Κεφαλογιάννης: Η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από σαφή επιχειρησιακό πυρήνα, η «Ενεργή Μάχη» θεσμοθετεί την άντληση διδαγμάτων
Το νομοσχέδιο εισάγει σύστημα διοίκησης συμβάντων, κανόνες εμπλοκής και ενίσχυση των εθελοντικών δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας
Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, συμμετείχε στην κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος με θέμα ημερήσιας διάταξης τη Β’ ανάγνωση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ενεργή μάχη: Ολοκληρωμένη αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών - Πρόβλεψη μηχανισμών άντλησης επιχειρησιακών διδαγμάτων - Ενίσχυση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού - Αναβάθμιση Πυροσβεστικής Ακαδημίας - Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής και λοιπές διατάξεις - Τροποποιήσεις ν. 4662/2020, ν.4555/2018, ν. 4797/2021 και ν. 5116/2024».
Στη συνεδρίαση παρέστη επίσης και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, κ. Κώστας Κατσαφάδος.
Ο Υπουργός απαντώντας, αρχικά, στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν σχετικά με την κατάργηση του Ειδικού Τμήματος της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης, τόνισε ότι η ρύθμιση του 2023, με την οποία καθορίστηκε η αρχαιότητα μεταξύ των αποφοίτων διαφορετικών τμημάτων, «βασίστηκε στη διαφοροποίηση της διάρκειας και του τρόπου εκπαίδευσης», καθώς και στη «διαφορετική οργανική θέση που καταλαμβάνει κάθε κατηγορία αποφοίτων».
Υπογράμμισε ότι με βάση τη συγκεκριμένη ρύθμιση διαμορφώθηκαν οι επετηρίδες του Σώματος και ακολούθησαν μεταθέσεις και μετακινήσεις στελεχών, επισημαίνοντας πως «ενδεχόμενη μεταβολή της αρχαιότητας θα ανέτρεπε παγιωμένες υπηρεσιακές καταστάσεις και θα οδηγούσε σε δικαστικές προσφυγές». Πρόσθεσε ότι η αρχή της αρχαιότητας με βάση το έτος κτήσης του βαθμού «δεν εφαρμόζεται αδιακρίτως, αλλά μεταξύ ομοειδών κατηγοριών προσωπικού, στο πλαίσιο της αναλογικής ισότητας».
Ο κ. Κεφαλογιάννης αναφερόμενος στο «κεφάλαιο» των εθελοντικών οργανώσεων, επισήμανε ότι πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις του νομοσχεδίου, καθώς «θεμελιώνει την περαιτέρω ενίσχυση των εθελοντών». Τόνισε ότι προβλέπεται η παροχή πλήρους ατομικού εξοπλισμού σε χιλιάδες πιστοποιημένους εθελοντές, η οικονομική τους ενίσχυση για λειτουργικές ανάγκες, καθώς και η αποζημίωση εθελοντών πυροσβεστών που εργάζονται στο Δημόσιο για τις ημέρες υπηρεσίας τους.
Παράλληλα, σημείωσε ότι η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει πως «δεν υπάρχει αποτελεσματική Πολιτική Προστασία χωρίς την ενεργή συμμετοχή εθελοντών», προσθέτοντας ότι οι Επικουρικές Δυνάμεις λειτουργούν ως «πολλαπλασιαστής ισχύος».
Σε ό,τι αφορά τη σύσταση Επιτροπής Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου, ανέφερε ότι «στόχος είναι η συστηματική και επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόβλεψη των περιοχών που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο», ώστε να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη κινητοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού και σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων «ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα».
Τέλος, υποστήριξε ότι η θεσμοθέτηση σαφών κανόνων διοίκησης και εμπλοκής «δεν απαξιώνει την εμπειρία του Πυροσβεστικού Σώματος», αλλά την ενσωματώνει σε ένα τυποποιημένο και προβλέψιμο πλαίσιο, ενισχύοντας την ασφάλεια δικαίου και τη διαφάνεια.
Κλείνοντας, σημείωσε ότι το νομοσχέδιο αποτυπώνει τη βούληση της Πολιτείας να αντλήσει διδάγματα από προηγούμενες εμπειρίες και να θωρακίσει θεσμικά τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.
