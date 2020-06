Ο Σεβρίν Τζαφαράιεχ

Ο Πέπε Ιμάθ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Είναι, o ένας από τους σύγχρονους «big three» - μαζί με τουςκαι- που έχουν βάλει ανεξίτηλη τη σφραγίδα τους στο άθλημα. Ιδιαίτερα, ξεσηκώνει το κοινό -στις εξέδρες και στον καναπέ- με το παιχνίδι του αλλά και με τις περιβόητες μιμήσεις συναθλητών του -στο στόχαστρό του έχουν βρεθεί οαλλά και ηενώ αποτελεί πρότυπο για τις νέες γενιές αθλητών. Τελευταία όμως, οβρίσκεται σταγια άλλους λόγους που, μάλλον επιζήμιοι είναι για την εικόνα του, όπως η ολοένα και πιο στενή σχέση του με τον αυτοαποκαλούμενοΑν τοήταν για κάποιους κακό, για τον Σέρβο πρωταθλητή του τένις φαίνεται να ήτανκαθώς τους τελευταίους μήνες, τα οποία και συζητούνται πολύ και κάνουν κακό στη δημόσια εικόνα του. Η αρχή έγινε από την σύζυγό τουμέσω Instagram όταν χωρίς τον παραμικρό ενδοιασμό, με μυστικά σχέδια αόρατων χεριών αλλά και με πολλές ακόμη θεωρίες συνωμοσίας. Η αρχή ήταν να μην γίνει…Στη συνέχεια, ο Τζόκοβιτς-όποτε βρεθεί το εμβόλιο-, το ίδιο και η σύζυγός του, κατά τη διάρκεια του, διοργανωμένου από τον ίδιο, τουρνουά Adria Tour στο Βελιγράδι,, αφού τρεις παίκτες –αλλά και μέλη των οικογενειών και των προπονητικών teams -βρέθηκαν θετικοί στον ιό. Ο αγαπημένος «Νόλε» δέχθηκεγια τις επιλογές του αυτές. Μετά την γενικότερη κατακραυγήγια την παραβίαση των αναγκαίων -λόγω κορωνοϊού- μέτρων ασφαλείας και τηνμε τη διοργάνωση αυτού του τουρνουά.Αυτή είναι ωστόσοπου τον αποξενώνουν από πολλούς συναδέλφους του στο άθλημα και τον καθιστούν αντικείμενο κριτικής για κάτι διαφορετικό από το καταπληκτικό παιχνίδι του στα courts. Στο παρελθόν, δηλώνοντας ότι είναι φίλος, στην οποία σκαρφαλώνει, κάτι που πολύ λίγοι άνθρωποι άνω των 10 ετών θα θεωρούσαν ως μία μια λογική σχέση. Πολλά φρύδια ανασηκώθηκαν επίσης, όταν πριν από έναν χρόνο αποκάλυψε στους New York Times ότι κάθε μέρα σηκώνεται πριν από την ανατολή του ηλίου με την οικογένειά του, καθώς και ομαδική γιόγκα.Παρ 'όλα αυτά, που άλλοτε ακούγονται, ο χρόνος που αφιερώνει ο «Νόλε» στονκαι στις απόψεις του για τον κόσμο είναι αυτό, που μπορεί να τον κάνει να δει τις μετοχές της δημοτικότητάς του να πέφτουν χαμηλά…, είναι ένα αστέρι στον χώρο του, που κέρδισε την αρχική του περιουσία μέσω της εταιρείας του Blaqk Diamond. Σήμερα, έχει πλέον μεταφέρει το επίκεντρο των δραστηριοτήτων του στον κόσμο τωνμέσω της εταιρείας του Cymbiotika - «μια καινοτόμο μάρκα ευεξίας που εμπνέει τους καθημερινούς ανθρώπους να ανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη υγεία», σύμφωνα με μιαστο Medium, όπου περηφανευόταν για το επίτευγμά του. Αυτή η εταιρεία, καθώς και οι απόψεις τουγια τον κόσμο έχουν καταλάβει αρκετό χρόνο και χώρο στο Instagram του Τζόκοβιτς, με τον επιχειρηματία να πρωταγωνιστεί σε τουλάχιστον τρεις ζωντανές συζητήσεις «ένας προς έναν». Σε συνομιλίες τους, που μπορούν να διαρκούν περισσότερο από μια ώρα, ομε τονμοιράζονται τις δικές τουςγια τον κόσμο, όπως η πεποίθηση πως όταν λυγίζεις το σώμα με ορισμένους τρόπους μπορεί να απαλλαγείς από τοξίνες ή πώς χρησιμοποιώντας ένα τραμπολίνο μπορεί να αποτοξινωθεί το σώμα.