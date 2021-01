UFC 257: Ο Πουαριέ... ισοπέδωσε τον ΜακΓκρέγκορ με νοκ άουτ - Δείτε βίντεο

Stunner on Fight Island! Dustin Poirier scores a TKO over Conor McGregor. #UFC257 pic.twitter.com/gqxGIYw0Pa — Stadium (@Stadium) January 24, 2021

Conor McGregor left the locker room on a single crutch after #UFC257@espnmma pic.twitter.com/GAQSrIVhRf — ESPN (@espn) January 24, 2021

"We'll do it again!"



All respect between Conor McGregor and Dustin Poirier after #UFC257.



You can see the damage those leg kicks did 😳 pic.twitter.com/6m9SJeCpkg — UFC on BT Sport (@btsportufc) January 24, 2021

This is what happened, when you change your team, leave the sparring partners who made you a champion and sparring with little kids, far away from reality. — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) January 24, 2021

Here’s some wholesome footage of Conor McGregor & his son pic.twitter.com/DuMN9TxVyQ — Brock’s Load (@_MMAMindset) January 16, 2021

Τα ξημερώματα της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) δυο σπουδαίοι μαχητές μπήκαν στοστοτου, όμως μετά από λίγο μόνο ο ένας βγήκε όρθιος.Ο πολυαναμενόμενοςμεταξύ τουκαι τουείχε νικητή και μάλιστα με νοκ άουτ στον δεύτερο γύρο.Η μονομαχία στην κατηγορία «lightweight», ήταν η δεύτερη μεταξύ του Αμερικανού και του Ιρλανδου, καθώς στην πρώτη το Σεπτέμβρη του 2014 στο Λας Βέγκας, ο «» είχε κατατροπώσει τον «» σε 1 λεπτό και 46 δευτερόλεπτα, όταν και κατέκτησε τελικά τον τίτλο απέναντι στον Χοσέ Άλντο.Χθες όμως στοοι ρόλοι αντιστράφηκαν, παρά τις προβλέψεις που έδιναν φαβορί τον Κόνορ ΜακΓκρεγκορ. Ο 32χρονος Ιρλανδός μαχητής μετά από απουσία ενός έτους από τα οκτάγωνα κλουβιά έδειξε μακριά από τον καλό του εαυτό με τον Αμερικανό να το εκμεταλλεύεται. Με δυνατά «low kicks» (χαμηλά λακτίσματα) έριξε τις άμυνες του αντιπάλου του, ο οποίος στον πρώτο γύρο κέρδιζε στα σημεία με 10-9 και στον δεύτερο γύρο μετά από 2:32 με απανωτές γροθιές που έβρισκαν στόχο στο πηγούνι του Ιρλανδού τελείωσε τον αγώνα.Μετά την ήττα του ο Μακ Γκρεγκορ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δώσει και άλλους αγώνες. Ωστοσο πρώτα θα πρέπει νααπο τα χτυπήματα που δέχθηκε απο τον Πουαριέ που τον ανάγκασαν να αποχωρήσει μεΜάλιστα κατα την έξοδο του ο Ιρλανδός συναντησε τον Αμερικανό, τον οποίο και συνεχάρει για τη νίκη του, ενω του εξέφρασε και ένα μικρό παράπονο.«Μου έσπασες το πόδι . Τα πήγες θαυμάσια, συνέχισε έτσι», ήταν τα λόγια τουΠλέον ο Ντάστιν Πουαριέ έχεινίκες, οικαιήττες σεαγώνες, ενώ ο Κόνορ Μακ Γκρέγκορ μετράεινίκες καιήττες μετά απόματς.Ο αήττητος πρωταθλητής της lightweight και καλύτερος MMAer,δεν άφησε ασχολίαστη την ήττα του Μακ Γκρέγκορ.«Αυτό συμβαίνει, όταν αλλάζεις την ομάδα σου, αφήνεις τους συνεργάτες που σου έκαναν πρωταθλητή και κάνεις sparring με μικρά παιδάκια, μακριά από την πραγματικότητα», ήταν το μήνυμα του λίγες ώρες μετά την ήττα του Ιρλανδου.Προφανώς ο Ρώσος αναφερόταν σε βίντεο που είχε ανεβάσει ο Κόνορ κατά την προετοιμασία του να προπονείται στο σπίτι του με τον γιο του.