Ακολουθεί η ομιλία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:
«Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχω ζητήσει από τον Γενικό Γραμματέα της Βουλής την σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για την ενημέρωσή της, όπως προβλέπεται, από τον Κανονισμό της Βουλής, καθώς θα έρθει η σύμβαση για την αναβάθμιση των 7 Canadair από τύπου CL- 415 σε CL- 515. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε ενδεχομένως και την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει η Επιτροπή, όπου θα μπορούμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Στην Επιτροπή αυτή, μάλιστα, σκοπεύω να δώσω και μία συνολική εικόνα για το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ, καθώς τέθηκε από αρκετούς συναδέλφους, έτσι ώστε να γνωρίζει η εθνική αντιπροσωπία, πού βρισκόμαστε, πού είναι οι απορροφήσεις και ποια προγράμματα αυτή τη στιγμή «τρέχουν».
Στα του νομοσχεδίου, ξεκινώντας από το Ειδικό Τμήμα της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης, θα ήθελα να δώσω ένα παράδειγμα για να γίνει λίγο αντιληπτό στην Επιτροπή αυτό το οποίο ζητείται. Για παράδειγμα, έχουμε τον κύριο Πέτσα ο οποίος είναι απόφοιτος του Ειδικού Τμήματος. Έχουμε και τον κύριο Ψυχογιό ο οποίος στην ουσία έχει μπει με την κανονική διαδικασία. Θα εξηγήσω ποιες είναι οι διαφορές. Ο κύριος Πέτσας έχει μπει χωρίς εξετάσεις. Έχει φοιτήσει για τέσσερις μήνες κυρίως λόγω κορονοϊού, αλλά όχι μόνο λόγω κορονοϊού. Δεν ήταν μόνο αυτή η αιτία. Ο κύριος Πέτσας έχει γίνει Ανθυποπυραγός αλλά έχει καταλάβει θέση Πυρονόμου στο οργανόγραμμα. Συνεπώς, όχι Αξιωματικού. Ενώ ο κύριος Ψυχογιός, αντιστοίχως, ο οποίος έχει ακολουθήσει την κανονική διαδικασία, έχει φοιτήσει δύο εξάμηνα με φυσική παρουσία στην οργανική θέση του Αξιωματικού, δηλαδή Ανθυποπυραγός. Τι ρυθμίστηκε στη διάρκεια του 2023; Ρυθμίστηκε ότι η αποφοίτηση της Σχολής Επιμόρφωσης, δηλαδή για παράδειγμα ο κύριος Ψυχογιός, είναι αρχαιότερος από τους απόφοιτους του Ειδικού Τμήματος, εν προκειμένου του κυρίου Πέτσα. Και ο λόγος που έγινε είναι από τη μία ο μεγαλύτερος χρόνος φοίτησης με τη φυσική παρουσία, άρα εκεί η εκπαίδευση στη Σχολή Επιμόρφωσης και δευτερευόντως, λόγω του γεγονότος ότι ο εν προκειμένου ο κύριος Ψυχογιός στην ουσία κατέχει θέση Αξιωματικού και όχι Πυρονόμου, όπως έγινε, για παράδειγμα ο κύριος Πέτσας.
Άρα στην ουσία, με βάση αυτό το 2023, ρυθμίστηκαν και οι βαθμίδες του Πυροσβεστικού Σώματος και βεβαίως ακολουθήθηκαν και οι μεταθέσεις και οι μετακινήσεις στελεχών. Αν ακολουθηθεί η πρόταση η οποία ακούστηκε και από μέλη της Επιτροπής αλλά και από κάποιους εκ των συμμετεχόντων στους φορείς, στην ουσία αλλάζουμε την αρχαιότητα εκ των υστέρων, δηλαδή μετά από 2-3 χρόνια. Άρα στην ουσία κάποιος ο οποίος σήμερα βρίσκεται στη θέση 200 θα πάει στο 100 και αντίστροφα αλλάζουν και πολλές θέσεις εντός του οργανογράμματος του Πυροσβεστικού Σώματος. Βεβαίως, αυτό αντιλαμβάνεστε, ότι αν για παράδειγμα, στο δικό μας παράδειγμα ο κύριος Ψυχογιός από το 100 που είναι θα πάει στο 200, το επόμενο πράγμα που θα έκανε είναι να προσφύγει προφανώς στα διοικητικά δικαστήρια για να δικαιωθεί έναντι του κύριου Πέτσα, ενδεχομένως, ο οποίος θα χρησιμοποιούσε την ευεργετική διάταξη αν την περνούσαμε όπως το πρότεινε. Συνεπώς, η μεταφορά της αρχαιότητας είναι νομίζω αυτονόητη, ότι θα άλλαζε και την επετηρίδα όπως έχει δημιουργηθεί τουλάχιστον τα τελευταία τρία χρόνια. Αλλά ας το σκεφτούμε λίγο και αντίστροφα. Δηλαδή, από τη μία ζητείται να αλλάξει η αρχαιότητα όπως έχει διαμορφωθεί μετά από τρία χρόνια και θα έρθει η άλλη ομάδα και θα σας πει ότι ενδεχομένως αδικείται, άρα πάντα κάποιος ευνοείται, κάποιος όχι. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει διαμορφωθεί μία κατάσταση συγκεκριμένη.
