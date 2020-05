Super League 1: Αυτό είναι το πρόγραμμα των play off και των play out

To τοπίο στο ηλεκτρονικό εμπόριο αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Η τεχνολογία καλπάζει και οι απαιτήσεις των καταναλωτών από τα e-shop συνεχώς αυξάνονται

Η διοργανώτρια αρχή μετά το οκ της Πολιτείας πραγματοποίησε την κλήρωση και για τα πλέι άουτ, ενώ όπως ανακοινώθηκε «Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού, σε όλους τους αγώνες της 1ης Αγωνιστικής Ημέρας των Play Off και των Play Out, όπως αποφάσισε ομόφωνα το Δ.Σ. της Super League στη σημερινή τηλεδιάσκεψη».Αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα των play off και play out:1η αγωνιστικήΠΑΟΚ-ΟλυμπιακόςΑΕΚ-ΠαναθηναϊκόςΑρης-ΟΦΗ2η αγωνιστικήΠαναθηναϊκός-ΠΑΟΚΟλυμπιακός-ΑρηςΟΦΗ-ΑΕΚ3η αγωνιστικήΟλυμπιακός-ΠαναθηναϊκόςΑΕΚ-ΑρηςΠΑΟΚ-ΟΦΗ4η αγωνιστικήΑΕΚ-ΟλυμπιακόςΑρης-ΠΑΟΚΟΦΗ-Παναθηναϊκός5η αγωνιστικήΠΑΟΚ-ΑΕΚΠαναθηναϊκός-ΑρηςΟλυμπιακός-ΟΦΗ6η αγωνιστικήΠαναθηναϊκός-ΟλυμπιακόςΑρης-ΑΕΚΟΦΗ-ΠΑΟΚ7η αγωνιστικήΠΑΟΚ-ΠαναθηναϊκόςΑρης-ΟλυμπιακόςΑΕΚ-ΟΦΗ8η αγωνιστικήΟλυμπιακός-ΠΑΟΚΠαναθηναϊκός-ΑΕΚΟΦΗ-Αρης9η αγωνιστικήΑΕΚ-ΠΑΟΚΑρης-ΠαναθηναϊκόςΟΦΗ-Ολυμπιακός10η αγωνιστικήΟλυμπιακός-ΑΕΚΠΑΟΚ-ΑρηςΠαναθηναϊκός-ΟΦΗ1η αγωνιστική:Ξάνθη-ΑτρόμητοςΑΕΛ-Αστέρας ΤρίποληςΠανιώνιος-ΒόλοςΛαμία-Παναιτωλικός2η αγωνιστική:Αστέρας Τρίπολης-ΠανιώνιοςΑτρόμητος-ΛαμίαΒόλος-ΞάνθηΠαναιτωλικός-ΑΕΛ3η αγωνιστική:Ξάνθη-ΠαναιτωλικόςΑΕΛ-ΒόλοςΑστέρας Τρίπολης-ΑτρόμητοςΛαμία-Πανιώνιος4η αγωνιστική:Ατρόμητος-ΑΕΛΒόλος-ΛαμίαΠαναιτωλικός-Αστέρας ΤρίποληςΠανιώνιος-Ξάνθη5η αγωνιστική:ΑΕΛ-ΠανιώνιοςΑστέρας Τρίπολης-ΒόλοςΑτρόμητος-ΠαναιτωλικόςΛαμία-Ξάνθη6η αγωνιστική:Ξάνθη-Αστέρας ΤρίποληςΒόλος-ΑτρόμητοςΠανιώνιος-ΠαναιτωλικόςΛαμία-ΑΕΛ7η αγωνιστική:ΑΕΛ-ΞάνθηΑστέρας Τρίπολης-ΛαμίαΑτρόμητος-ΠανιώνιοςΠαναιτωλικός-Βόλος