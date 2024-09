Άρσεναλ: Το δώρο των «κανονιέρηδων» στον Βρετανό πρωθυπουργό και οπαδό της Κιρ Στάρμερ

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ έλαβε δώρο από την Άρσεναλ μια...θέση στο «Emirates » αξίας 10.740 ανά αγώνα.

Φανατικός φίλαθλος των «κανονιέρηδων» ο Βρετανός πρωθυπουργός, έλαβε αυτό το πολύτιμο δώρο από τον αγγλικό σύλλογο για να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος, η οικογένειά του και οι σωματοφύλακές του, ανέφερε το ITV News.

Prime Minister of the United Kingdom, Keir Starmer, has been gifted a corporate hospitality box by Arsenal. 😳🏟️



A box of this type would usually cost a minimum of £8,750 per fixture. 💰📈



[@itvnews] pic.twitter.com/OoAc60m2P9