Δεύτερο επιχείρημα. Ισχύει αυτό αλλού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα; Προφανώς και ισχύει. Ένοπλες δυνάμεις. Για παράδειγμα, οι Αξιωματικοί των όπλων στο Στρατό Ξηράς, οι ιπτάμενοι της Πολεμικής Αεροπορίας, η μάχιμοι του Πολεμικού Ναυτικού είναι αρχαιότεροι ομοιόβαθμοι Αξιωματικών των Σωμάτων για παράδειγμα στις Ένοπλες Δυνάμεις των ειδικών καθηκόντων. Και το βασικότερο, και θέλω να το καταγράψετε αυτό, ήδη υπάρχει απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ο ν. 5.043, κύριοι συνάδελφοι, κύριε Ψυχογιέ, στην οποία έχουν προσφύγει στελέχη του ειδικού τμήματος και έχει βγει απόφαση και στην ουσία απορρίπτει το δικό τους αίτημα. Αυτό έτσι για να απαντήσω στις αιτιάσεις για το ζήτημα αυτό.
Θέλω να πάω λίγο στο ζήτημα των εθελοντικών οργανώσεων. Θεωρώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι πραγματικά το κεφάλαιο αυτό είναι κάτι το οποίο και εγώ προσωπικά νιώθω ιδιαίτερα υπερήφανος. Και το λέω αυτό διότι, θέτουμε τις βάσεις πραγματικά για την περαιτέρω ενίσχυση του εθελοντικού κινήματος και για τους εθελοντές πυροσβέστες αλλά και για τους εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας. Μάλιστα σας ανακοινώνω ότι επειδή «τρέχει» το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ, στον επόμενο μήνα θα είμαστε και στην ευχάριστη θέση του αυτονόητου, βεβαίως από πλευράς Πολιτείας, να παραδώσουμε σε 5.000 πιστοποιημένους εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας τα λεγόμενα MAP, δηλαδή τα μέτρα ατομικής προστασίας. Κάτι το οποίο νομίζω πολλοί το έχετε θίξει και είναι μια αυτονόητη υποχρέωση και της Πολιτείας. Θυμίζω επίσης περάσαμε πριν από λίγους μήνες δύο διατάξεις. Μηδενικά τέλη ταξινόμησης για τα οχήματα Πολιτικής Προστασίας σε αυτούς που είναι πιστοποιημένοι, μηδενικά τέλη κυκλοφορίας για τα ίδια οχήματα και ερχόμαστε εδώ, για πρώτη φορά, θεσμοθετημένα και ορίζουμε ένα ποσό αποζημίωσης για τις ομάδες Πολιτικής Προστασίας τις εθελοντικές, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο, για να καλύπτουν ένα μέρος των πάγιων εξόδων τους όπως είναι για παράδειγμα καύσιμα, διελεύσεις από τα διόδια. Έχουμε προβλέψει και ένα σχετικό κονδύλιο στον κρατικό προϋπολογισμό το οποίο εγώ εκτιμώ ότι ανά ομάδα τουλάχιστον για φέτος θα είναι 2.500 με 3.000 ευρώ. Άρα συνδυαστικά ερχόμαστε και αναγνωρίζουμε την πολύτιμη προσπάθειά τους επί του πεδίου και με έναν τρόπο πιο πρακτικό.
