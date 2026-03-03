Αντιδήμαρχος Ακρωτηρίου στη Κύπρο: «Δεν εντόπισαν έγκαιρα το drone και χτύπησε τη βρετανική βάση»

Το πλήγμα προκάλεσε περιορισμένες ζημιές σε ένα στέγαστρο και στον διάδρομο της

χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα ή τραυματισμοί. Η βρετανική πλευρά αναφέρθηκε μόνο σε μικρές υλικές ζημιές και συνέχιση δραστηριοτήτων, χωρίς να επηρεαστούν οι συνήθεις λειτουργίες.

Η «νύχτα στο Ακρωτήρι» και το κενό της ενημέρωσης

Το πλήγμα στο Ακρωτήρι, προκάλεσε περιορισμένες ζημιές σε ένα στέγαστρο και στον διάδρομο της

χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα ή τραυματισμοί. Η βρετανική πλευρά αναφέρθηκε μόνο σε μικρές υλικές ζημιές και συνέχιση δραστηριοτήτων, χωρίς να επηρεαστούν οι συνήθεις λειτουργίες.

Εκεί όμως που η «επίσημη γραμμή» τελειώνει, αρχίζει η πραγματική εμπειρία των ανθρώπων που ζουν δίπλα σε μια στρατιωτική εγκατάσταση που, σε περίοδο μιας τέτοιας περιφερειακής ανάφλεξης, όπως η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, δεν είναι απλώς μια γειτονιά με φώτα και φασαρία. Ουδείς μπορεί να παραβλέψει τον πανικό που προκλήθηκε από τον ήχο της έκρηξης, αναγκάζοντας οικογένειες να πεταχτούν από τα κρεβάτια τους και παιδιά να ξυπνήσουν κλαίγοντας. Όταν ακούστηκε η έκρηξη κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι στις περιοχές γύρω από την βάση να αναζητούν ενημέρωση και οδηγίες Το κοινό σημείο στις περιγραφές δεν ήταν αυτό που κάποιος θα ονόμαζε ως «ηρωική ψυχραιμία». Κυριάρχησε η αβεβαιότητα για το τι έγινε, τι έρχεται μετά και τι κάνουμε τώρα.

Αυτό το κενό ενημέρωσης μετατράπηκε μέσα σε ώρες σε πολιτικό ζήτημα, για το ποιος ειδοποιεί, πότε, με ποιο σύστημα και με ποια αξιοπιστία. Όπως ανέφερε κυβερνητικός παράγοντας, «όλα αυτά δεν είναι λεπτομέρειες, καθώς σε πραγματικές κρίσεις, το λεπτό δεν είναι μονάδα χρόνου, αλλά μονάδα κινδύνου».

Σειρήνες και παραπληροφόρηση

Στις περιοχές γύρω από τις Βρετανικές Βάσεις, η καθημερινότητα ανατράπηκε σε λίγες ώρες. Εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται είτε στις Βάσεις είτε στις πέριξ περιοχές, όχι αδίκως αισθάνονται από χθες τα μεσάνυχτα ότι ο εργασιακός τους χώρος έγινε ξαφνικά πιθανός στόχος των ιρανικών

.

Οι επίσημες ανακοινώσεις δεν ήταν ιδιαιτέρως διαφωτιστικές και καθησυχαστικές. Αποφεύχθηκαν οι δραματικοί τόνοι και άρχισαν να ανασύρονται πρωτόκολλα και διαβεβαιώσεις για συντονισμό και συνεχή αξιολόγηση της κατάστασης.

Στην ανησυχία που προκλήθηκε και διατηρείται, συνέβαλε και η παραπληροφόρηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς κυκλοφορούσαν φήμες, μερικές εκ των οποίων ήταν εξωπραγματικές. Ωστόσο μέχρι να διαψευσθούν έκαναν το κλίμα ανησυχίας εκρηκτικό, αναγκάζοντας κάποιους να εγκαταλείψουν ακόμα και τα σπίτια τους αναζητώντας καταφύγια.