Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Αντιδήμαρχος Ακρωτηρίου στη Κύπρο: «Δεν εντόπισαν έγκαιρα το drone και χτύπησε τη βρετανική βάση»
Αντιδήμαρχος Ακρωτηρίου στη Κύπρο: «Δεν εντόπισαν έγκαιρα το drone και χτύπησε τη βρετανική βάση»
Ο Γιώργος Κωνσταντίνου περιγράφει στο protothema.gr τις δραματικές στιγμές από την αιφνιδιαστική επίθεση με ιρανικό drone στις βρετανικές βάσεις
Ενα ιρανικό drone κατάφερε να φτάσει μέχρι τη βάση της RAF στη βρετανική βάση Ακρωτηρίου τα ξημερώματα της Τρίτης, προκαλώντας αναστάτωση στην Κύπρο. Το πλήγμα προκάλεσε περιορισμένες ζημιές σε ένα στέγαστρο και στον διάδρομο της βρετανικής αεροπορικής βάσης χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα ή τραυματισμοί. Η βρετανική πλευρά αναφέρθηκε μόνο σε μικρές υλικές ζημιές και συνέχιση δραστηριοτήτων, χωρίς να επηρεαστούν οι συνήθεις λειτουργίες.
Ο αντιδήμαρχος Ακρωτηρίου Γιώργος Κωνσταντίνου περιέγραψε στο protothema.gr τις δραματικές στιγμές από την επίθεση από το ιρανικό drone και τις πρώτες κινήσεις τους μετά τον συναγερμό που ήχησε.
«Ηταν τρία λεπτά μετά τις 12, ακούστηκε μια έκρηξη, ήχησαν σειρήνες, ο κόσμος βγήκε έξω ανήσυχος. Εγώ αμέσως κάλεσα τον δήμαρχο, ήρθε μετά από λίγο και κάναμε μια συνάντηση με την Αστυνομία των Βάσεων, με την πολιτική άμυνα» είπε αρχικά και πρόσθεσε:
«Μας είπαν ότι κάποιο drone ήρθε και χτύπησε την βρετανική βάση. Δεν το εντόπισαν έγκαιρα, έτσι μας είπαν. Δεν ξέρω γιατί δεν κατάφεραν να το εντοπίσουν τα αντιαεροπορικά συστήματα».
Εκεί όμως που η «επίσημη γραμμή» τελειώνει, αρχίζει η πραγματική εμπειρία των ανθρώπων που ζουν δίπλα σε μια στρατιωτική εγκατάσταση που, σε περίοδο μιας τέτοιας περιφερειακής ανάφλεξης, όπως η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, δεν είναι απλώς μια γειτονιά με φώτα και φασαρία. Ουδείς μπορεί να παραβλέψει τον πανικό που προκλήθηκε από τον ήχο της έκρηξης, αναγκάζοντας οικογένειες να πεταχτούν από τα κρεβάτια τους και παιδιά να ξυπνήσουν κλαίγοντας. Όταν ακούστηκε η έκρηξη κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι στις περιοχές γύρω από την βάση να αναζητούν ενημέρωση και οδηγίες Το κοινό σημείο στις περιγραφές δεν ήταν αυτό που κάποιος θα ονόμαζε ως «ηρωική ψυχραιμία». Κυριάρχησε η αβεβαιότητα για το τι έγινε, τι έρχεται μετά και τι κάνουμε τώρα.
Αυτό το κενό ενημέρωσης μετατράπηκε μέσα σε ώρες σε πολιτικό ζήτημα, για το ποιος ειδοποιεί, πότε, με ποιο σύστημα και με ποια αξιοπιστία. Όπως ανέφερε κυβερνητικός παράγοντας, «όλα αυτά δεν είναι λεπτομέρειες, καθώς σε πραγματικές κρίσεις, το λεπτό δεν είναι μονάδα χρόνου, αλλά μονάδα κινδύνου».
Οι επίσημες ανακοινώσεις δεν ήταν ιδιαιτέρως διαφωτιστικές και καθησυχαστικές. Αποφεύχθηκαν οι δραματικοί τόνοι και άρχισαν να ανασύρονται πρωτόκολλα και διαβεβαιώσεις για συντονισμό και συνεχή αξιολόγηση της κατάστασης.
Στην ανησυχία που προκλήθηκε και διατηρείται, συνέβαλε και η παραπληροφόρηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς κυκλοφορούσαν φήμες, μερικές εκ των οποίων ήταν εξωπραγματικές. Ωστόσο μέχρι να διαψευσθούν έκαναν το κλίμα ανησυχίας εκρηκτικό, αναγκάζοντας κάποιους να εγκαταλείψουν ακόμα και τα σπίτια τους αναζητώντας καταφύγια.