Θεσπίζουμε επίσης, μέσα στο νομοσχέδιο, την αμοιβή για τους εθελοντές και πυροσβέστες που εργάζονται στο δημόσιο. Μέχρι τώρα τι κάνανε; Έπαιρναν την άδεια υποχρεωτικά και δεν αμειβόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα όσοι είναι στο δημόσιο, ξεκινάμε το δημόσιο και ενδεχομένως θα το επεκτείνουμε στον ιδιωτικό τομέα και λέμε ότι αναγνωρίζουμε την προσπάθεια του εθελοντή πυροσβέστη. Άρα, για εκείνη την ημέρα όχι μόνο δεν θα χρησιμοποιήσει μέρος της κανονικής του άδειας ή ειδικής άδειας όπως δικαιούται αλλά θα πληρώνονται κανονικά και για την αμοιβή του. Σας είπα, ξεκινάμε με το δημόσιο και υπάρχει σκέψη σε ένα μεταγενέστερο στάδιο να δούμε πως μπορεί να εφαρμοστεί και στον ιδιωτικό. Μιας και ήρθε ο κύριος Πουλάς, γιατί άκουσα και το αδιανόητο από πλευράς του, συγγνώμη για την έκφραση, ότι αντικαθιστούμε τους εθελοντές στα κενά του δημοσίου.
Να σας πω κύριε συνάδελφε ότι πρώτον, έδωσα στοιχεία, το είπε και ο εισηγητής της πλειοψηφίας, το πόσο έχει αυξηθεί το Πυροσβεστικό Σώμα τα τελευταία χρόνια αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει τάση υποκατάστασης των μονίμων από τους εθελοντές. Από τα περίπου 14.000 άτομα του 2019 για την ακρίβεια 13.900, πέρσι φτάσαμε στους 18.000, φέτος τώρα είμαστε στους 19.000. Δεν νομίζω να υπάρχει ένα παράδειγμα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, που στην ουσία στα τελευταία 5-6 χρόνια, στην ουσία έχουμε αύξηση περίπου στο 50% της δύναμης. Και θυμίζω ότι οι οργανικές θέσεις είναι 17.300. Άρα υπερκάλυψη των οργανικών θέσεων.
Αλλά πάμε λίγο στους εθελοντές για να δώσω ένα παράδειγμα τι ισχύει γενικά στην Ευρώπη. Σας λέω τη Γαλλία, μια χώρα πρότυπο για τον εθελοντισμό και για την Πολιτική Προστασία, 68 εκατομμύρια πληθυσμός, έχουμε 41.000 επαγγελματίες πυροσβέστες, άλλους 13.000 στρατιωτικούς πυροσβέστες, δηλαδή σύνολο 55.000 και 200.000 εθελοντές πυροσβέστες. Δηλαδή αν δει κανείς την αναλογία, έχουμε 23% επαγγελματίες, 78% είναι οι εθελοντές. Εθελοντές πυροσβέστες κανονικά οι οποίοι επιχειρούν. Στην Ελλάδα αντιστοίχως, θα έχει φέτος 18.800, περίπου 19.000 χοντρικά και 10.500 εθελοντές είτε Πολιτικής Προστασίας, είτε πυροσβέστες. Άρα είμαστε επίσης στους αριθμούς και θέλουμε να τους αυξήσουμε. Συνεπώς το να λέμε ότι υποκαθιστούμε τους μόνιμους από τους εθελοντές είναι κάτι, αν θέλετε, το οποίο δεν συνάδει με την πραγματικότητα και θέλουμε πραγματικά να αυξήσουμε και αυτούς τους αριθμούς. Στη Γερμανία, για να σας δώσω τα στοιχεία, η αναλογία είναι 1 επαγγελματίας προς 20 εθελοντές, στην Αυστρία 1 προς 50.
Μητρώο επικουρικών δυνάμεων. Ερχόμαστε να ενισχύσουμε το θεωρητικό σώμα, στην ουσία, με το μητρώο επικουρικών δυνάμεων και θα κάνουμε το εξής. Τι είναι αυτό συγκεκριμένα. Είναι ένας μηχανισμός οργανωμένος αξιοποίησης των δυνατότητων της κοινωνίας οι οποίες, όπως λέει και η λέξη, ενεργοποιείται μόνο επικουρικά αλλά κυρίως υπό συνθήκες κρίσεως και υπό μία ενιαία διοίκηση. Να δώσω παραδείγματα. Σκεφτείτε ότι έχουμε μία δασική πυρκαγιά και σε μία περιοχή πολύ μεγάλη θέλουμε πιστοποιημένους χειριστές μηχανημάτων έργου, επαγγελματίες υλοτόμους, ιδιώτες είναι αυτοί, αγρότες με αγροτικά μηχανήματα. Δηλαδή, όταν θα ξεφύγει η πυρκαγιά και θα χρειαστούμε όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας, αυτούς θέλουμε να τους έχουμε κάπου καταγεγραμμένους, για να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες, πάντα υπό την εποπτεία της πυροσβεστικής, δρόμους πρόσβασης ή αν έχουμε ένα πλημμυρικό φαινόμενο θα χρειαστούμε τοπικούς επαγγελματίες με εκσκαφείς για να βοηθήσουν στα φερτά υλικά. Άρα, στην ουσία με αυτόν τον τρόπο θα μειώσουμε και τον αποκλεισμό των περιοχών. Σε μία εκκένωση οικισμού δεν θα χρειαστούμε κάποιους ιδιώτες οι οποίοι έχουν για παράδειγμα κάποια λεωφορεία, κάποια van να βοηθήσουν αν χρειαστεί τους κατοίκους αυτών των περιοχών; Αυτό είναι το μητρώο επικουρικών δυνάμεων. Πάντα, επαναλαμβάνω, θα ενεργοποιείται επικουρικά και σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης που χρειάζονται να βοηθήσουν την πολιτεία.
