκανε επίδειξη δύναμης και τελείωσε στο ρινγκ του Λας Βέγκας τον Ιρλανδό μαχητή του ΜΜΑ στον δέκατο γύρο με νοκ άουτ.Τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, η Daily Mail αποκάλυψε την καταγγελία μιας γυναίκας σύμφωνα με την οποία ο Ιρλανδός αθλητής σε μια στάση από τις διακοπές του στην Κορσική της έδειξε το μόριό του και της επιτέθηκε σεξουαλικά μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ στην πόλη Κάλβι. Ωστόσο Αφέθηκε ελεύθερος, χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίεςΤο μαύρο κουτί άνοιξε και τον Ιανουάριο, όταν φυο γυναίκες (μητέρα και κόρη), κατήγγειλαν πως το 2018 ο ΜακΓκρέγκορ τις παρενόχλησε σεξουαλικά και βιοπράγησε σε βάρος τους.Αλαζόνας, υπερόπτης, ασεβής και προσβλητικός. Ωστόσο, με το μοναδικό «trash talking» του κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω του όλα τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν είναι λίγες άλλωστε οι φορές που ο εριστικό Ιραλνδός βγήκε εκτός εαυτού, μετατρέποντας την καθημερινότητα του σε οχτάγωνο ρινγκ. Όπως τότε που γρονθοκόπησε ένα 50χρονο άνδρα σε μια ιρλανδική παμπ, γιατί αρνήθηκε να πιει το ουίσκι που λανσάρει.Στην πανάκριβη συλλογή του φιγουράρουν διαστημικά σούπερ σπορ αυτοκίνητα, κοστούμια αξίας 6.500 δολαρίων David August και πολυτελείς θαλαμηγούς.Η τελευταία του αγορά είναι το πρώτο SuperYacht που έφτιαξε η Lamborghini και κυκλοφόρησε σε περιορισμένα 'κομμάτια'. Για την ακρίβεια, 63 (που είχε να κάνει με το 1963, όταν προέκυψε στον πλανήτη η εταιρία). Ο ΜακΓκρέγκορ εξασφάλισε το Νο12, λατρεμένος αριθμός για τον Ιρλανδό (που 'χει και το ουίσκι του label Twelve).Το 'supercar of the sea' έχει ως πηγή έμπνευσης το Lamborghini Sian FKP 37, το πρώτο super sports car του ιταλικού κολοσσού, το οποίο επίσης κυκλοφόρησε σε 63 'αντίτυπα'.