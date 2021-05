Ανάσταση με κούπα θέλει ο Ολυμπιακός

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ένα ακόμη ραντεβού με την ιστορία έχει ο Ολυμπιακός. Απόψε στις 21:15 (One Channel, www.sport-fm.gr) τα ερυθρόλευκα κορίτσια διεκδικούν τον τίτλο στην Ευρωλίγκα πόλο αντιμετωπίζοντας στον τελικό του Final Four της Βουδαπέστης την Ντουναουισβάρος.Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη, με αμιγώς ελληνική σύνθεση και παρά τη μεγάλη περίοδο απραξίας που πέρασε μέσα στη σεζόν λόγω πανδημίας, έκανε την πρώτη υπέρβαση νικώντας χθες το μεσημέρι με 9-8 την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας Ουίπεστ και τώρα θα βρει μπροστά της μια ακόμη εκπρόσωπο από τη μαγυάρικη σχολή. Η Ντουναουισβάρος επικράτησε της ρωσικής Ουραλότσκα με 15-14 στα πέναλτι (12-12 κανονική διάρκεια, 3-2 στα πέναλτι) επιστρέφοντας σε τελικό μετά από 18 χρόνια.Στους τελικούς του ουγγρικού πρωταθλήματος έχασε από την Ουίπεστ μένοντας χωρίς πρωτάθλημα για δέκατο χρόνο. Με την παρουσία της σε Final Four επέστρεψε στην τελική φάση της Euroleague μετά από 15 χρόνια έχοντας ως καλύτερη στιγμή τη δεύτερη θέση το 2003 στην Αθήνα, πίσω από τη Γλυφάδα (τότε η τελική φάση διεξαγόταν υπό μορφή ομίλου με βαθμολογία). Το 2018, πάντως, κατέκτησε το LEN Trophy, νικώντας στον τελικό τον Ολυμπιακό με 13-11. Στο ρόστερ της ξεχωρίζουν οι διεθνείς Κριστίνα Γκάρντα, Γκρέτα Γκουρισάτι και Ντορότια Σίλαγκι, καθώς και η Γαλλίδα Ζεραλντίν Μαϊέ. Στο δρόμο για το Final Four έχασε από την Σαμπατέλ (11-14) και νίκησε τη Βουλιαγμένη στους ομίλους (11-9), ενώ στα προημιτελικά απέκλεισε τη Ρόμα με 11-11 εκτός και 10-6 εντός έδρας.Ο Ολυμπιακός είναι πλέον συνηθισμένος σε ευρωπαϊκούς τελικούς. Έχει κατακτήσει την Ευρωλίγκα το 2015, το LEN Trophy το 2014 και το Σούπερ Καπ το 2015, ενώ μετρά τέσσερις συμμετοχές σε τελικούς της Ευρωλίγκα, τρεις σε τελικούς LEN Trophy και δυο σε τελικούς Σούπερ Καπ. Απόψε οι ερυθρόλευκες είναι έτοιμες να γράψουν και πάλι ιστορία!