Υποεπιτροπή Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου, γιατί πραγματικά δεν περίμενα ότι θα υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι θα ασκήσουν κριτική σε αυτό το ζήτημα. Στην ουσία τι έχουμε σήμερα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Έχουμε την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, κυρίως για τις δασικές πυρκαγιές, αλλά υπάρχουν και κάποιοι πολύ καλοί επιστήμονες, κυρίως μετεωρολόγοι, οι οποίοι μας δίνουν στην ουσία πού και πόσο θα βρέξει σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό που δεν έχουμε με έναν συστηματικό και οργανωμένο τρόπο, δίνω βαρύτητα σε αυτές τις δύο λέξεις, είναι με βάση αυτά τα στοιχεία το ποια πλημμυρικά φαινόμενα, με βάση και το παρελθόν ή με βάση και τις τελευταίες ημέρες σε μια περίοδο, θα έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Για παράδειγμα, βλέπετε σήμερα ή και χθες ότι η Δυτική Ελλάδα έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ, διότι έχουμε έντονες βροχοπτώσεις άρα με το παραμικρό θα έχουμε είτε κατολισθήσεις είτε πλημμυρικά φαινόμενα. Δεν πρέπει να υπάρχει μια Υποεπιτροπή; Μία Υποεπιτροπή η οποία θα έχει μέσα εξειδικευμένους μετεωρολόγους. Δεν δημιουργούμε νέες δομές απλώς για να τις δημιουργήσουμε. Θα αξιοποιούμε το εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό, το οποίο υπάρχει στα πανεπιστήμια, στα ερευνητικά κέντρα ακριβώς για να μας δίνουν αυτές τις προγνώσεις. Στην ουσία, ακολουθούμε το ίδιο πετυχημένο μοντέλο το οποίο ακολουθήσαμε και στην Υποεπιτροπή Εκτίμησης Σεισμολογικού και Ηφαιστειολογικού Κινδύνου για την Σαντορίνη και είδατε ότι έγινε η σωστή διαχείριση τον Φεβρουάριο του 2025, στην έντονη σεισμική δραστηριότητα, λόγω και των υποθαλάσσιων ηφαιστείων που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης. Έγινε με ένα συντονισμένο τρόπο για τη Σαντορίνη και χωρίς να πληγεί η καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών. Γίνονται πλέον και κάποια μέτρα υποστήριξης των επιβαρυμένων περιοχών, αλλά αυτά προήλθαν μέσα από τη γνώση που είχαμε από την αντίστοιχη Υποεπιτροπή. Επιπλέον, να σας πω ότι θα δώσουμε και όλα τα απαραίτητα εργαλεία σε αυτούς τους ανθρώπους να μπορούν να ασκήσουν και το έργο τους.
Δηλαδή, θα αξιοποιήσουν επιχειρησιακά τον εξοπλισμό και τις εφαρμογές που τα ίδια τα πανεπιστήμια έχουν αναπτύξει. Μέσα από το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ, ούτως ή άλλως, τους δίνουμε διάφορα εργαλεία, όπως για παράδειγμα το Τ.Ε.Ε, που θα εκπονήσει τα στρατηγικά σχέδια για τον πλημμυρικό κίνδυνο, τα master plans για όλες τις Περιφέρειες ενταγμένο στο ΑΙΓΙΣ. Επίσης, αναπτύσσονται σενάρια προσομοίωσης φυσικών καταστροφών μέσα από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο του υποέργου της Εθνικής Βάσης Δεδομένων και με την προμήθεια υπερσύγχρονων ραντάρ που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη.
