Χατζηβασιλείου: Ελέγχομαι για κάτι που δεν έγινε, ουδέποτε σχεδίασα ή διέπραξα παρανομία - Το λέει και το διαβιβαστικό

«Ελέγχομαι για κάτι που δεν έγινε. Ουδέποτε σχεδίασα ή διέπραξα παράνομη πράξη. Ουδεμία σχέση έχω με τις παράνομες ενέργειες που διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στον ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της ΝΔ, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση πριν από την ψηφοφορία για τις άρσεις της ασυλίας, τονίζοντας παράλληλα πως όλα αυτά γίνονται σαφή και από το διαβιβαστικό της δικογραφίας που έφτασε στη Βουλή.Ο κ. Χατζηβασιλείου δήλωσε εξαρχής ότι ζητεί την άρση της ασυλίας του, επισημαίνοντας ότι «στις σύγχρονες δημοκρατίες και στις κοινωνίες που αντλούν δύναμη από το κράτος δικαίου, το τεκμήριο της αθωότητας βρίσκεται στην καρδιά του νομικού πολιτισμού». Όπως ανέφερε, υπερασπίζεται το αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη, άρα και κάθε πολιτικού, να μην κρίνεται με βάση νομικές εικασίες, αβάσιμες υποψίες ή φήμες, τονίζοντας ότι «δεν χρειάζονται άλλες δολοφονίες χαρακτήρων, γιατί αυτή η λογική πλήττει τη δημοκρατία και τον ορθολογισμό».Στην τοποθέτησή του, ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση αφορά μεταβίβαση αγροτικών δικαιωμάτων μεταξύ συζύγων, ένα αίτημα που, όπως είπε, ήταν νόμιμο, ανθρώπινο και υποβλήθηκε για λόγους ανωτέρας βίας, λόγω εγκυμοσύνης. Τόνισε ότι η διαδικασία ακολουθήθηκε κατά γράμμα, ότι το αίτημα τελικώς απορρίφθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ότι, συνεπώς, ελέγχεται για πράξη που δεν συντελέστηκε. Όπως υπογράμμισε, σε καμία περίπτωση δεν αποπειράθηκε, δεν σχεδίασε και δεν εκτέλεσε οποιαδήποτε παράνομη πράξη.Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ίδιο το διαβιβαστικό της Εισαγγελίας, από το οποίο, όπως είπε, προκύπτει έλλειψη αρχής εκτέλεσης εγκλήματος απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις, ενώ υπογραμμίζεται και η απουσία οποιασδήποτε μορφής ανταλλάγματος, άρα δεν τίθεται ζήτημα ενεργητικής ή παθητικής δωροδοκίας. Επικαλέστηκε, επίσης, τη διατύπωση της Εισαγγελίας ότι ο ίδιος δεν υπερέβη το στάδιο των μη αξιόποινων προπαρασκευαστικών πράξεων και δεν έφθασε στο επίπεδο αρχής εκτέλεσης, ώστε να στοιχειοθετηθεί, έστω και σε μορφή απόπειρας, το αδίκημα της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Ακόμη, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι, με βάση τη δικογραφία, δεν έχει σχέση ούτε με παράνομες επιδοτήσεις ούτε με βοσκοτόπια και τόνισε πως ζητεί απερίφραστα την άρση της ασυλίας του όχι ως εγκαλούμενος, αλλά για να κλείσει οριστικά αυτή η υπόθεση. Υπογράμμισε ότι δεν φοβάται και ότι έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της.Κλείνοντας, επεσήμανε ότι τιμά τον ρόλο του βουλευτή και την εμπιστοσύνη των πολιτών των Σερρών: «Η εκπροσώπηση σημαίνει παρουσία στην καθημερινότητα των πολιτών. Αυτή η παρουσία του βουλευτή δεν αποτελεί ανάμιξη αλλά καθήκον. Ζητώ την άρση της ασυλίας μου, ώστε η υπόθεση να κλείσει το ταχύτερο δυνατόν με τον μόνο τρόπο που αρμόζει σε ένα κράτος δικαίου», κατέληξε.