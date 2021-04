Τεράστια έκπληξη: Ο Έβανς απέκλεισε τον Τζόκοβιτς από το Μonte Carlo Masters!

Dan Evans:



The first player to defeat Djokovic in 2021 💪#RolexMCMasters pic.twitter.com/t3Gyo3zS8j — Tennis TV (@TennisTV) April 15, 2021

DAN-TASTIC 🙌



Dan Evans upsets Novak Djokovic 6-4 7-5 in Monte Carlo to secure his first-ever win over a World No. 1!#RolexMCMasters pic.twitter.com/mGy8kRy4iM — Tennis TV (@TennisTV) April 15, 2021

Dan the Man 💪



Evans takes the first set 6-4 over World No. 1 Djokovic at the #RolexMCMasters



Stream set 2 live: https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/OYfvNePW7b — Tennis TV (@TennisTV) April 15, 2021





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τεράστια έκπληξη στο Monte Carlo Masters με τον(Νο33) να αφήνει εκτός συνέχειας τον(Νο1) και να προκρίνεται στην προημιτελική φάση, επικρατώντας στον μεταξύ τους αγώνα για τον 3ο γύρο με 2-0 σετ (6-4, 7-5).Ο Βρετανός τενίστας βρέθηκε σε καταπληκτική μέρα και υποχρέωσε το Νο1 στον κόσμο στην πρώτη του φετινή ήττα (έπειτα από ρεκόρ 10-0 που έτρεχε), αλλά και σε μια κακή εμφάνιση με 45 αβίαστα λάθη.Στο δεύτερο σετ μάλιστα, ο Τζόκοβιτς προηγήθηκε 2-0 και 4-3 στα γκέιμ, αλλά ο Έβανς κατάφερε να το γυρίσει και να φτάσει στη μεγάλη νίκη.Αντίπαλος του Βρετανού στον προημιτελικό της Παρασκευής (16/4) θα είναι ο Νταβίντ Γκοφέν.Ο αποκλεισμός του Τζόκοβιτς επηρεάζει και την πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά, καθώς αν ο Έλληνας τενίστας προκριθεί στον προημιτελικό επί του Φοκίνα, δεν θα βρει μπροστά του το Νο1 του κόσμου, Νόβακ Τζόκοβιτς.