Πολύ γρήγορα στα Περιφερειακά και Τοπικά συντονιστικά όργανα. Τα Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και τα Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.. Εδώ, κύριε Πούλα, δεν μιλάμε ότι βγάζουμε δέκα και αφήνουμε δέκα άτομα. Εδώ μιλάμε για απλοποίηση των διαδικασιών και στην ουσία αυτή είναι λειτουργική και όχι αριθμητική και θα τα εξηγήσω τι εννοώ. Στόχος είναι στην ουσία να μετακινηθεί το βάρος από μια συνεδρίαση πολυμελών σχημάτων που πολλές φορές δεν υπάρχει σαφής επιχειρησιακή εστίαση σε μια πιο ευέλικτη και στοχευμένη σύνθεση που στην οποία θα συμμετέχουν όλοι όσοι πρέπει να είναι επιχειρησιακά εκείνη τη στιγμή όταν θα ξεσπάσει το φαινόμενο και προληπτικά πολλές φορές, να υπάρχει μια καθαρή σύνθεση με το επιχειρησιακό πεδίο. Γιατί αυτό το οποίο τουλάχιστον μας έδειξαν ασκήσεις όπως για παράδειγμα η ‘ΜΙΝΩΑΣ’ στην Κρήτη αλλά και οι ασκήσεις ετοιμότητας στον Δήμο Βάρης και Βουλιαγμένης, είναι ότι δυστυχώς η άμεση και πλήρης συγκρότηση των οργάνων με την προηγούμενη σύνθεση ήταν δύσκολη έως και ανέφικτη πολλές φορές. Άρα αυτό το οποίο θέλουμε είναι μια ξεκάθαρη θεσμική αρμοδιότητα όσων συμμετέχουν εκεί πέρα, να έχουν επιχειρησιακή ευθύνη αλλά και δυνατότητα λήψης των κατάλληλων περιφερειακών αποφάσεων. Και όλα αυτά που βάζουμε στο νομοσχέδιο δεν προέκυψαν επειδή ένας υπουργός κάθισε με τους συνεργάτες του και έγραψε τη διάταξη. Προέκυψε από σαφέστατη διαβούλευση και με την ΚΕΔΕ και με την ΕΝΠΕ, κυρίως όμως με όλους που είναι υπεύθυνοι για την Πολιτική Προστασία και στις Περιφέρειες και στους Δήμους και βγήκε αυτή η σύνδεση. Και μάλιστα νομίζω το ανέφερε και η ΚΕΔΕ ως φορέας στη συνεδρίαση, ότι για πρώτη φορά βλέπει τόσο εκτεταμένη διαβούλευση πριν καν την επίσημη διαβούλευση που βγήκε στον αέρα.
Τώρα στο ζήτημα της πολυπλοκότητας. Καταρχάς νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι όταν μιλάμε για Πολιτική Προστασία, εκ των πραγμάτων μιλάμε για έναν πολυεπίπεδο μηχανισμό και προληπτικό αλλά και αντιμετώπιση των κρίσεων. Το έχω πει κατ' επανάληψη, δεν είναι μόνο το κράτος είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι η κοινωνία των πολιτών, ο καθένας με τον δικό του ρόλο και με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Άρα εκ των πραγμάτων αυτός ο μηχανισμός είναι πολυεπίπεδος. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε για να πούμε ότι για πρώτη φορά βάζουμε το Σύστημα Διοίκησης Συμβάντων, ακριβώς για να μπορούμε να έχουμε τον μέγιστο βαθμό διαλειτουργικότητας μεταξύ αυτών των επίπεδων διοίκησης. Και στην ουσία θα αποτελέσει ένα εγχειρίδιο λειτουργίας για οποιαδήποτε κρίση ξεσπάσει στην πατρίδα μας. Όπως για παράδειγμα κυρίες και κύριοι, κ. Πουλά φαντάζομαι στην ιατρική επιστήμη την οποία διακονείτε έχετε συγκεκριμένα πρωτόκολλα, συγκεκριμένα εγχειρίδια άρα το ίδιο πάμε να κάνουμε και τώρα με το συγκεκριμένο πλαίσιο. Σύστημα Διοίκησης Συμβάντων. Για πρώτη φορά δεσμευτικά και όχι σε ένα γενικότερο πλαίσιο, καθιερώνουμε μία κοινή επιχειρησιακή γλώσσα σαφείς ρόλους διοίκησης και ενιαίες διαδικασίες. Αυτό επειδή κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορούμε απ' τη μία να επικαλούμαστε ότι ορθώς εφαρμόστηκε αυτό για πράγματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες ή υπό άλλες συνθήκες, κακώς έλειπε από το Μάτι ενδεχομένως ή κακώς δεν υιοθετούμε την πρόταση του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. και μετά να λέμε ότι ενώ το βάζουμε αυτό μέσα στο νομοσχέδιο, δεν είναι αυτό το οποίο νομίζετε. Ακριβώς αυτές τις αδυναμίες έρχεται να θεραπεύσει αυτό που σας λέω.
