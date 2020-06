Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Χασάν Μάρτιν

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο Oλυμπιακός επισημοποίησε την συνεργασία με τον Αμερικανό σέντερ ανακοινώνοντας την απόκτηση του.Η ανακοίνωση της ομάδας αναφέρει:«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο διετούς διάρκειας.Το who is whοΓεννήθηκε: 22/11/1995 (Staten Island, New York)Υπηκοότητα: ΑμερικανόςΎψος: 2.01μ.Θέση: CenterΠροηγούμενες ομάδες: Ryukyu Golden Kings Okinawa (2017–2018), Bayreuth (2018), Budućnost (2019–2020)Οι περσινοί αριθμοί του: Στο Eurocup σε 9 αγώνες είχε μέσο όρο 13.6 πόντους (56% βολές, 67.5% δίποντα), 8 ριμπάουντ, 1.8 κλεψίματα και 1.7 κοψίματα. Στην ΑΒΑ League σε 20 αγώνες είχε μέσο όρο 10.5 πόντους (55.7 βολές, 67.2 δίποντα) και 5.6 ριμπάουντ».