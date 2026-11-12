Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Ο Τσίπρας προσβάλλει τον κοινοβουλευτισμό απαιτώντας παραιτήσεις βουλευτών, διέλυσε την Αριστερά με το rebranding

«Το να δημιουργεί ένα προσωπικό κόμμα και να καλεί τους βουλευτές του κόμματός του που λεγόταν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να παραιτηθούν και να πάνε μαζί του, είναι απολύτωςπροσβλητικό για το ίδιο το πολιτικό σύστημα» δηλώνει ο βουλευτής Κέρκυρας