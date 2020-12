NBA: Συναρπαστική πρεμιέρα με Νετς-Ουόριορς και Λέικερς-Κλίπερς

There’s nothing like the NBA. Where else does everything you love happen in one place? Only here.



Season begins TONIGHT on TNT!#OnlyHere #KiaTipOff20 pic.twitter.com/oOuG04Pohb — NBA (@NBA) December 22, 2020

JOB'S FINISHED: YOUR LOS ANGELES LAKERS ARE NBA CHAMPIONS pic.twitter.com/Dnxtgt9i1d — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 12, 2020

Where else can you see "CURRY, WAY DOWNTOWN... BANG, BANG!"? #OnlyHere @StephenCurry30 makes his return TONIGHT as the @warriors visit the Nets at 7:00 PM ET on TNT! pic.twitter.com/qCUO2xKjtm — NBA (@NBA) December 22, 2020

“Next question.”



Harden when asked if he feels better about the situation in Houston pic.twitter.com/NendmKiP0g — Bleacher Report (@BleacherReport) December 21, 2020

Kevin Durant won NBA Finals MVPs with the Warriors in 2017 and 2018, becoming the 6th player to win the award in back-to-back seasons (LeBron James, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Michael Jordan, Hakeem Olajuwon).



KD faces his former team TOMORROW at 7pm/et on TNT. #KiaTipOff20 pic.twitter.com/E63BfNPqaW — NBA.com/Stats (@nbastats) December 22, 2020

Which jersey are you reppin' to celebrate #NBAJerseyDay and the start of the 2020-21 season TONIGHT at 7:00 PM ET on TNT ⁉ pic.twitter.com/i8dHvD0Pv3 — NBA (@NBA) December 22, 2020

WHO WILL WIN? 🏆



The NBA season begins tonight on TNT with Warriors vs. Nets at 7:00 PM ET, then Clippers vs. Lakers at 10:00 PM ET! #KiaTipOff20 pic.twitter.com/j6j8aSHdVk — NBA (@NBA) December 22, 2020

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη για την αγωνιστική περίοδο 2020-21 αρχίζει την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου (ξημερώματα Τετάρτης 23/12 για την Ελλάδα) με δύο συναρπαστικά παιχνίδια.Ο Κέβιν Ντουράντ επιστρέφει ως αντίπαλος στο Γκόλντεν Στέιτ, ενώ στο Λος Αντζελες οι πρωταθλητέςαντιμετωπίζουν τους συμπολίτες Κλίπερς.Πρόκειται αναμφίβολα για την ομάδα-φαβορί με τις καλύτερες κινήσεις στην offseason. Μετά τις ανανεώσεις των Λεμπρόν Τζέιμς και Αντονι Ντέιβις αλλά και την απόκτηση των Μοντρέζλ Χάρελ και Ντένις Σρούντερ, έχουν καταφέρει να χτίσουν ένα εξαιρετικό ρόστερ.Στα τρωτά τους σημεία οι αποχωρήσεις των Ντουάιτ Χάουαρντ και Τζαβέιλ ΜαΓκί. Έτσι θα βασιστούν στον νεοαποκτηθέντα, 35χρονο Μαρκ Γκασόλ στη θέση του σέντερ, προκειμένου να διεκδικήσουν και φέτος τον τίτλο του πρωταθλήματος.Ακολουθούν οι Μπρούκλιν Νετς (με την ευχή να παραμείνουν υγιείς οι Ντουράντ και Ιρβινγκ), και στην τρίτη θέση ισοβαθμούν οι ενισχυμένοι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο και οι Λος Αντζελες Κλίπερς του Κοάι Λέναρντ και το Πολ Τζορτζ.H σεζόν ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, αφού ο Τόμπσον τραυματίστηκε στον αχίλλειο τένοντα κατά τη διάρκεια προπόνησης τον Νοέμβριο και θα χρειαστεί να παραμείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.Ωστόσο η επιστροφή του ηγέτη Στεφ Κάρι, σε συνδυασμό με τους Ντρέιμοντ Γκριν και Κέλι Ούμπρε αλλά και τη δεύτερη φετινή επιλογή των draft, Τζέιμς Γουάιζμαν, δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα από την Καλιφόρνια θα κάνει απόσβεση της αποτυχημένης περσινής σεζόν, κατακτώντας το πρωτάθλημα ξανά μετά το 2018.Οι Ρόκετς αποφάσιαν να κρατήσουν στο ρόστερ τον κακομαθημένο αστέρα τους, απορρίπτοντας τις προτάσεις για ανταλλαγή.Λίγες ώρες πριν την έναρξη της σεζόν τα δημοσιεύματα δίνουν και παίρνουν, ωστόσο συμφωνία δεν υπάρχει, με τον «Μούσια» σε κάθε εμφάνιση του παρουσιάζεται όλο πιο ασεβής προς την ομάδα του.Το τελευταίο περιστατικό ήταν όταν ορωτήθηκε για το αν η κατάσταση στο εσωτερικό έχει βελτιωθεί, με την απάντηση του να είναι... «επόμενη ερώτηση»!Παρότι οδεν αγωνίστηκε καθόλου πέρυσι, οι Νετς προκρίθηκαν στα playoffs έπειτα από την απόλυση του Κένι Άτκινσον. Στη νεά σεζόν, επιστρέφοντας από τον τραυματισμό του στον αχίλλειο τένοντα, στο πλευρό του Καϊρί Ιρβινγκ, αναμένεται να καταστήσει την ομάδα πρωταγωνίστρια στην Ανατολική Περιφέρεια.-Προετοιμασία : 11-19 Δεκεμβρίου-Κανονική Περίοδος: 22 Δεκεμβρίου με 16 Μαΐου-All-Star break : 5-10 Μαρτίου-Τουρνουά Play-in : 18-21 Μαΐου-Playoffs : 22 Μαΐου με 22 Ιουλίου-Τελικοί ΝΒΑ : 8-22 ΙουλίουΚάθε ομάδα θα παίξει 72 παιχνίδια κανονικής περιόδου, αντί για τα συνηθισμένα 82, το οποίο περιλαμβάνουν 42 παιχνίδια εναντίον αντιπάλων εντός της περιφέρειας τους και 30 εναντίον αντιπάλων εκτός της περιφέρειας του.Το τουρνουά play-in θα αποφασίσει τις δύο τελευταίες θέσεις των playoffs σε κάθε περιφέρεια. Οι ομάδες που θα καταταχθούν από την 7η μέχρι τη 10η θέση σε κάθε περιφέρεια θα λάβουν μέρος σε τουρνουά που θα αποφασιστεί ποιες ομάδες θα καταλάβουν την 7η και την 8η θέση κάθε περιφέρειας.Στο τουρνουά play-in, η ομάδα που έχει τερματίσει στην 7η θέση φιλοξενεί την ομάδα που έχει τερματίσει στην 8η θέση με τον νικητή να καταλαμβάνει την 7η θέση στα playoffs. Στη συνέχεια ο ηττημένος θα παίξει με τον νικητή του αγώνα μεταξύ της ομάδας που έχει τερματίσει 9η και της ομάδας που έχει τερματίσει 10η με τον νικητή να καταλαμβάνει την 8η και τελευταία θέση στα playoffs.