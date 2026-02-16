Τασούλας: Η Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ φώτισε με το έργο της την διαχρονική όψη της ελληνικότητας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε δήλωσή του για την απώλεια της σπουδαίας βυζαντινολόγου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι φώτισε με συνέπεια την ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού