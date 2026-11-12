Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Ο Τσίπρας προσβάλλει τον κοινοβουλευτισμό απαιτώντας παραιτήσεις βουλευτών, διέλυσε την Αριστερά με το rebranding
Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Ο Τσίπρας προσβάλλει τον κοινοβουλευτισμό απαιτώντας παραιτήσεις βουλευτών, διέλυσε την Αριστερά με το rebranding
«Το να δημιουργεί ένα προσωπικό κόμμα και να καλεί τους βουλευτές του κόμματός του που λεγόταν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να παραιτηθούν και να πάνε μαζί του, είναι απολύτωςπροσβλητικό για το ίδιο το πολιτικό σύστημα» δηλώνει ο βουλευτής Κέρκυρας
Αίσθηση προκάλεσε ξανά ο προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ και νυν βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αλέξανδρος Αυλωνίτης, καθώς κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι με το να απαιτεί παραιτήσεις βουλευτών για να πάνε στην ΕΛ.Α.Σ προσβάλλει τον κοινοβουλευτισμό. Πριν μερικά χρόνια πάντως ο κ. Αυλωνίτης δήλωνε ότι ο «σύντροφος Τσίπρας είναι το μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο αυτής της χώρας».
Μιλώντας στο One ο κ. Αυλωνίτης επεσήμανε αρχικά ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει «τεράστιες πολιτικές και ιστορικές ευθύνες». Όπως είπε «με το λεγόμενο branding που έκανε, μια κίνηση που μπορεί να φαίνεται θετική για εκείνον, αλλά η Αριστερά διαλύθηκε».
Παράλληλα, ο βουλευτής Κέρκυρας επετέθη στον πρώην πρωθυπουργό για την απόφασή του να ζητά παραιτήσεις βουλευτών λέγοντας πως είναι προσβλητικό για τον κοινοβουλευτισμό. «Το να δημιουργεί ένα προσωπικό κόμμα και να καλεί τους βουλευτές του κόμματός του
που λεγόταν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να παραιτηθούν και να πάνε μαζί του, είναι απολύτως ξένα για μένα και προσβλητικά για το ίδιο το πολιτικό σύστημα και είμαι απολύτως ξεκάθαρος γι' αυτό».
Πρόσθεσε δε ότι προσβάλλει «την πολιτική νομιμοποίηση του κόμματός του, προσβάλλει και την νομιμοποίηση και της ίδιας της Βουλής, αυτής καθαυτής».
Ο κ. Αυλωνίτης, υπήρξε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Το 2024 ανεξαρτητοποιήθηκε, ακολουθώντας τον Στέφανο Κασσελάκη στο Κίνημα Δημοκρατίας, απ’ όπου και παραιτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, καταγγέλλοντας «πραξικοπηματική απόπειρα παραβίασης αρχών και κανόνων και αυθαίρετη αλλαγή της φυσιογνωμίας του κόμματος». Στη συνέχεια «φλέρταρε» με το κόμμα Καρυστιανού και μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο πήρε μεταγραφή για το ΠΑΣΟΚ . Μάλιστα είχε προκαλέσει αντιδράσεις νωρίς νωρίς καθώς δήλωσε υπέρ των συνεργασιών του ΠΑΣΟΚ με το κόμμα Τσίπρα, την Πλεύση Ελευθερίας και τον ΣΥΡΙΖΑ, παρά την επίσημη γραμμή της Χ. Τρικούπη για πολιτική αυτονομία. Στη συνέχεια υπαναχώρησε, καθώς τα μάζεψε, αλλά επανήλθε επιμένοντας στην αρχική του άποψη.
Μιλώντας στο One ο κ. Αυλωνίτης επεσήμανε αρχικά ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει «τεράστιες πολιτικές και ιστορικές ευθύνες». Όπως είπε «με το λεγόμενο branding που έκανε, μια κίνηση που μπορεί να φαίνεται θετική για εκείνον, αλλά η Αριστερά διαλύθηκε».
Παράλληλα, ο βουλευτής Κέρκυρας επετέθη στον πρώην πρωθυπουργό για την απόφασή του να ζητά παραιτήσεις βουλευτών λέγοντας πως είναι προσβλητικό για τον κοινοβουλευτισμό. «Το να δημιουργεί ένα προσωπικό κόμμα και να καλεί τους βουλευτές του κόμματός του
που λεγόταν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να παραιτηθούν και να πάνε μαζί του, είναι απολύτως ξένα για μένα και προσβλητικά για το ίδιο το πολιτικό σύστημα και είμαι απολύτως ξεκάθαρος γι' αυτό».
Πρόσθεσε δε ότι προσβάλλει «την πολιτική νομιμοποίηση του κόμματός του, προσβάλλει και την νομιμοποίηση και της ίδιας της Βουλής, αυτής καθαυτής».
Ο κ. Αυλωνίτης, υπήρξε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Το 2024 ανεξαρτητοποιήθηκε, ακολουθώντας τον Στέφανο Κασσελάκη στο Κίνημα Δημοκρατίας, απ’ όπου και παραιτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, καταγγέλλοντας «πραξικοπηματική απόπειρα παραβίασης αρχών και κανόνων και αυθαίρετη αλλαγή της φυσιογνωμίας του κόμματος». Στη συνέχεια «φλέρταρε» με το κόμμα Καρυστιανού και μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο πήρε μεταγραφή για το ΠΑΣΟΚ . Μάλιστα είχε προκαλέσει αντιδράσεις νωρίς νωρίς καθώς δήλωσε υπέρ των συνεργασιών του ΠΑΣΟΚ με το κόμμα Τσίπρα, την Πλεύση Ελευθερίας και τον ΣΥΡΙΖΑ, παρά την επίσημη γραμμή της Χ. Τρικούπη για πολιτική αυτονομία. Στη συνέχεια υπαναχώρησε, καθώς τα μάζεψε, αλλά επανήλθε επιμένοντας στην αρχική του άποψη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα