Οι ΟΠΑΠ Champions αποκαλύπτονται στο Best of Greece

Αλέξης Ιωακειμίδης - Πυγμαχία Απόστολος Χρήστου - Κολύμβηση Δέσποινα Γεωργιάδου - Ξιφασκία Γιώργος Καλαϊτζάκης - Μπάσκετ Γρηγόρης Σουβατζόγλου - Τρίαθλο Κων/νος Γαλανόπουλος - Ποδόσφαιρο Κων/νος Κοτσοβός - Γκολφ Παναγιώτα Δόση - Άλμα εις ύψος Παναγιώτης Τριβυζάς - Δρομέας (60μ., 100μ., 200μ.) Σεμέλη Ζαρμακούπη - Kick Boxing / Tae Kwon Do Η δημοσιογράφος Νάντια Χαλαμανδάρη

Οι ΟΠΑΠ Champions, δέκα χαρισματικοί αθλητές από όλη την Ελλάδα, με συνεχή καθημερινή προσπάθεια, οπλισμένοι με επιμονή και πειθαρχία, πραγματοποιούν τα όνειρά τους. Μέσα από το μικρό ντοκιμαντέρ Best of Greece, έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα αυτή τη νέα γενιά πρωταθλητών, που αποτελούν πρότυπα για την ελληνική κοινωνία.Οι ΟΠΑΠ Champions μιλάνε στη δημοσιογράφο Νάντια Χαλαμανδάρη για τις παγκόσμιες επιτυχίες τους, τους πολύ υψηλούς στόχους τους και την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλουν για να φτάσουν στην κορυφή.Οι δέκα ταλαντούχοι νέοι αθλητές, τους οποίους επέλεξε ο ΟΠΑΠ για τη δική του ομάδα πρωταθλητών, αγωνίζονται σε διαφορετικά αθλήματα και εκπροσωπούν όλη την Ελλάδα, καθώς προέρχονται από μέρη όπως το Καρπενήσι, η Κέρκυρα και η Μεθώνη Μεσσηνίας. Μιλώντας στην κάμερα του Best of Greece, τονίζουν ότι «δεν έχει σημασία από πού ξεκινά κανείς ή ο τόπος καταγωγής του για να φτάσει στην κορυφή». Οι ΟΠΑΠ Champions αποτελούν έμπρακτη απόδειξη ότι με επιμονή και πειθαρχία, καθένας μπορεί να ξεπεράσει τις δυσκολίες, να φτάσει ψηλά, να πραγματοποιήσει τα όνειρά του και να γίνει πιο δυνατός.Το Best of Greece είναι μια σειρά από μικρά ντοκιμαντέρ, τα οποία παρουσιάζουν χαρισματικούς Έλληνες, που έχουν γράψει παγκόσμια success stories και αποτελούν πρότυπα για την ελληνική κοινωνία. Τα ντοκιμαντέρ υπογράφει η γνωστή δημοσιογράφος Νάντια Χαλαμανδάρη, σε συνεργασία με τον βραβευμένο Έλληνα σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Βενετόπουλο.