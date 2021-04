ΑΕΛ: Επιστολή Κούγια σε Κλάτενμπεργκ με την οποία ζητά ξένους διαιτητές

Τα αθλητικά ρούχα και παπούτσια ήταν, είναι και θα είναι τα must have της Άνοιξης. Φέτος ο απόλυτος προορισμός για τις γιορτινές μας αγορές διαθέτει τα αγαπημένα μας brands σε μοναδικές προσφορές.

Επιστολή στον, με φόντο την αναμέτρηση της ΑΕΛ με τον ΟΦΗ για την 5η αγωνιστική των play-outs της Super League, απέστειλε ο Αλέξης Κούγιας Σε αυτήν, ο «ισχυρός άνδρας» των «βυσσινί» ζητάει από τον Άγγλο αρχιδιαιτητή τον ορισμό ξένων διαιτητών στα υπόλοιπα τρία παιχνίδια της διοργάνωσης, για να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή τους.«Όπως σας είναι γνωστό από την τελευταία μας συνάντηση η ποδοσφαιρική μας ομάδα έχει στοχοποιηθεί από την πλέον επικίνδυνη εγκληματική οργάνωση που δρα στο παρασκήνιο του ποδοσφαίρου και έχει επικεφαλής έναν πρώην ασήμαντο υπάλληλο της Ε.Π.Ο., ο οποίος μαζί με άλλα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έχουν πρωταγωνιστήσει τα τελευταία χρόνια σε δωροδοκίες και εκβιασμούς για την εκλογή πολλών προέδρων ενώσεων, ώστε μέσω αυτών των προέδρων η εγκληματική οργάνωση από το παρασκήνιο να ελέγχει όλη την λειτουργία τηςκαι κυρίως τους προερχόμενους από τις διάφορες ενώσεις, όπου έχουν εκλεγεί πρόεδροι μέσω εκβιασμών και δωροδοκιών, τους διαιτητές των ενώσεων αυτών.Όπως σας είναι γνωστό όλη αυτή την κακουργηματική παρανομία ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της Π.Α.Ε. ΑΕΛ έχει καταγγείλει και στην UEFA και προσωπικά στους κ.κ. Lakovic και Γεωργίου, τόσο ενώπιον του Υφυπουργού Αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη, όσο και ενώπιον του πρώην προέδρου της Ε.Π.Ο. κ. Βαγγέλη Γραμμένου, αλλά και κατόπιν προσκλήσεως της UEFA στην επίσκεψη του στην Νυόν.Αποτέλεσμα αυτών των καταγγελιών είναι η ποδοσφαιρική μας ομάδα να είναι ο κύριος στόχος αυτού του βρώμικου παρασκηνίου, ειδικά τους τελευταίους μήνες, αμέσως μόλις έγινε γνωστό ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο. μετά από καταγγελία του κ.στην Τακτική Δικαιοσύνη, αλλά και δημόσιες τοποθετήσεις του, ερευνά την εγκληματική συμπεριφορά αυτής της εγκληματικής οργάνωσης κα την κλήση και εξέταση από την Επιτροπή Δεοντολογίας περισσοτέρων από 50 μαρτύρων, οι οποίοι επιβεβαίωσαν τις καταγγελίες του κ. Κούγια και ορισμένοι πρόεδροι ενώσεων που είναι ορκισμένοι εχθροί του κ. Κούγια, λόγω της αδελφικής τους φιλίας με τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης Γιάννη Παπαδόπουλο και συγκεκριμένα οι Διακοφώτης, Γιαρένης, Φύτρας (ήδη μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.) σε συνεργασία με τον πρώην εκτελεστικό γραμματέα της Ε.Π.Ο. Αλέξη Δέδε στενό συνεργάτη του Γιάννη Παπαδόπουλου, με μια εντελώς βρώμικη και παράνομη διαδικασία ανακάλεσαν τα δελτία των 11 καλυτέρων ποδοσφαιριστών της Π.Α.Ε. ΑΕΛ μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα ΛΑΜΙΑ – ΑΕΛ, στον οποίο κατά σύμπτωση ήσασταν και παρατηρητής διαιτησίας, για να καταστρέψουν την ΠΑΕ ΑΕΛ και να ευνοήσουν την Π.Α.Ε. ΛΑΜΙΑ, της οποίας ο αντιπρόεδρος Τσικνής είναι αδελφικός φίλος του Γιάννη Παπαδόπουλου και συνεργάστηκαν στενότατα ώστε να εκλεγεί ο αρεστός σε αυτούς πρόεδρος της ΕΠΣ Λαμίας, παρουσία και του νομικού συμβούλου της ΠΑΕ ΑΕΚ, Χάρη Γρηγορίου.Κατά την τελευταία συνάντηση που είχαμε με διαβεβαιώσατε ότι οι διαιτητές των αγώνων Play - Out, θα είναι αποκλειστικά της δικής σας επιλογής και έντιμοι και διεθνείς.Ενώ αυτό με διαβεβαιώσατε στον τελευταίο αγώνα μας, απέναντι στην ΠΑΕ ΛΑΜΙΑ, ορίσατε σαν διαιτητή τον Διαιτητή Διαμαντόπουλο, ο οποίος έκανε τα πάντα από το 1΄ έως το 93΄ λεπτό, ώστε η ομάδα μας να ηττηθεί όπως προκύπτει και από το video του αγώνα.Επειδή το Σάββατο 24.4.2021 η ομάδα μας δίνει τον πιο κρίσιμο αγώνα της απέναντι στην ΠΑΕ ΟΦΗ.Επειδή είναι αδιανόητο σε αδιάφορο αγώνα των Play– Off να διαιτητεύουν ξένοι διεθνείς διαιτητές και τους καθοριστικούς αγώνες των Play– Out να διαιτητεύουν, είτε κακοί Έλληνες διαιτητές, είτε Έλληνες διαιτητές που έχουν δώσει πολλά δικαιώματα στο παρελθόν και από την διαιτησία τους να κρίνετε η τύχη ιστορικών ομάδων.ΣΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕ όπως στις 3 τελευταίες αγωνιστικές όλους τους αγώνες των Play– Out να ορίσετε τόσο ως διαιτητές, όσο και ως χειριστές VAR ξένους διεθνείς αξιόπιστους διαιτητές».