Ένα από τα πιο γλαφυρά επιχειρήματα του Τζαφαράιεχ είναι πωςΜνημονεύοντας έναν Ιάπωνα «επιστήμονα» με το όνομα Μασάρου Εμότο, ο Τζαφαράιεχ μίλησε με έμφαση για την ικανότητα του νου να αλλάξει τη χημική σύνθεση του νερού, μετατρέποντάς το από μολυσμένο σε απολύτως αποσταγμένο.Υπήρχε μόνο ένα μικρό πρόβλημα., του οποίου οι απόψεις έχουν από καιρό απορριφθεί. ΄Εχει πει ότι η ανθρώπινη συνείδηση έχει επίδραση στη μοριακή δομή του νερού. Το βιβλίο του Εμότο «The Hidden Messages in Water» («Κρυμμένα μηνύματα στο Νερό») που δημοσιεύθηκε το 2004 ήταν best seller των New York Times. Η «δουλειά» του περιστράφηκε γύρω από ψευδο-επιστημονικές υποθέσεις ότι το νερό μπορούσε να αντιδράσει σε θετικές σκέψεις και λέξεις και ότι το μολυσμένο νερό θα μπορούσε να καθαριστεί μέσω προσευχής και θετικής οπτικοποίησης.Παρά τα σαφή και προφανή στοιχεία που δείχνουν πως δεν πρόκειται για επιστημονική άποψη, οσυνεχίζει να προσφέρει στονχώρο και χρόνο στους ιστότοπους των κοινωνικών μέσων του, καθισμένος στο γραφείο του με φανελάκι και γυαλιά ηλίου και να κάνει δημόσιες -περίεργες- δηλώσεις: «Έχω δει ανθρώπους και γνωρίζω κάποιους που, μέσω αυτής της ενεργητικής μεταμόρφωσης, μέσω της δύναμης της προσευχής, μέσω της δύναμης της ευγνωμοσύνης, καταφέρνουν να μετατρέψουν το πιο τοξικό φαγητό ή το πιο μολυσμένο νερό στο πιο θεραπευτικό νερό… Το νερό αντιδρά και οι επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι τα μόρια στο νερό αντιδρούν στα συναισθήματά μας, σε αυτά που λέγονται».Οι συνομιλίες τους, που πολλές φορές συνοδεύονται απόσχετικά με τη δύναμη της θετικής σκέψης, μπορεί κάποιες φορές να φαίνονται κάτι παραπάνω από εγωκεντρικές, όπως άλλωστε και το Instagram του ιδιοκτήτη της εταιρείας. Ενώ πολλοί δημοσίευσαν αφιερώματα στον αείμνηστο Κόμπε Μπράιαντ μετά τον τραγικό θάνατό του, οθέλησε μόνον να συσχετίσει τον θάνατο του Μπράιαντ με σημαντικά γεγονότα της δικής του ζωής - επισημαίνοντας ότι ο σταρ του ΝΒΑ είχε πεθάνει μόλις 333 ημέρες μετά τον δικό του πατέρα, ένας εξαιρετικά σημαντικός αριθμός για τον «γκουρού ευεξίας» αλλά για κανέναν άλλον στον κόσμο.Ίσως δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι, καθώς ο Σέρβος άσσος του τένις είχε προηγουμένως δεσμούς και με άλλα αμφιλεγόμενα «πρόσωπα επιρροής». Ο πρώην μέντοράς του(Ισπανός πρώην επαγγελματίας τενίστας και στη συνέχεια προπονητής) είναι οπαδός της φιλοσοφίας «Amor y Paz» (Αγάπη και Ειρήνη), σύμφωνα με την οποία αυτά τα δύο είναι οι πρωταρχικοί παράγοντες στην προπονητική του τένις, χρησιμοποιώντας σαν εργαλεία τον διαλογισμό και τις μεγάλες αγκαλιές. Αυτός είναι που εισήγαγε τον Τζόκοβιτς στην, υποτιθέμενη, σημασία της τηλεκινητικής, καθώς και στα οφέλη των αγκαλιών διαρκείας. Ήταν όμως και αυτός που στάθηκε η αιτία να διακόψει ο Τζόκοβιτς τη συνεργασία του με τον μεγάλοπου ήταν ο προπονητής του, όταν ο τελευταίος έθεσε το τελεσίγραφο « ή ο Ιμάθ ή εγώ». Προτίμησε τον Ιμάθ. Για την ώρα, μάλλον θα ήταν χρήσιμο για τον Τζόκοβιτς να επανεξετάσει με πολλή προσοχή και ακόμη περισσότερη σοβαρότητα τόσο τις απόψεις του όσο και τις σχέσεις του. Εμείς, του ευχόμαστε περαστικά -από όλα!