Κανόνες εμπλοκής. Αυτό το οποίο ακούστηκε ότι με το Άρθρο 12 στην ουσία πάμε να πούμε ότι μέχρι τώρα το Πυροσβεστικό Σώμα λειτουργούσε χωρίς πρωτόκολλα και ότι αυτό γεννά ανασφάλεια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γεννάται ανασφάλεια, όπως είπα προηγουμένως και στην τοποθέτηση μου, εννοώ στις προηγούμενες Επιτροπές. Και καλό είναι να μιλήσετε, φαντάζομαι μιλάτε όλοι και κυρίως με τους Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος όταν με το παραμικρό βρίσκονται στο κατώφλι του Εισαγγελέα.
Ερχόμαστε λοιπόν, αυτή τη στιγμή και τους δίνουμε μία δυνατότητα μέσω από αυτούς τους κανόνες της εμπλοκής να ακολουθούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις, πλέον, το τι πρέπει να κάνουν επί του πεδίου, πότε πρέπει να πάρουν την απόφαση, πότε θα ζητήσουν την ενίσχυση, ακριβώς για να είναι και οι ίδιοι νομικά κατοχυρωμένοι. Είναι το νούμερο ένα θέμα που ειδικά οι Αξιωματικοί, σε συναντήσεις μας, είχαν θέσει. Ότι νιώθουν εκτεθειμένοι και ευάλωτοι ανά πάσα στιγμή ότι θα βρεθούν κατηγορούμενοι. Συνεπώς, η θεσμοθέτηση των κανόνων εμπλοκής στην ουσία όχι μόνο, προφανώς, δεν απαξιώνει την πρακτική εμπειρία του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά έρχεται να τους θωρακίσει.
Ολοκληρώνω, κ. Πρόεδρε, με δύο ακόμα παρατηρήσεις για το Μητρώο Στοιχείων και επικοινωνίας. Ακούστηκε ότι δημιουργούμε ένα επιπλέον μητρώο.
Σήμερα, δυστυχώς, δεν υπάρχει ένας σταθερός επικαιροποιημένος κατάλογος ποιοι εμπλέκονται στην Πολιτική Προστασία. Αλλάζει ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας; Δεν ενημερώνεται, δυστυχώς, ο κεντρικός μηχανισμός. Αλλάζει ο αντίστοιχος εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας; Δεν ενημερώνει. Τι ερχόμαστε και λέμε. Υποχρεωτικά θα πρέπει να υπάρχει ένα επικαιροποιημένο μητρώο επικοινωνίας, το οποίο αλλάζει οποιοσδήποτε φορέας; Θα πρέπει εκείνη τη στιγμή να το γνωρίζουμε. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και το καταθέτω αυτό, το ΕΣΚΕΔΙΚ, όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα στην αντιπυρική περίοδο 70-80 περιστατικά ταυτόχρονα και ψάχνουμε τον αντίστοιχο Αντιδήμαρχο ή τον εντεταλμένο σύμβουλο, μας λένε άλλαξε, πάρτε τον κύριο τάδε. Κι όμως, ερχόμαστε λοιπόν και υποχρεώνουμε πλέον τους Δήμους και τις Περιφέρειες να το κάνουν αυτό το πράγμα. Μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα δεν ίσχυε.
Μητρώο πιστοποιημένων εμπειρογνωμόνων πυρκαγιών, άρθρο 34. Καταρχάς να πω ότι ο πραγματογνώμονας δεν ορίζεται από το Υπουργείο, αλλά μόνο από τις Δικαστικές Αρχές. Άρα το επιχείρημα που ακούστηκε νομίζω από τον εισηγητή της Ελληνικής Λύσης ότι πάμε για αυτοέλεγχο, δεν ευσταθεί διότι η όποια ποινική αξιολόγηση, προφανώς, δεν γίνεται από το Πυροσβεστικό Σώμα, αλλά από την Εισαγγελία και βεβαίως από τα δικαστήρια.
