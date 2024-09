Ολυμπιακοί Αγώνες: Το 39% των αθλητών πέρασε έλεγχο ντόπινγκ, πέντε θετικά κρούσματα

Σχεδόν το 39% των αθλητών εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού και εντοπίστηκαν πέντε θετικά κρούσματα σε αυτό το στάδιο, δήλωσε σήμερα (19/9) η Διεθνής Υπηρεσία ελέγχων (International Testing Agency/ITA) που είναι αρμόδια για το πρόγραμμα αντιντόπινγκ κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

Συνολικά 6.130 δείγματα (ούρα, αίμα) ελήφθησαν από 4.770 τεστ σε 4.150 αθλητές, σύμφωνα με το δελτίο τύπου της ITA, το οποίο διευκρινίζει ότι πρόκειται για «το μεγαλύτερο ποσοστό» αθλητών που έχουν ελεγχθεί ποτέ.

Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των εγκαινίων του Ολυμπιακού χωριού στα μέσα Ιουλίου και της τελετής λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στις 11 Αυγούστου.

ITA's ANTI-DOPING PROGRAM FOR THE OLYMPIC GAMES PARIS 2024

