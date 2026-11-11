Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει το Σάββατο τους πολιτικούς αρχηγούς για θέματα εξωτερικής πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γιώργος Γεραπετρίτης πολιτικοί αρχηγοί

Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει το Σάββατο τους πολιτικούς αρχηγούς για θέματα εξωτερικής πολιτικής

Η ενημέρωση αφορά στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου

Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει το Σάββατο τους πολιτικούς αρχηγούς για θέματα εξωτερικής πολιτικής
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Τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων θα ενημερώσει το Σάββατο 14 Νοεμβρίου ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σχετικά με ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Η ενημέρωση των πολιτικών δυνάμεων αφορά στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. 

Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε πως σύμφωνα με όσα γνωρίζει, στους πολιτικούς αρχηγούς θα δοθεί και το κείμενο της ρηματικής διακοίνωσης. «Αυτό που θα μετρήσει στο τέλος είναι το καλώδιο αυτό καθ’ αυτό. Το τελικό αποτέλεσμα μετράει», τόνισε.
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