Επίσης το άρθρο 34 δεν δημιουργεί ένα κλειστό κύκλο αυτοελέγχου. Γιατί για πρώτη φορά θεσπίζει μητρώο με αντικειμενικά προσόντα, κωλύματα που μπορεί να έχουν κάποιοι και ασυμβίβαστα, αλλά και πιστοποίηση βάσει διεθνών προτύπων. Να ξέρουμε ότι βγαίνει μια συγκεκριμένη διαδικασία, ποιος είναι ο εμπειρογνώμονας ο οποίος μπορεί να λέει για ένα ατύχημα μεγάλο, για μια πυρκαγιά; Δεν μπορεί απλώς να βαφτίζεται εμπειρογνώμονας ο οποιοσδήποτε. Δυστυχώς το έχουμε ζήσει πολλές φορές και στον δημόσιο διάλογο, σε κάποιες καταστροφές που έχουν γίνει, σε κάποια τραγικά ατυχήματα, που αυτό ενδεχομένως δημιούργησε και αλλού κάποιους συνειρμούς.
Συνεπώς, η εκπαίδευση θα διενεργείται είτε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, είτε από εγχώριους και εξωτερικούς φορείς, πιστοποιημένους όμως και με διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα. Και στην ουσία, ερχόμαστε να καλύψουμε αυτό το κενό το οποίο υπάρχει σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση.
Τώρα Π.Π.Υ, Πενταετούς Υποχρέωσης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι σήμερα κάνουμε την αρχή. Και στην ουσία, αίρουμε τον περιορισμό για το απολυτήριο λυκείου, κάτι το οποίο αποτελούσε ένα από τα βασικά αιτήματα, τα οποίο έχει ο συγκεκριμένος κλάδος. Ο ηλικιακός περιορισμός θα εξεταστεί σε ένα δεύτερο σχέδιο, σε μια δεύτερη βάση, γιατί και εμείς θέλουμε να πάμε στην ομογενοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος. Δυστυχώς, κύριε Πουλά, με τον νόμο της δικής σας κυβέρνησης τον 3983 του 2011, δημιουργήσετε μια επιπλέον κατηγορία προσωπικού Π.Π.Υ που μέχρι και σήμερα, δυστυχώς, ταλαιπωρεί πρώτα τους ίδιους, αλλά βεβαίως και το δημόσιο. Και καμία δυστυχώς κυβέρνηση, γιατί δεν είναι ένα εύκολο θέμα, ούτε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επί τέσσερα χρόνια, ούτε η συγκυβέρνηση δική μας το 2012-2015, κατάφερε αυτό το θέμα να το λύσει. Αλλά να πω όμως κάτι, γιατί ακούγεται πολλές φορές για τη μονιμοποίηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι αν πάμε άκριτα σε νομιμοποίηση, χωρίς να λύσουμε ζητήματα εργασιακά και συνταξιοδοτικά, ενδεχομένως και να αδικηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς λοιπόν επεξεργαζόμαστε αυτή την προτεραιοποίηση, να δούμε πώς θα επιλύσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, και βεβαίως θα είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πραγματικά, με τον τρόπο που έγινε, επαναλαμβάνοντας πολύ προβληματικός νόμος της κυβέρνησης, αν θυμάμαι ο κ. Παπουτσής πρέπει να ήταν Υπουργός τότε, δυστυχώς ταλαιπωρούνται μετά από τόσα χρόνια.
Και κλείνω, κυρία Πρόεδρε, απλώς να πω μόνο, ότι θα κατατεθεί μια τροπολογία που είναι νομοτεχνική, η οποία στην ουσία τι αφορά, στην δυνατότητα που έχει ήδη το Τ.Ε.Ε, ως φορέας και επίσημος σύμβουλος της πολιτείας, για να βοηθάει στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων που αφορά την Πολιτική Προστασία. Θυμίζω ότι το Τ.Ε.Ε αυτή τη στιγμή τρέχει τα master plans των αντιπλημμυρικών, τρέχει τους ελέγχους, τους πρωτοβάθμιους που αφορά τα σχολεία και τα νοσοκομεία και σε λίγο και άλλες εγκαταστάσεις, που αυτά είναι μέρος του ΑΙΓΙΣ. Γίνονται κάποιες νομοτεχνικές, στην ουσία, βελτιώσεις σε ήδη υπάρχον άρθρο του ν.4662 θα κατατεθεί εντός της ημέρας για να έχουν χρόνο οι συνάδελφοι να το δούνε και θα το συζητήσουμε και στην Ολομέλεια.
Ευχαριστώ πολύ».