Ο αντιδήμαρχος Ακρωτηρίου Γιώργος Κωνσταντίνου περιέγραψε στο protothema.gr τις δραματικές στιγμές από την επίθεση από το ιρανικό drone και τις πρώτες κινήσεις τους μετά τον συναγερμό που ήχησε.
«Ηταν τρία λεπτά μετά τις 12, ακούστηκε μια έκρηξη, ήχησαν σειρήνες, ο κόσμος βγήκε έξω ανήσυχος. Εγώ αμέσως κάλεσα τον δήμαρχο, ήρθε μετά από λίγο και κάναμε μια συνάντηση με την Αστυνομία των Βάσεων, με την πολιτική άμυνα» είπε αρχικά και πρόσθεσε:
«Μας είπαν ότι κάποιο drone ήρθε και χτύπησε την βρετανική βάση. Δεν το εντόπισαν έγκαιρα, έτσι μας είπαν. Δεν ξέρω γιατί δεν κατάφεραν να το εντοπίσουν τα αντιαεροπορικά συστήματα».
Η «νύχτα στο Ακρωτήρι» και το κενό της ενημέρωσηςΤο πλήγμα στο Ακρωτήρι, προκάλεσε περιορισμένες ζημιές σε ένα στέγαστρο και στον διάδρομο της βρετανικής αεροπορικής βάσης χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα ή τραυματισμοί. Η βρετανική πλευρά αναφέρθηκε μόνο σε μικρές υλικές ζημιές και συνέχιση δραστηριοτήτων, χωρίς να επηρεαστούν οι συνήθεις λειτουργίες.
Εκεί όμως που η «επίσημη γραμμή» τελειώνει, αρχίζει η πραγματική εμπειρία των ανθρώπων που ζουν δίπλα σε μια στρατιωτική εγκατάσταση που, σε περίοδο μιας τέτοιας περιφερειακής ανάφλεξης, όπως η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, δεν είναι απλώς μια γειτονιά με φώτα και φασαρία. Ουδείς μπορεί να παραβλέψει τον πανικό που προκλήθηκε από τον ήχο της έκρηξης, αναγκάζοντας οικογένειες να πεταχτούν από τα κρεβάτια τους και παιδιά να ξυπνήσουν κλαίγοντας. Όταν ακούστηκε η έκρηξη κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι στις περιοχές γύρω από την βάση να αναζητούν ενημέρωση και οδηγίες Το κοινό σημείο στις περιγραφές δεν ήταν αυτό που κάποιος θα ονόμαζε ως «ηρωική ψυχραιμία». Κυριάρχησε η αβεβαιότητα για το τι έγινε, τι έρχεται μετά και τι κάνουμε τώρα.
Αυτό το κενό ενημέρωσης μετατράπηκε μέσα σε ώρες σε πολιτικό ζήτημα, για το ποιος ειδοποιεί, πότε, με ποιο σύστημα και με ποια αξιοπιστία. Όπως ανέφερε κυβερνητικός παράγοντας, «όλα αυτά δεν είναι λεπτομέρειες, καθώς σε πραγματικές κρίσεις, το λεπτό δεν είναι μονάδα χρόνου, αλλά μονάδα κινδύνου».
Σειρήνες και παραπληροφόρησηΣτις περιοχές γύρω από τις Βρετανικές Βάσεις, η καθημερινότητα ανατράπηκε σε λίγες ώρες. Εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται είτε στις Βάσεις είτε στις πέριξ περιοχές, όχι αδίκως αισθάνονται από χθες τα μεσάνυχτα ότι ο εργασιακός τους χώρος έγινε ξαφνικά πιθανός στόχος των ιρανικών drones.
Οι επίσημες ανακοινώσεις δεν ήταν ιδιαιτέρως διαφωτιστικές και καθησυχαστικές. Αποφεύχθηκαν οι δραματικοί τόνοι και άρχισαν να ανασύρονται πρωτόκολλα και διαβεβαιώσεις για συντονισμό και συνεχή αξιολόγηση της κατάστασης.
Στην ανησυχία που προκλήθηκε και διατηρείται, συνέβαλε και η παραπληροφόρηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς κυκλοφορούσαν φήμες, μερικές εκ των οποίων ήταν εξωπραγματικές. Ωστόσο μέχρι να διαψευσθούν έκαναν το κλίμα ανησυχίας εκρηκτικό, αναγκάζοντας κάποιους να εγκαταλείψουν ακόμα και τα σπίτια τους αναζητώντας καταφύγια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα